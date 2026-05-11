神奈川県全域に対応　訪問介護の「ホームインステッド・ジャパン」が新拠点を開設

伸こう会株式会社

伸こう会株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表：高田ます江、以下「当社」）は、在宅介護サービス「ホームインステッド・ジャパン」の新拠点を神奈川県横浜市栄区に開設します。

本拠点では、神奈川県全域への対応を前提に、介護保険・障がい福祉・自費サービスを組み合わせた在宅支援を提供し、制度の枠を越えて一体的に生活を支える新たなサービスモデルの展開を目指します。

■在宅支援のあり方と今回の取り組み

高齢化の進展とともに、介護や支援のニーズは多様化し続けています。

一方で、現在の支援制度は介護保険、障がい福祉、自費サービスと分かれており、利用者がそれぞれを個別に選択しなければならない状況があります。

当社は、米国発の在宅高齢者支援サービス「ホームインステッド」の日本展開を担い、日常生活の支援や見守り、外出の付き添いなどを通じて、住み慣れた自宅での生活を支えるサービスを提供してきました。

事業開始から5年が経過し、横浜市西区および東京都世田谷区での運営を通じて、制度の枠を越えた支援の必要性を実感しています。

今回の拠点開設により、神奈川県全域への対応を前提とした柔軟な支援体制を構築します。

■地域特性とサービスの方向性

拠点を設置する横浜市栄区は、横浜市内でも高齢化率が最も高い（約31％）一方で、要介護認定率は比較的低い（約16％）地域です。

こうした地域では、自立度の高い高齢者が多いからこそ、介護が必要になる前後の段階から生活を支えることで、自宅での暮らしを長く続けたいというニーズが高まっています。

当社では、利用者ごとにケアコーディネーターが担当し、継続的なフォローを行う体制を整えています。

スタッフは国際基準に基づく研修を継続的に受講しており、サービス品質の維持・向上を図っています。

さらに、ケアマネジャーや支援相談員など多職種と連携することで、包括的なケア体制を実現しています。

また、高齢の親と障がいのある子どもが同居する家庭など、複数の制度にまたがる支援が必要なケースにおいても、一体的な支援を提供しています。

■今後の展開と広域対応

対応エリアは横浜市栄区を中心に、港南区、戸塚区、磯子区、鎌倉市、藤沢市などを想定しており、自費サービスについては神奈川県内のその他地域にも柔軟に対応していきます。

約80名の登録ヘルパーと管理者・相談員が連携し、24時間365日の支援体制を構築しています。

なお、「ホームインステッド世田谷」についても当社が運営しており、世田谷では地域密着型のサービスを提供しています。

今回の神奈川拠点は、これまで培ってきたノウハウを活かしながら、対応エリアとサービスの幅を広げていくものです。

今後は5年間で各都道府県に少なくとも1拠点の展開を目指し、将来的には国内最大200拠点まで事業を拡大する計画です。

■拠点概要

■会社概要

- 拠点名：ホームインステッド栄- 所在地：神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷1-18-11 輝ビル305号室- 開業日：2026年5月- 対応エリア：横浜市を中心に神奈川県内- 提供サービス：介護保険サービス／障害福祉サービス／自費サービス- 対応時間：24時間365日- TEL：045-392-9658- MAIL：info@homeinstead.jp- 担当：遠藤、渡辺

伸こう会株式会社は、神奈川県横浜市に本社を置き、介護・福祉領域におけるコンサルティング、人材サービス、在宅支援事業などを展開しています。

米国発の在宅高齢者支援サービス「ホームインステッド」の日本展開を担い、「住み慣れた自宅で暮らし続ける」ための支援体制の構築に取り組んでいます。

- 商号：伸こう会株式会社- 代表者：高田ます江- 本社所在地：〒220-8144 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1横浜ランドマークタワー44階- 設立年月：1980年8月11日- 資本金：32,000,000円- ホームページ：https://www.shinkoukai.co.jp/