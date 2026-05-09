ギャンブルが遠い世界だと思っている君、スマホのガチャやクレーンゲームで熱くなったことはない？

合同出版株式会社

合同出版株式会社は、『ギャンブルに脳がハックされる!? 君に知ってほしい依存症の正体と身の守り方』（帚木蓬生【著】)を 2026年5月9日より全国の書店・オンライン書店で販売します。

みなさんが住んでいる国日本は、ギャンブルがあふれた国です。国全体が国民にギャンブルを進めるように働きかけているので、気がついたらギャンブルにハマっていたという恐ろしいことになりかねません。

しかも学校ではギャンブルのおそろしさなんか教えません。よほど用心していないと、ギャンブルの網にかかってしまい、何もかもなくしてしまいます。

さあ、ギャンブル依存症にならないために、ギャンブルのカラクリ、ハマると脳がどう変わるのか、依存からの回復プロセスをしっかり学びましょう！

もし、あなたが今、ゲームやギャンブルにハマって困っていたら、誰かに正直に打ち明けよう。きっと解決の糸口が見つかり、道は必ず開けます！

１.「もう少しで勝つ！」と勘違いさせる「ニア・ゲイン」のしかけで、やめられなくなるカラクリを解説。

２.ギャンブル沼にハマってしまうと、「見ざる」「聞かざる」「言わざる」状態（３ザル状態）になり、孤独に…

３.グループで語り合う中で、ギャンブル依存症から回復できる。そのプロセスの秘密に迫る！

４.「ギャンブル依存症大国・日本」！ 日本の公営ギャンブルがどれだけ儲けているのかが一目瞭然！

●もくじ

第１章 ギャンブルって何ですか？

第２章 ギャンブルにハマるきっかけとカラクリ

第３章 ギャンブルにハマるとどうなりますか

第４章 ギャンブルで脳が変わる

第５章 ギャンブルにハマった脳はどうやって回復できますか

第６章 ゲームからギャンブルに続く道

第７章 ギャンブルだらけの日本

第８章 ギャンブルで満ちた国でどう生きていけばいいのでしょう

第９章 ギャンブルの悪魔につかまった少年

第10章 今、ゲームやギャンブルにハマって困っている君へ

●著者情報

帚木蓬生（ハハキギホウセイ）

小説家、精神科医。1947年、福岡県生まれ。東京大学文学部、九州大学医学部卒業。精神科医として35年以上、ギャンブル依存症の治療に取り組んできた。

小説家としては1979年より執筆活動を開始。『三たびの海峡』で吉川英治文学新人賞を受賞、『閉鎖病棟』で山本周五郎賞を受賞。

〈主な著書〉

『ネガティブ・ケイパビリティー答えの出ない事態に耐える力』（朝日選書）、『やめられないーーギャンブル地獄からの生還』（集英社）、『ギャンブル依存とたたかう』（新潮社）、『ギャンブル脳』（新潮新書）ほか多数。

●書誌情報

『ギャンブルに脳がハックされる!?︎ 君に知ってほしい依存症の正体と身の守り方』

https://www.godo-shuppan.co.jp/book/b675457.html

帚木蓬生【著】

□定価＝本体1,700円＋税

□ISBNコード：978-4-7726-1599-0

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