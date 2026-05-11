「Synergy!」が「ITreview Grid Award 2026 Spring」の「CRMツール部門」と「メールマーケティングツール部門」において、最高位の「Leader」を受賞

シナジーマーケティング株式会社

シナジーマーケティング株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長 兼 CEO：奥平博史、以下：当社）が提供するマーケティングSaaS「Synergy!」は、「ITreview Grid Award 2026 Spring」にて、『CRMツール』『メールマーケティングツール』の2部門にて最高位の「LEADER」を受賞しましたので、お知らせいたします。

『CRMツール』では27期連続、『メールマーケティングツール』では15期連続受賞となります。

「ITreview Grid Award」とは

ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」へ集まった約15.7万件のリアルユーザーのレビューをもとに、四半期に一度「ITreview Grid Award」として、ユーザーに支持された製品を表彰するものです。

顧客満足度と認知度の双方が優れた製品に対しては「Leader」として表彰を行い、バッジが発行されています。

アワードの詳細は下記専用ページもご参照ください。

URL：https://www.itreview.jp/award/2026_spring.html

「Synergy!」の受賞カテゴリ

CRMツール：https://www.itreview.jp/categories/crm

メールマーケティングツール：https://www.itreview.jp/categories/email-marketing

「Synergy!」へのITreviewユーザー評価 ※一部抜粋

Synergy!では、Webフォームや名刺OCRを用いたデータ登録からメール配信などのコミュニケーションチャネルを用いたマーケティング施策まで実施いただくことができ、以下のようなレビューをいただいております。

「Synergy!」のレビューページ

URL：https://www.itreview.jp/products/synergy/reviews

マーケティングSaaS Synergy!について

https://www.synergy-marketing.co.jp/cloud/synergy/

Synergy!は、2005年よりサービスを開始し、約5,500社（※1）の企業に導入実績を持つ、国産のクラウド型CRMを中核とした「マーケティングSaaS（※2）」です。顧客情報を一元管理するデータベースを基盤に、大規模なアクセスにも耐えうるWebフォーム機能や、多様な条件設定ができるメール配信機能などを搭載。インフラ基盤はアマゾンウェブサービス（AWS）に移行済みで、高いセキュリティと拡張性を確保しています。また、単なるシステム提供にとどまらず、お客様の課題に向き合いながら伴走する人的なサポート体制も特徴です。2025年にサービス開始20周年を迎えたSynergy!は、CRM機能だけでなく、マーケターが抱えるさまざまな課題解決を支援する「マーケティングSaaS」へと進化を続けています。

（※1）2026年1月時点のSynergy!およびSynergy!LEADの累計導入社数（ECショップ・官公庁・医療業界・ホテル業界・人材派遣業界・製薬会社・保険会社・ゲーム会社・出版社など多岐にわたる）

（※2）マーケティングSaaSとは、マーケティング活動に必要な機能を網羅した、クラウド上で提供されるサービスです。Synergy!は、CRM機能を中核に、クロスチャネル・メッセージング、データ分析、外部システム連携など、幅広い機能を提供することで、マーケターの成果向上および業務効率化を支援します。

関連URL

Synergy!導入事例について

https://www.synergy-marketing.co.jp/showcase/

【会社概要】

人と企業が、惹かれ合う世の中へ。

当社は、生活者と企業のより良い関係づくりのために、一歩先のデジタルマーケティング体験を提案するパートナーです。クラウドシステムの提供・コンサルティング・運用支援・人材育成サービスなどを通して、企業の継続的な成長を支援します。また、デジタルマーケティングを「広義の課題解決」と捉え、顧客理解や戦略設計といった上流領域から、社内体制の構築や人材育成に至るまで、組織が抱える本質的な課題に包括的にアプローチ。20年以上にわたりCRM市場をリードしてきた知見を活かし、お客様の現状に寄り添いながら最適な次の一手を提案し、「成果につながるマーケティング」の実現を後押しします。

名称：シナジーマーケティング株式会社

代表：代表取締役社長 兼 CEO 奥平 博史

創業：2000年9月

大阪本社：〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島1-6-20 堂島アバンザ21F

東京本社：〒102-0083 東京都千代田区麹町6-6-2 番町麹町ビルディング5F WeWork 麹町

事業内容：デジタルマーケティング領域における、クラウドシステム・コンサルティング・運用支援・人材育成サービスの提供、およびファンメディアの運営

企業ホームページ：https://corp.synergy-marketing.co.jp/

【お客様からのお問い合わせ】

シナジーマーケティング株式会社

URL：https://form.synergy-marketing.co.jp/webapp/form/18784_mubb_8/index.do?p=press