八街！激うま！ラーメン祭実行委員会は、2026年5月15日(金)より、千葉県八街市・けやきの森公園にて、全国の人気ラーメン店が集結する大型ラーメンイベント「八街！激うま！ラーメン祭2026」を開催いたします。





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今年で5回目を迎える本イベントは、4週連続・週末開催のラーメンフェスです。各陣8店舗、合計32店舗が週替わりで登場。王道の醤油、味噌、塩、豚骨、鶏白湯、つけ麺、まぜそばに加え、松阪牛、牛タン、のどぐろ、広島牡蠣、伊勢海老など、名前を聞くだけで食欲を刺激する一杯が八街に並びます。

さらに今年は、千葉県に落花生が導入されて150周年という節目の年。八街を象徴する食材「落花生」をテーマに、全店舗が落花生を使った特別トッピングを提供します。全国の名店が、ラーメンと落花生をどう掛け合わせるのか。ラーメンファンはもちろん、地域グルメ、観光、食文化、まちおこしの視点からも注目される内容です。

都内からもアクセスしやすい八街で、週末だけ楽しめる“激うま”な4週間。ラーメンを食べに行くだけではなく、八街に遊びに行く理由になるイベントです。









■ラーメンに、落花生!?今年の八街は「食べたくなる」

八街といえば、全国的にも知られる落花生の名産地。今年の八街！激うま！ラーメン祭は、その地域資源を真正面から打ち出します。全32店舗が落花生トッピングに挑戦することで、会場には“八街でしか食べられないラーメン”が生まれます。

濃厚味噌に香ばしさを重ねるのか。塩ラーメンに落花生の甘みを添えるのか。まぜそばに食感のアクセントを加えるのか。各店の個性と八街の名産がぶつかることで、これまでにない一杯が誕生します。

これは、食べる価値があります。









■全国32店舗が八街に集結。4週連続で名店を食べ歩く

会場には、全国各地から人気ラーメン店が集結します。関東の実力店はもちろん、京都、北海道、宮城、広島、新潟、大阪、三重、岡山など、各地の個性が八街に集合。1回の来場で終わらせるにはもったいない、毎週通いたくなるラインナップです。

しかも今年は、全店舗が落花生トッピングを提供する特別仕様。通常のラーメンイベントとは違い、「各店が八街のためにどう一杯を仕上げるのか」を楽しめるのが最大の魅力です。

どの週に行くかではなく、何週行くかで迷うイベントです。









■出店店舗一覧(各陣8店舗)

※メニュー内容は変更となる場合があります。最新情報は公式発表をご確認ください。





【第1陣：5月15日(金)～5月17日(日)】

第1陣ラインナップ

(1) 麺房 鶏くらふと

(2) つけ麺 和

(3) 佐野らーめん 佐よし

(4) 特濃のどぐろつけ麺Smile

(5) 田代こうじ最強軍団

(6) 寿製麺 よしかわ

(7) 味噌麺処 花道庵

(8) 麺屋 一元堂









【第2陣：5月22日(金)～5月24日(日)】

第2陣ラインナップ

(1) 麺家太威

(2) ラーメン大津家

(3) ラーメンじゃぐら高円寺

(4) 特級鶏蕎麦龍介

(5) 麺屋 宗

(6) 麺屋チクワ

(7) 竹岡式ラーメンたか木屋

(8) 鷹の目×それいけ！たかちゃんラーメン









【第3陣：5月29日(金)～5月31日(日)】

第3陣ラインナップ

(1) 濃厚鶏そば葵

(2) ONO deら～めんH

(3) 仙臺くろく

(4) らあめん家 有坂

(5) らあめん元

(6) 恵比寿らぁ麺屋つなぎ

(7) らーめんダイニング庵

(8) ハイマウント×肉玉そば越智









【第4陣：6月5日(金)～6月7日(日)】

第4陣ラインナップ

(1) 麺処 若武者

(2) なかじゅう亭

(3) inEZO

(4) セアブラーメン東中八

(5) 麺屋 中川會

(6) くじら食堂

(7) 衝青天

(8) 本家 第一旭









■ライブステージも開催。ラーメンだけで終わらない週末へ

八街！激うま！ラーメン祭2026では、ラーメンとあわせて楽しめるステージイベントも予定しています。ジュリアナの祟り、仮面女子、スリジエ、トッピング☆ガールズ、落花生娘、代々木女子音楽院、ちぃたん☆ぼんばーずなど、個性豊かな出演者が週末の会場を盛り上げます。

ラーメンを食べる。ライブを見る。八街の街を歩く。落花生をお土産に買って帰る。食べる楽しさ、見る楽しさ、街に出かける楽しさが一体となった、八街ならではの週末イベントです。

なお、八街市からの要望により、音響を伴うステージ演目は18:00までに終了予定です。18:00以降は物販・交流時間として実施予定です。









■ついにクールポコ。が八街で「やっちまったな～！」と叫ぶ!?

今年の八街！激うま！ラーメン祭は、お笑いライブも見逃せません。髭男爵、ねづっち、スギちゃん、クールポコ。といった人気芸人が登場予定です。

ラーメンを食べて、ステージで笑って、また一杯食べる。家族連れ、友人同士、ラーメンファン、地元の方まで幅広く楽しめる内容となっています。





5月17日(日)：髭男爵

髭男爵





5月24日(日)：ねづっち

ねづっち





5月31日(日)：スギちゃん

スギちゃん





6月7日(日)：クールポコ。

クールポコ。





特に最終日6月7日(日)には、クールポコ。が登場予定。八街の会場で「やっちまったな～！」が響く瞬間は、ラーメン祭のフィナーレを飾る注目ポイントのひとつです。









■都内からも行きやすい、週末のラーメン旅

会場となるけやきの森公園は、JR総武本線・八街駅から徒歩圏内。東京方面からも日帰りで訪れやすく、都内からの週末グルメ旅としても楽しみやすい立地です。

金曜日は17時から21時まで、土曜日は10時30分から21時まで、日曜日は10時30分から20時まで開催。仕事帰りの金曜夜、家族で出かける土曜日、ゆっくり楽しむ日曜日と、来場スタイルに合わせて楽しめます。

都内から少し足を伸ばすだけで、週末が一気に特別になる。今年の八街！激うま！ラーメン祭は、そんな“行く理由”が詰まったイベントです。









■開催日程

第1陣：2026年5月15日(金)～5月17日(日)

第2陣：2026年5月22日(金)～5月24日(日)

第3陣：2026年5月29日(金)～5月31日(日)

第4陣：2026年6月 5日(金)～6月 7日(日)









■開催概要

名称 ： 八街！激うま！ラーメン祭2026

開催期間 ： 2026年5月15日(金)～6月7日(日)

※期間中の毎週金・土・日開催

開催時間 ： 金曜日：17：00～21：00

土曜日：10：30～21：00

日曜日：10：30～20：00

会場 ： けやきの森公園

所在地 ： 千葉県八街市八街ほ245番地

料金 ： 入場無料／ラーメン1杯 1,000円／食券制

出店数 ： 全32店舗 各陣8店舗・週替わり出店

主催 ： 八街！激うま！ラーメン祭実行委員会

企画制作・運営： 株式会社ブルースモービル









■本件に関するお問い合わせ

八街！激うま！ラーメン祭 事務局

担当 ： 井上 淳矢

Tel ： 080-5027-4321

Email： junya@bluesmobile.co.jp