プロレーサーとeモータースポーツバトルができる！『ぐるんぐるんe2sports体験会』5月30日山口県周南市で開催

株式会社サードプラネット

株式会社サードプラネット（本社：山口県周南市、代表取締役社長：志野一夫、以下「当社」）は、この度、レーシングシミュレーターの開発・販売等を行う「株式会社ゼンカイレーシング」（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：林 寛樹）とタッグを組み、eモータースポーツの体験イベント「ぐるんぐるんe2sports体験会」を開催いたします。

今回はe-モータースポーツに特化したイベントで、リアルモータースポーツでも活躍されているプロレーサーが参戦し、参加者と一緒にバトルするコーナーも予定していますので、どうぞお楽しみに！

当社は創業の地である山口県の子どもたちに、「好き」を入口に本物に触れた時に湧き上がる気持ちを大切にし、子どもたちの可能性を引き出す機会を作りたいと考えています。そういう経験から生まれた気持ちを教育（education）につなげていく人材育成を「e2スポーツ（イーツースポーツ）」と名付けました。これからも、「e-sports」と「education」が結びつき、子どもたちのあらゆる可能性を引き出す体験を提供してまいります。

※報道機関の皆様※

下記の通り体験イベントを開催いたしますので、ぜひご取材のほどよろしくお願いいたします。ご取材希望の場合は、お手数ですがご連絡いただけますと幸いです。（連絡先はお問い合わせ欄をご確認ください）

【「ぐるんぐるんe2SPORTS体験会」 イベント概要】

日 時：2026年5月30日（土）10:00～18:00

場 所：株式会社サードプラネット 山口本社

〒746-0045 山口県周南市新地町12番28号（JR山陰本線「福川駅」徒歩約10分）

ゲスト：冨林 勇佑（Gran Turismo世界チャンピオン」/スーパーGT参戦）

木村 偉織（UNIZONEドライバー/スーパーGT参戦）

山中 智瑛（元Gran Turismo世界チャンピオン）

岡田 衛（元Gran Turismo日本代表）

タイムスケジュール：

10:00 レーシングシミュレーター体験

13:00 イベント開始

13:40 エキシビションレース

15:30 プロレーサーとのSIMバトル（抽選制）

17:30 集合写真＆サイン会

■参加方法：※詳しくはイベント詳細ページ（サードプラネットホームページ）をご確認ください。

・e2sportsのLINEアカウントにお友だち登録して、イベント参加フォーム（Googleフォーム）よりご応募ください。イベントスペースの関係上、定員55名となりますので、応募者多数の場合は抽選とさせていただきます。

※抽選の場合は5/22(金)17:00締切。5/23の17:00以降に当選者にメールをお送りいたします。迷惑メールの設定を行っている方は「@3rdplanet.jp」からのメールを受信可能にしてください。

・プロレーサーとのSIMバトルに参加したい方は、応募フォームにて参加希望にチェックを入れてください。

※イベント当日に、対戦するプロレーサーによるくじ引き抽選となります。

■イベント詳細ページ：https://3rd-planet.jp/info_event/4196/

■大会チラシ：

ぐるんぐるんe2SPORTS体験会 チラシ

【e2sportsとは】

e2sports ロゴ

サードプラネットは、『あそびタウン』や『ぐるんぐるんカプセル商店街』を通じてたくさんの子どもたちの笑顔に触れてきました。そんなサードプラネットが創業の地、山口県の子どもたちに恩返しをしたいと考えています。

それは子どもたちの『好き』を入口に、いろいろな可能性を引き出すこと。

たとえば、レースゲーム。スピードにのり上手く運転できた時の爽快感。失敗した時の悔しさ。これらが混然一体となり、夢中＝『好き』になっていく感覚。「なぜ速く走れるのか？」「どうすれば安定して走行できるのか？」そういう疑問に答えてくれるのは、力学やプログラミングやデータ分析、あるいはもっと違う学問かもしれません。

「好き」は「楽しく充実した学び」につながっていくと考えています。

私たちが提供していきたいのはeスポーツを入り口に、教育（education）につなげていく人材育成 『e2sports』（イーツースポーツ）。e2sportsが目指すのは子どもたちのいろいろな可能性です。『好き』を入口に子どもたちが目指す未来は、プロドライバーやeレーサーかもしれないしエンジニア、アナリスト、デザイナーイベンターかもしれません。

サードプラネットは、あそびだけでなく教育でも子どもたちのあらゆる可能性を引き出すカンパニーでありたい、そう考えています。

【関連URL】

■「e2sports 」LINEアカウント ＠e2sports

■株式会社サードプラネット https://3rd-planet.jp/corporate/