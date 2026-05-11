お食事付き・特別観覧席で楽しむ！日本三大花火大会のひとつ「長岡花火」観覧席チケットプレゼントキャンペーンを開催

株式会社コメリ

ホームセンターの「コメリパワー」や「コメリハード＆グリーン」を通し地域のライフラインであり続けたいと願う株式会社コメリ（所在地：新潟県 新潟市、代表取締役社長：捧 雄一郎）は、コメリの決済手段の1つである「コメリカード」会員様特典として、2026年5月10日（日）から新たに期間限定キャンペーンをスタートしましたので、ご紹介いたします。

新潟県の長岡市が世界に誇るビッグイベント「長岡花火」の感動を日本中のコメリカード会員様に体験していただきたいという想いから、観覧席チケットをご用意いたしました。20組40名様に抽選でプレゼントいたします。

■キャンペーン特設サイト

https://www.komeri-card.com/campaign_2504nagaoka/

■キャンペーン概要

・応募方法：コメリアプリをダウンロードし、キャンペーンページよりエントリーしてください。

・応募条件：期間中、全国のJCB加盟店にてコメリカードでクレジット払いを合計10万円（税込）以上ご利用いただいた方が対象となります。

・当選特典：抽選で20組40名様に「2026年8月2日（日）長岡まつり大花火大会 お食事付き特別観覧席チケット」をプレゼント。

・当選確率アップ：期間中、合計20万円（税込）以上のご利用で、当選確率が10倍になります。

■対象期間

・対象期間：2026年5月10日（日）～6月30日（火）

※キャンペーン期間中であれば、エントリーとご利用日の前後関係は問いません。

・当選発表：2026年７月15日（予定）

※当選のご案内をもって発表にかえさせていただきます。

＜コメリについて＞

地域の日々を、明るくしていきたい。

地域のライフラインでありたい、と願うコメリは

地域での生活、仕事にとって必要なものを、必要な時に揃え、

いざという時の頼りとなるのはもちろん、

地域で暮らす人たちの笑顔をつくり出す場所でもありたい、と考えています。

コメリがあることで 暮らしがアップデートし、

そこで生きる人たちの気持ちが勇気づけられ、温かくなり、明るくなっていく。

コメリが地域の人々をつないで、元気を生み出すハブになっていく。

「ここにコメリがあって、よかったね」

全国各地の一店一店、そんなお店を目指していきます。

私たちは、プロ向けからホームオーナー向けまで、資材・建材、金物・工具、園芸・農業用品を中心とした幅広い商品ラインナップで店舗を展開するホームセンターチェーンです。独自のシステムとノウハウで、お客様が必要とされる商品を、お求めやすい価格で安定的にご提供することを目標に、流通の近代化にチャレンジしています。これからも、お客様の立場に立った店づくり、お客様の声を反映した品揃え、お客様に喜んでいただける接客を心がけ、「豊かで快適な暮らし」のお役に立てるように取り組んでまいります。

オンラインショッピングサイト コメリドットコム https://www.komeri.com/shop/default.aspx

公式ホームページ https://www.komeri.bit.or.jp/

＜会社概要＞

社名：株式会社コメリ

設立：1962年7月

資本金：188億2百万円

代表者：代表取締役社長 捧 雄一郎

本社所在地：新潟県 新潟市南区清水4501番地1

事業内容：パワーおよびハード＆グリーン等のチェーンストア経営

株式上場：東京証券取引所 プライム市場

店舗数：1,234店舗（2026年4月30日現在）

北海道26、青森県21、岩手県40、宮城県36、秋田県40、山形県27、福島県52、茨城県46、栃木県39、群馬県40、埼玉県35、千葉県51、東京都10、神奈川県8、新潟県79、富山県26、石川県20、福井県21、山梨県20、長野県57、岐阜県39、静岡県23、愛知県10、三重県48、滋賀県28、京都府19、大阪府8、兵庫県30、奈良県16、和歌山県20、鳥取県12、島根県8、岡山県29、広島県22、山口県16、徳島県17、香川県10、愛媛県12、高知県12、福岡県26、佐賀県16、長崎県17、熊本県40、大分県15、宮崎県21、鹿児島県26