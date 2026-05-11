IOWN構想に基づく「IOWN DCI Rack ソリューション」の国内展開に向けた協業を開始

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社（代表取締役社長：新宮 達史、本社：東京都港区、以下：CTC）、APRESIA Systems株式会社（代表取締役社長：末永 正彦、本社：東京都中央区、以下：APRESIA）、Edgecore Networks Corporation（President：Mingshou Liu、本社：台湾・新竹市、以下：Edgecore）の3社は、NTTが提唱するIOWN※1に基づき、AI時代のインフラ課題を解決する「IOWN DCI ※2Rackソリューション」の国内展開を推進する協業を開始します。従来の電気配線で発生していた大規模AI処理の電力・熱・遅延の課題を抜本的に改善し、高効率な次世代データセンターの構築を進めていきます。

生成AIなどの普及に伴いGPUサーバーの消費電力と発熱は増加し、データセンターでは電力需要の増大と熱密度の上昇が課題となっています。また、大規模AI処理ではサーバー間で大量のデータが往来するため、通信の電力消費や遅延、発熱にもつながります。こうした課題に対しては、従来方式の延長では対応が難しく、抜本的なインフラ刷新が求められています。



IOWN DCI Rackソリューションは、従来の電気信号中心の接続・伝送を刷新し、光技術の活用をベースに省電力かつ高速・低遅延なデータ伝送を実現する次世代データセンター基盤です。電力（ワット）と情報（ビット）を統合的に最適化する「ワット・ビット連携」の考え方も取り入れデータセンター全体の電力効率向上に貢献します。



本ソリューションの中核には、Edgecoreの基盤「Nexvec(TM)」（分散配置されたサーバーやデータセンター環境で、AI処理に必要なGPUやメモリなどのリソースを柔軟に統合できる基盤）を採用しており、AI処理に必要なサーバーやスイッチ、通信要素を光で効率的に接続できる構造を実現します。

さらに、データセントリックな設計思想を取り入れることで、演算やストレージ間のデータのやり取りを最短化し、AI時代に求められる省エネ性と高い処理性能を両立します。



本協業における各社の役割は以下の通りです。

CTCは、AIデータセンター全体を見据えた上流設計から構築・運用までを一貫して担い、光活用を前提とした最適なインフラの整備を推進します。APRESIAは、低遅延かつ安定した通信を支えるGPUネットワークスイッチ及びソフトウェアならびにDC間接続の光レイヤを専門的にサポートします。Edgecoreは、AI基盤を構成するサーバー／スイッチなどの製品群および関連するコンポーネントを提供します。



今後三社は、IOWN構想により先端技術と周辺ソリューションを連携しながら、高効率AI基盤の社会実装を継続的に推進します。また日本のAI産業を支える次世代インフラの構築を目指すとともに、カーボンフリー社会の実現にも貢献していきます。

■IOWN DCI Rackソリューション イメージ図

■各社の役割

なお、今回の発表にあたり、以下のコメントをいただいております。

NTTは台湾Accton/Edgecore社をはじめとするパートナーと連携し、大規模学習から推論処理へとシフトするAI基盤形態に合わせ、点在したコンピューティングリソースをIOWN技術の光のネットワークを用いて柔軟に活用できるAIコンピューティング基盤の開発・提供を進めています。

今回の発表について、大容量・低遅延・低消費電力な次世代コミュニケーション基盤であるIOWNの社会実装をいち早く実現に導くものとして歓迎いたします。

NTT株式会社 技術企画部門 技術改革推進室 室長 島津義嗣



※1 IOWN（Innovative Optical and Wireless Network）は、光を中心とした新しい通信基盤により、従来の電子処理では到達が困難な高速・低遅延・低消費電力を実現する次世代ネットワーク構想です。なおCTC、APRESIA、Acctonは、「IOWN(R)」を推進するIOWN GLOBAL FORUM(TM)のメンバーです。

※2 DCIは、データの配置・アクセス・処理を最適化する設計思想であるData Centric Infrastructure、分散するデータセンター間を統合制御するData Center Interconnect、データセンターを構成する基盤を意味するData Center Infrastructureなど複数の意味を持ちます。

※ その他、記載されている商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

※掲載されている情報は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。

以上

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

https://www.ctc-g.co.jp/