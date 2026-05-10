神奈川・マルイファミリー溝口に初登場！梅雨もラクに、もっと楽しく。KONCIWA期間限定ポップアップ開催

KONCIWA株式会社

KONCIWA株式会社は、2026年5月13日（水）から5月19日（火）までの7日間、神奈川県川崎市のマルイファミリー溝口 2Fにて期間限定ポップアップショップを開催いたします。

間もなくやってくる梅雨シーズン。「傘を畳むのが面倒」「雨の日の外出が億劫」といった悩みを解決し、雨の日をラクに、楽しく変える革新的なアイテムをご提案します。

会場では、ポップアップ限定の最大25%OFFセールや、豪華景品が当たる体験型イベントを実施いたします。

■ 開催概要

会場： マルイファミリー溝口 2F（神奈川県川崎市高津区溝口1-4-1）

期間： 2026年5月13日（水）～ 5月19日（火）

特典： 会場限定・最大25%OFFセール実施

■ 会場限定のお得な特典

1.特別割引：店内製品が最大25%OFF

2.2本購入特典：傘を2本ご購入で、濡れた傘をスマートに収納できる「超吸水傘カバー」をプレゼント！

※数量限定、なくなり次第終了。

3.アンケート特典：会場限定で「みんなの傘アンケート」を実施します。皆さまのリアルな声を、これからの商品づくりへ。アンケートご参加で、500円OFFクーポンをプレゼントいたします！

■ 楽しさいっぱい！体験型イベント

1.【3秒チャレンジ】

KONCIWA独自の形状記憶技術をその場で体験！3秒以内に傘をきれいに畳めるか挑戦していただきます。

クリア特典： 公式キャラクター「KONちゃん」の限定ステッカー、またはキーホルダーをプレゼント。

2. 【ハズレなしガチャガチャ】

公式SNS（Instagram/X）をフォローし、指定のハッシュタグ「#KONCIWAポップアップ」を付けて店内写真を投稿していただくと、豪華景品が当たるガチャガチャに挑戦いただけます。

景品内容：

1等： KONCIWA 晴雨兼用傘

2等： 超吸水傘カバー

3等： KONちゃんオリジナルグッズ

4等： 楽天公式ショップ 20%OFFクーポン

■ 「梅雨をラクに」する注目のラインナップ

MFU 1S AIR：2026年、KONCIWAが満を持して放つ最新の自信作。200gの超軽量＆1秒収納モデル。

MFU 5S：SNSで2,000万回以上の反響を呼んだ、形状記憶と圧倒的な遮熱性能。

MFU 3S：大好評のビッグサイズ雨晴兼用傘。3秒で美しく畳める利便性と、強風にも耐えうる圧倒的な頑丈さを両立。

超軽量シリーズ：Amazonで5年連続1位、累計80万本突破の不動のロングセラー。



「雨の日のストレス、ちょっと軽く。」 進化したKONCIWAの製品と、驚きの「1秒収納」をぜひ会場でご体感ください。

■公式情報

＜KONCIWA 公式サイト＞

オンラインストア：https://konciwa.com/

Instagram：https://www.instagram.com/konciwa_official/

X：https://x.com/Konciwa100

Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=61559899507418

TikTok：https://www.tiktok.com/@konciwa

LINE：@617erxdb

■掲載時お問い合わせ先

KONCIWA株式会社 03-4578-0000（代表）

〒113-0033 日本東京都文京区本郷3-4-3 林ビル 1階

E-mail：support@konciwa.com