全員10代の5人組ボーイズグループ・VIBY、初のコラボカフェを5月16日（土）より原宿竹下通り「GO☆GO☆CAFE！」にて開催

Rii.MJ

アーティスト開発プラットフォーム「Rii.MJ（リ・エムジェイ）」の第一弾アーティストである全員10代の日本人5人組ボーイズグループ・VIBY（バイビー）は、株式会社CANDY・A・GO・GO（本社：東京都渋谷区神宮前１-２３-２７、代表取締役：落合琢）が、原宿⽵下通りの商業施設CUTE CUBE HARAJUKUに展開する「GO☆GO☆CAFE！（ゴーゴーカフェ）」との初となるコラボ企画を5月16日（土）より実施することをお知らせいたします。

本企画は、5月13日（水）にリリースするVIBYの2nd Digital Single『HANAMARU』を記念して開催され、期間中は店舗内外のラッピングに加え、CUTE CUBE HARAJUKU大型壁面フォトスポットには、VIBY全員が写る大型ビジュアルが登場。さらに、メンバーそれぞれの「好き」を詰め込んだオリジナルパフェや、ここでしか手に入らない限定グッズも展開し、特別な空間をお届けします。

■ メンバーのこだわりが詰まったオリジナルメニュー

メンバーそれぞれの好物がデコレーションされた特別なパフェや、お楽しみシークレットドリンク、コラボ限定のお菓子が登場します。

・VIBYパフェ（メンバー別全5種）（税込800円）※ご購入特典あり

メンバー5人のカラーに合わせた色鮮やかなわらび餅パフェが登場 。ベースとなるパフェには、KOTAROの「グミ」、IOの「芋けんぴ」、RENKIの「チョコ」、AKITOの「和菓子（団子）」、RYOHAの「ほうじ茶（アイス）」と、メンバー5人全員の『好き』が贅沢にすべて盛り込まれています。さらに、パフェに添えられたKOTAROチョイスのグミ（串）は、各メンバーが自分のパフェのために3つずつ厳選したオリジナルセレクトです。

・VIBY シークレットドリンク（税込600円） ※ご購入特典あり

どのフレーバーが当たるかは、注文してからのお楽しみです。

・コラボ限定お菓子：

VIBYのロゴがあしらわれたコットンキャンディーや、ハート型ロリーポップキャンディー、ポップコーンなどを販売。ポップコーンは3種のフレーバーをご用意しています。

※商品の販売・仕様などにつきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合がございます。予めご了承ください。

■ご購入特典

コラボ期間中、「VIBY's CAFE」で販売しているオリジナルドリンクまたはフードを購入された方に、特典としてメンバーのソロ写真入りオリジナルコースター（全5種）をランダムで1枚プレゼントいたします。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

■コラボカフェ限定グッズ

本イベント限定アイテムをご用意しました。

限定コラボグッズ：

『HANAMARU』のメンバー写真を使用したクリアファイルやステッカーをはじめ、アクリルキーホルダー、VIBYロゴ入りコースターなど、ここでしか手に入らない限定アイテムを展開します。

・クリアファイル

・ステッカー

・アクリルキーホルダー

■GO☆GO☆CAFE！コラボ 『VIBY's CAFE』

店舗外観・壁面フォトスポット：

・壁面フォトスポット（CUTE CUBE HARAJUKU大型壁面）

■ コラボカフェ開催概要

店舗名：GO☆GO☆CAFE！コラボ 『VIBY's CAFE』

場所：東京都渋谷区神宮前1-7-1 CUTE CUBE HARAJUKU 1F

期間: 2026年5月16日（土） ～ 期間未定

営業時間: 10:00～20:00

「CANDY・A・GO・GO」公式WEBサイト：https://candyagogo.com/

■「VIBY」とは

VIBY（バイビー）は、BTSやTOMORROW X TOGETHERを発掘したキム・ミジョン氏の設立した「Rii.MJ」第一弾のボーイズグループです。

全員10代の日本人5人組からなり、「Voyage Into Bright Youth｜輝く青春の旅路」をコンセプトに、“Voyage（旅）”を世界観に掲げるグループです。

「今の時代を生きる少年たち」の素直でピュアな感情を、音楽とパフォーマンスを通じてダイレクトに届けていきます。

2026年8月31日（月）に、日本武道館にて、デビューショーケースを開催予定。

■VIBY 出演情報

「ABEMA」『VIBY 1329 The night before debut』

「ABEMA」『VIBY 1329 The night before debut』無料配信中

番組ページ：https://abema.tv/video/title/90-2053

■Release Information

2026年6月24日(水)発売

1st CD Single

Miracle : The First Light

オンラインショップ一覧

https://viby.lnk.to/Miracle_The_First_Light

6月24日(水)にリリースするVIBYのデビューシングルCD「Miracle : The First Light」収録内容決定＆ご予約スタート！

「Miracle : The First Light」はCrystal Kayの名曲をリメイクしたプレデビュー曲「恋におちたら」とデビュー曲「Mi*light」、そして5月13日（水）にデジタルリリース予定の「HANAMARU」までをまとめた記念すべきファーストCDシングル。撮り下ろし92ページにも及ぶフォトブック盤、メンバー別のビジュアルが楽しめるソロ盤（全5形態）、そして初回仕様は紙ジャケットのグループ盤の全7形態でリリース。



■VIBY 公式サイト

https://viby-official.com/

■「VIBY OFFICIAL FANCLUB TOMO」公式サイト

https://viby-tomo.com/ja

■VIBY 公式SNS

X: https://x.com/Official_VIBY

Instagram: https://www.instagram.com/official_viby/

YouTube : https://www.youtube.com/@Official_VIBY

TikTok: https://www.tiktok.com/@official_viby

LINE: https://page.line.me/official_viby

Pinterest: https://jp.pinterest.com/official_viby/

■「Rii.MJ」について

「Rii.MJ」は、次世代アーティストを創出するための先進的な制作システムであり、「感性」を起点にIPを設計するアーティスト開発プラットフォームです。

レーベル名「Rii」には、Real（本質に集中し）、Insightful（全体像を描く洞察力）、Irreplaceable（真似のできない、代替不可能さ） という3つの意味が込められています。

さらに「MJ」は“Mirai Junction（全ての可能性が交差する地点）”を意味し、過去と未来、未完成の才能と無限の可能性が交差する場所でありたいという想いが込められています。

新人発掘から育成、マーケティング、クリエイティブ、世界観設計、組織構築に至るまでを一貫して設計し、日本の音楽産業において「音楽・ビジュアル・世界観・IP」を統合した新たな制作システムの具現化を目指します。

「Rii.MJ」、およびVIBYに関しての詳細は以下サイトよりご確認ください。

■「Rii.MJ」公式サイト

https://riimj.com/

■「Rii.MJ」公式SNS

X: https://x.com/riimj_official

Instagram: https://www.instagram.com/riimj_official/

YouTube: https://www.youtube.com/@RiiMJ_Official









