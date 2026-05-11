ミセスインターナショナル＆ミズファビュラス”ダイヤモンド”でグランプリ受賞

マルキン食品株式会社

マルキン食品グループ（本社：熊本県熊本市）は、このたび当グループ代表取締役CEOの「吉良扶佐子」が、ミセスコンテスト「ミセス インターナショナル＆ミズ ファビュラス 2026」において、ダイヤモンド部門グランプリを受賞したことをお知らせいたします。

「ミセス インターナショナル＆ミズ ファビュラス」は、国際的なミセスコンテスト「Mrs. International」の日本代表選考を兼ねた大会であり、外見の美しさだけでなく、知性や人間性、社会性、挑戦する姿勢などが総合的に評価されます。 (mrsjapaninternational.com)

今回、当グループ代表取締役CEOである「吉良扶佐子」は、Mrs.Fabulousダイヤモンド部門においてグランプリを受賞いたしました。

ダイアモンド部門グランプリ受賞 吉良扶佐子

長年にわたり、日本の伝統食品を通じて健康と元気を届ける取り組みを続ける中で、食・健康・ウェルネスに対する考え方や、年齢や立場に関係なく新しいことへ挑戦し続ける姿勢などが高く評価されました。

経営者として企業改革や新ブランドへの挑戦を続けながら、自らも新たな舞台へ踏み出す姿は、「挑戦することに遅すぎることはない」というメッセージそのものとして、多くの共感を集めました。

マルキン食品CEO吉良扶佐子コメント

「今回の受賞は、私個人にとってだけでなく、日頃から支えてくださる社員の皆さま、お取引先さま、そしてマルキン食品グループに関わってくださるすべての皆さまのおかげだと感じています。

私たちは創業以来、日本の伝統食品を通じて“健康”と“元気”を届けることを大切にしてまいりました。

そして同時に、変化を恐れず挑戦し続ける企業でありたいと考えています。今回の挑戦も、その想いを体現する一つの取り組みでした。

今後も、日本の食文化の素晴らしさを国内外へ発信しながら、多くの方に前向きなエネルギーを届けられるよう挑戦を続けてまいります。」

当社について

当グループでは、「愛ある味のパートナー」の企業理念のもと、食を通じて元気と健康を世界に届ける取り組みを続けています。

今回の受賞は、挑戦し続ける姿勢や健康的なライフスタイルを体現するものであり、当グループが推進する「食・健康・ウェルネス」の価値観とも重なるものと考えております。

今後も、地域社会への貢献とともに、社員一人ひとりが活躍できる企業づくりを目指してまいります。

受賞概要

・大会名：ミセス インターナショナル＆ミズ ファビュラス 2026

・受賞名：ダイヤモンド部門 グランプリ

・開催日：2026年４月２９日

・開催場所：City Hall & Gallery 五反田

会社概要

会社名：マルキン食品株式会社

代表取締役CEO：吉良扶佐子

所在地：熊本県熊本市

事業内容：納豆・豆腐・こんにゃく等の製造販売