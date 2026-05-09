5月16日、【防災体験わーるど】開催のお知らせ

公益社団法人名古屋青年会議所

公益社団法人名古屋青年会議所は、5月16日（土）に市民参加型防災イベント「防災体験わーるど」を開催いたします。本イベントは、災害時に重要となる「近助（きんじょ）」の意識向上を目的とし、ファミリー層を対象に、防災を体験を通じて楽しく学べる場を提供します。

当日は、段ボールベッド・椅子作成体験、消防士なりきり体験、自衛隊による簡易担架づくり、緩降機ORIRO体験、隔て板叩き割り体験など、各種の防災体験ブースを設置。また、参加者同士が協力して約3トンの車両を押す「車両手押しイベント」も実施し、協働による“助け合い”を体感していただきます。

開催概要

イベント名： 防災体験わーるど

日時： 2026年5月16日（土） 11:00～16:00

会場： アスナル金山（愛知県名古屋市中区金山1丁目17-1）

参加費：無料

参加対象：ファミリー層を中心とした市民

後援：名古屋市防災危機管理局

協力：名古屋市消防局中消防署 防衛省自衛隊愛知地方協力本部金山地域事務所

協賛：安部製菓株式会社 株式会社ジツダヤ 株式会社松岡 株式会社太田興業 株式会社田中荘介商店

イベント内容

【体験ブース】

１.段ボールベッド・椅子作成体験

段ボールを使って ベッドや椅子をつくり、寝心地や座り心地を体験できます。

２.緩降機ORIRO体験

災害時に窓から 脱出する際に使用する「緩降機ORIRO」を体験できます。

３.隔て板叩き割り体験

マンションのベランダ等に設置されている隔て板の叩き割りを体験できます。

４.消防なりきり体験

子ども用の消防士衣装を着て消防車と一緒に写真撮影ができます。

５.自衛隊関連体験

偵察用オートバイ展示や、ケガ人を運ぶ簡易担架づくり体験を行います。

【車両手押しイベント】

参加者同士が協力して約3トンの車両を押すイベントを実施します。

※参加には事前登録が必要となります。下記QRコードよりご登録をお願いします。

【スタンプラリー】

すべてのブースを体験しスタンプを集めた方に、災害用ホイッスルをプレゼントいたします。

タイムスケジュール

11：00 開会 各体験ブース オープン

12：00 車両手押しイベント開始（第1回）

13：30 車両手押しイベント開始（第2回）

15：00 車両手押しイベント開始（第3回）

15：30 各体験ブース受付終了

16：00 閉会

お問い合わせ先

公益社団法人名古屋青年会議所

災害ネットワーク構築委員会

担当：伊藤 彰洋

電話番号：090-1094-5493

メールアドレス：aito1107@gmail.com

▼名古屋青年会議所公式HP

https://www.nagoya-jc.or.jp/