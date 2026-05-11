株式会社GENE、「LINEヤフー Partner Program」において「Technology Partner」の「LINEミニアプリ部門」に認定

株式会社GENE

株式会社GENE（代表取締役：田中航太郎）は、LINEヤフー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：出澤 剛）が提供するマーケティングソリューションの導入ならびに支援など各領域に特化したパートナーを認定する「LINEヤフーPartner Program」において、2026年度の「Technology Partner」のミニアプリ部門に認定されました。

■「LINEヤフー Partner Program」について

「LINEヤフー Partner Program」は、LINEおよびYahoo! JAPANを活用したマーケティング・CX 課題の解決をより積極的に推進することを目的に導入された、「Sales Partner」「Technology Partner」「Network Partner」「Adtech Partner」「Industry Solution Partner」の各カテゴリーにおいて、広告代理店やサービスデベロッパーを認定するプログラムです*。

*「Sales Partner（認定Partner、Store Promotion Partner、Ads Operation Badge、Ads Policy Badge）」「Technology Partner（コミュニケーション部門、販促部門、LINEミニアプリ部門）」「Network Partner（Display Ad Network Partner、Search Ad Network Partner）」「Adtech Partner（効果測定認定パートナー）」「Industry Solution Partner（Education Partner）」において認定が行われます。

■「Technology Partner」について

この度、株式会社GENEが認定された「Technology Partner」は、「LINE公式アカウント」「LINEで応募」「LINEミニアプリ」を中心としたマーケティングソリューションとAPI関連サービスの導入において、技術支援を行うパートナーです。

株式会社GENEが認定された「LINEミニアプリ部門」においては、より優れたユーザー体験と企業DXに貢献する「LINEミニアプリ」の開発推進を行うパートナーが認定されます。

株式会社GENEは、この度の認定を受けLINEヤフー株式会社が提供するマーケティングソリューションならびに市場の成長に寄与し、多くのクライアントのマーケティングに貢献してまいります。

■「saloriza（サロリザ）」について

「saloriza（サロリザ）」は、都内の大手有名サロンから地方個人サロンまで様々な美容サロンでご利用いただいている美容サロン（美容室、マツエク、眉毛、ネイル、エステサロンなど）向けLINEアカウント連携の顧客管理・予約システムです。

LINEを通じて顧客と繋がることで、顧客は日常的に利用するLINEから簡単に美容サロンへの予約をすることができ、美容サロン側は顧客に届けたいメッセージをLINEを通じて確実に届けることができるようになります。

店舗単位でカスタマイズ可能なカウンセリングシートや施術ごとに写真やメモを残せる顧客カルテ、顧客属性ごとに絞り込んでのメッセージの予約配信・自動配信などの顧客管理機能はもちろん、複数の大手美容集客サイトとも連携しており、シフトや予約情報などの一元管理も可能です。

現在サービスをご利用いただいている美容サロンでは、固定費の削減、次回予約率の改善、休眠顧客の掘り起こしなど様々な成果に繋がっております。引き続き全国の美容サロンに、より価値あるサービスを提供していくことで美容業界のさらなる発展に寄与してまいります。

▼サービスに関するお問合せはこちら

https://saloriza.jp/form/

【会社概要】

会社名：株式会社GENE

代表者：代表取締役 田中航太郎

本社所在地：〒950-0087 新潟県新潟市中央区東大通1-2-30 第3マルカビル10F

事業内容：

美容サロン向け顧客管理・予約システム「saloriza（サロリザ）」の開発

その他、アプリ開発やシステム開発

【本リリースに関するお問合せ】

株式会社GENE 広報担当

E-mail: info@saloriza.com

saloriza（サロリザ）公式サイト： https://saloriza.jp/