NPO法人ワークショップひなたぼっこ、認定NPO法人を取得

NPO法人ワークショップひなたぼっこ

認定NPO法人ワークショップひなたぼっこ（所在地：熊本県天草市、理事長：山中権太郎）は、このたび所轄庁より「認定NPO法人」としての認定を受けました。本認定は、公益性・透明性・組織運営の適正性において厳格な基準を満たした法人にのみ付与されるものです。なお、本認定は天草地域において初の取得となります。

■ 認定の目的と歩み

ひなたぼっこは、障がいのある方が地域の中で「特別な存在」ではなく、当たり前に受け入れられ、役割を持って暮らしていける社会を目指して活動してきました。

その実現のために、単なる福祉サービスの提供にとどまらず、地域との関係性づくりを重視し、日々の実践を積み重ねてきました。就労支援を通じて働く機会を創出するだけでなく、地域の方々との接点を増やし、相互理解が自然と生まれる環境づくりに取り組んでいます。

こうした活動を続ける中で、より多くの方に団体の存在や取り組みを知っていただき、信頼性を高めていく必要性を強く感じてきました。その一つの形として、第三者による客観的な評価である「認定NPO法人」の取得を目指しました。

また、当法人では公的資金に依存しない形で地域食堂の運営を継続しており、誰もが気軽に立ち寄れる“地域の居場所”を大切に育ててきました。この取り組みは、障がいのある方と地域の方が自然に関わり合う重要な機会となっていますが、その運営には継続的な支援、特に寄付の力が不可欠です。

認定を受けることで、寄付に対する税制優遇という仕組みを活用しながら応援の輪を広げ、活動の持続性を高めていきたいと考えています。そして、単なる支援の受け手・担い手という関係を超え、地域の中で互いに支え合う関係性を築いていくことを目指しています。

■ 熊本県における位置づけ（希少性）

熊本県および熊本市におけるNPO法人は合計約720法人にのぼる一方、認定NPO法人は12法人にとどまります。

NPO法人数

熊本県：約431法人（2025年12月現在）

熊本市：約289法人（2026年1月現在）

合計：約720法人

認定NPO法人数

熊本県：6法人（2026年3月現在）

熊本市：6法人（2026年3月現在）

合計：12法人

（出典：行政ホームページ）

このように、認定NPO法人は全体の中でも極めて限られた存在であり、当法人の認定取得は地域においても高い公益性と信頼性が認められたものです。

■ 認定NPO法人制度と寄付税制のメリット

認定NPO法人への寄付には、以下の税制優遇が適用されます。

個人の場合

寄付額の最大約40％が所得税から控除（税額控除） 住民税控除との併用が可能（自治体により異なる）

法人の場合

一般寄付金とは別枠で損金算入が可能

これにより、寄付者の実質負担が軽減され、継続的な支援につながります。

■ 天草市長表敬訪問のご案内

認定取得の報告および今後の地域連携強化を目的として、下記の通り天草市長への表敬訪問を実施いたします。

日時：2026年5月12日 11時30分～

場所：天草市役所

内容：認定取得報告、今後の取り組み説明、意見交換

コメント取得：可（理事長）

■ 今後の展望

認定NPO法人としての責任を果たしながら、これまで以上に地域に根ざした活動を展開し、障がいの有無に関わらず誰もが安心して暮らせる社会の実現に向けて取り組んでいきます。

まず、既存の就労支援や地域食堂といった取り組みをさらに充実させ、地域との接点を広げていきます。その中で、障がいのある方が自然に地域の一員として関わる機会を増やし、日常的な関係性の中で共生が実現される環境を育てていきます。

加えて、公的制度を適切に活用しながら、障がいのある方が地域で長く安心して暮らし続けられる基盤づくりにも取り組みます。具体的には、グループホームなどの居住支援機能の整備を視野に入れ、「働く」「暮らす」「つながる」を一体的に支える仕組みの構築を目指します。

また、これらの取り組みを単独で進めるのではなく、行政、教育機関、企業、市民団体など多様な主体との連携を強化していきます。地域課題を共有し、それぞれの立場や強みを活かしながら協働することで、より実効性の高い仕組みづくりを進めていきます。

その第一歩として、関係機関との対話と信頼関係の構築を重視し、具体的な施策を共に検討・実行できる体制を整えていきます。

認定NPO法人としての信用力を活かしながら、地域全体を巻き込んだ持続可能な支援モデルを構築し、天草から共生社会の実現に向けた実践を発信していきます。

■団体概要

団体名：認定NPO法人ワークショップひなたぼっこ

所在地：熊本県天草市牛深町

代表者：理事長 山中権太郎

事業内容：障がい者支援

公式サイト：https://hinatabokko0155.com

■お問い合わせ先

認定NPO法人ワークショップひなたぼっこ

TEL：0969-73-0155

MAIL：workshop.hinatabokko@gmail.com