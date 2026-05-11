フェンシング　男子エペ・ワールドカップGP大会で 加納虹輝選手が金メダル獲得！

公益社団法人日本フェンシング協会

現地時間2026年5月10日（日）、コロンビア・メデジンで開催された男子エペ・ワールドカップGP大会において、加納虹輝選手が金メダルを獲得いたしました。

金メダル獲得の加納虹輝選手。表彰台での加納虹輝選手（中央）。

今大会を世界ランキング1位で迎えた加納選手は、準々決勝でKONGSTAD Conrad Seibaek（デンマーク）に15-13で勝利。続く準決勝ではFORTIN Paul（フランス）を15-13で退け、決勝ではGALASSI Matteo（イタリア）を15-9で破り、金メダルを獲得しました。

相手に攻撃をする加納虹輝選手（右）。優勝し、ガッツポーズを見せる加納虹輝選手。日本チーム全員での集合写真。

■選手コメント

加納虹輝（日本航空株式会社）

「久しぶりに優勝できて嬉しいです。最近はなかなかメダルを獲得することができなかったので、こうしてメダルを獲得できてまた自信になります。2週間後にはワールドカップが控えているので、引き続き気を引き締めていきます。応援ありがとうございました！」

■大会リザルト

https://www.fencingtimelive.com/tableaus/scores/4002D50BA26F43149802F8CD94A51109/B0B0E2D235D54FCEB9FBD6C34D2175A6

■画像

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■本件に関するお問い合わせ先

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広報担当：前澤

E-mail：shuzai@fencing-jpn.jp