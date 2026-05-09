祝・連載２周年！特別企画目白押しの「ドカ食いダイスキ！もちづきさん」が表紙で登場！『ヤングアニマルZERO』6/1号 5月9日（土）発売！

株式会社白泉社

株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高木靖文）は、『ヤングアニマルZERO』6/1号を5月9日（土）に発売しました。

【青年まんが誌『ヤングアニマルZERO』】https://magazine.younganimal.com/latest_zero/(https://magazine.younganimal.com/latest_zero/)

「ドカ食いダイスキ！もちづきさん」コラボレーションカフェ2026開催決定！

『ヤングアニマルZERO』6/1号カラー記事「『ドカ食いダイスキ！もちづきさん』コラボレーションカフェ2026」

もちづきさんが食べたドカ盛りメニューを再現したコラボレーションカフェが、今年も東京と大阪で開催！

「ヤングアニマルZERO」読者様限定のコラボカフェオリジナルコースターおかわり券つき！

※紙版限定企画です。電子版には応募券は付属しておりませんのでご了承ください。

【開催日時】

東京：2026年5月28日（木）～2026年7月5日（日）

大阪：2026年8月26日（水）～2026年9月27日（日）

【開催場所】

東京：My Charaful Cafe

大阪：motto cafe 大阪店

※カフェは先行予約制。東京開催の予約開始は2026年５月14日頃を予定。大阪開催の予約開始時期は未定です。詳細は公式サイトをご確認ください！ https://mochizukisan-2026.hakusensha-cafe.com/

『ヤングアニマルZERO』限定!!「ドカ食いダイスキ！もちづきさん」オリジナルBIGパーカーを抽選で22名様にプレゼント！

カラー記事「『ドカ食いダイスキ！もちづきさん』オリジナルBIGパーカープレゼント」

応募の締め切りや詳細は、必ず本誌をご確認ください。

【応募締切】2026年7月8日（水） ※当日消印有効

※紙版限定企画です。電子版には応募券は付属しておりませんのでご了承ください。

「ドカ食いダイスキ！もちづきさん」（まるよのかもめ）20話＆21話が掲載！

「ドカ食いダイスキ！もちづきさん」（まるよのかもめ） 第20話「ドカ食いダイスキ！もちづきさん」（まるよのかもめ） 第21話

祝・連載2周年！

まだまだまだまだオナカスイタ！！！

コミックス1～3巻が大好評発売中！

ヤングアニマルコミックス「ドカ食いダイスキ！もちづきさん」（まるよのかもめ）3巻

「ドカ食いダイスキ！もちづきさん」 3巻

■著者名： まるよのかもめ

■ISBNコード：9784592160335

■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス

■定価：759円（本体690円＋税10%）

《コミックス限定・描き下ろしエピソード》も収録!!!

望月美琴、21歳・営業事務！

おっとり・ほんわかな彼女の幸せは……《ドカ食い》!?!?

【寿司】【牛丼】【麻婆チャーハン】【そうめん】【カラオケ飯】…

腹ペコ乙女はバクバク食べる♪ 油分・塩分・ハイな気分♪

SNSで毎月トレンド入り、バズりもカロリーもノン・ストップ！

各種マンガ賞も喰らいまくり、限界突破の禁断グルメ・ギャグ第３巻★

一挙2話掲載！「二月に殺して桜に埋める」（鳥トマト）がカラーつきで登場！

「二月に殺して桜に埋める」（鳥トマト）

ゴボー塾に凸してきた毒親を言いくるめろ！

『ヤングアニマルWeb』サイトでも掲載中 https://younganimal.com/

待望のコミックス第1巻、5月29日（金）発売！

ヤングアニマルコミックス「二月に殺して桜に埋める」（鳥トマト）1巻

「二月に殺して桜に埋める」 1巻

■著者名： 鳥トマト

■ISBNコード：9784592160205

■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス

■定価：759円（本体690円＋税10%）

■発売日：2026.5.29

「医学部に行かん娘なんか、産んだ意味ないんよ」

片田舎に暮らす女子高生の諸星桜は、母から地方医学部の受験を強要されている。

本当は医者になんかなりたくなくて、本を作る仕事がしたいけど、母はそれを許さない。

模試の成績が悪ければ殴られる。大好きな本を読んでいたら破られる。

このままお母さんのもとで医者になるくらいなら、いっそのこと死にたい――

苦しみのピークに達した彼女を、一台のトラックがはね飛ばした！



『東京最低最悪最高！』の鳥トマト氏の描く、ハードコア受験バトルストーリー!!

「創世のタイガ」（森恒二）がカラーつきで登場！

カラーつき「創世のタイガ」（森恒二）

王の決断が、歴史を変える。

最新コミックス14巻、大好評発売中！

ヤングアニマルコミックス「創世のタイガ」（森恒二）14巻

「創世のタイガ」 14巻

■著者名： 森恒二

■ISBNコード：9784592160298

■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス

■定価：759円（本体690円＋税10%）

長い冬の到来を告げる足音が聞こえる中、

タイガは終わりの見えない戦いに、惑いを覚えていた。

それでも、自分がこの時代に来た意味を問い続け、争いに終止符を打つべく、王としてもがき続ける――。

一方、ネアンの子を産んだユカは、敵対する王の一族・ヴォルフと再び出会う。

この邂逅がもたらすのは、新たな火種か、それとも…？

おまけページも充実! 大人気古代SFサバイバル、待望の最新刊!!

応援感謝！「火の龍の国」（石井明日香）がカラーつきで登場！

カラーつき「火の龍の国」（石井明日香）

4頭の龍を巡る英雄伝説に挑む少女の運命の大冒険！

電子コミックス第4巻は7月末頃発売予定！

『ヤングアニマルZERO』6/1号】

●発売日：2026年5月9日（土）発売

●判型：B5判

●定価：850円（税込）

●『ヤングアニマルZERO』は奇数月９日発売

【会社概要】

会社名：株式会社白泉社

所在地：東京都千代田区神田淡路町2-2-2

代表者：代表取締役社長 高木靖文

設立：1973年12月1日

URL：https://www.hakusensha.co.jp/

事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・絵本・アプリ・電子書籍など