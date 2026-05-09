5月9日はアイスクリームの日　人気No.1フレーバー、復刻フレーバー、No.1ダブルの組み合わせが決定！サーティワン フレーバー総選挙2026 結果発表

B-R サーティワン アイスクリーム株式会社

B-R サーティワン アイスクリーム株式会社（所在：東京都品川区上大崎3-1-1／代表取締役会長兼社長 CEO ジョン・キム：東京証券取引所(スタンダード市場)：2268）は、2026年4月2日（木）から4月30日（木）まで、「サーティワン フレーバー総選挙2026」を開催しました。第5弾となる今年は、前回の総選挙の58万票を大きく上回り、過去最多となる705,971票もの投票をいただき、大盛況となりました。

これまで全世界のサーティワンで開発してきた、1,400種類以上のオリジナルフレーバーの中から厳選した100種※の人気フレーバーがエントリーし、人気No.1フレーバー、また期間限定フレーバーの中から上位3位までは2027年復刻販売、そしてNo.1ダブルの組み合わせの座をかけて、約1か月の選挙戦を争いました。それでは、気になる結果を発表いたします。

※ポッピングシャワーは殿堂入りのためエントリー対象外でしたが、ダブルの組み合わせ部門に限り投票が可能でした。

総合ランキング 第1位

第1位 ラブポーションサーティワン 69,318票

総合ランキングで栄えある第1位に輝いたのは、フレーバー総選挙史上最多の得票を獲得した、”ラブポ”ことラブポーションサーティワン！ラズベリーとホワイトチョコ風味のアイスクリームの魅惑的な味わいに、ハート型菓子も加えた「恋の媚薬」の名を持つ大人気フレーバーが、みごと3連覇を達成しました。

SNSでは「ラブポを推し続けます！」「ラブポしか勝たん」「ダントツでラブポ」「ラブポ狂い」など、このフレーバーにメロメロになった方のコメントも多数！たくさんの人を魅了したラブポが2位以下に大きな差をつけて、総選挙では敵なしの存在になりました。

なお、このフレーバーに投票してくれた方のうち抽選で31名様に、ラブポーションサーティワンのオリジナルキラキラキーホルダーのプレゼントを予定していますので、お楽しみに！

応募者31名様に抽選でプレゼント

オリジナルキラキラキーホルダー

※画像はイメージのため実物と異なる場合がございます。

期間限定フレーバーランキング 第1位～第3位 ※2027年に復刻販売決定！

第1位 コットンキャンディ 31,509票（総合2位）

上位3位になったフレーバーが復刻販売となる期間限定フレーバーランキングでは、わたがし味のゆめかわフレーバーが初めて王座を獲得！前回は惜しくも2位でしたが、「今年こそは1位に！」というファンの皆様の一票一票が、初の頂点へと押し上げました。

「見た目も味も大好き」「コットンキャンディは大本命」「甘くて飽きない美味しさ」と熱烈なファンから支持され、中間発表時点からの首位を、最後まで守り抜きました。

第2位 バーガンディチェリー 31,163票（総合3位）

1位との接戦を繰り広げたバーガンディチェリーが2位に。「出るたびに大量買いする」「昔から大好き」という声も多く、ごろっとしたチェリーの果肉と風味に魅了された多くのファンの支持を集めました。

第3位 サーティワン オールスターズ 18,646票（総合8位）

人気フレーバー4種（チョコレートチップ、チョコレート、キャラメルリボン、クッキーアンドクリーム）を詰め込んだドリームチームなフレーバーが初の上位ランクイン。「美味しすぎて何回も食べた」「背徳の味」という声援を受け、前回総選挙の期間限定9位から大躍進！

フレーバー総選挙総合ランキング 投票者年代別

20代までのランキングは、ラブポーションサーティワンを中心に、コットンキャンディやストロベリーチーズケーキなど、見た目も華やかなフレーバーがランクイン。味だけでなく“かわいさ”や“楽しさ”などビジュアルが特徴的なフレーバーが人気でした！

30～40代でもラブポーションサーティワンが人気を獲得。コットンキャンディやマジカルミントナイトなど遊び心のあるフレーバーから、チョコレートミント、ジャモカアーモンドファッジなど王道フレーバーまで幅広い支持を集めました！

50～60代以上では、大人の魅力あふれる定番人気フレーバーであるジャモカアーモンドファッジが上位に。60代以上では、バーガンディチェリーが1位に君臨し、コクや深みのある味わいのフレーバーが人気を集めました。

昨年の総選挙からのジャンプアップフレーバー

上昇幅が最も大きかったのは、昨年から19位アップで大躍進の大納言あずき！40代以上の方からの人気だけでなく、10代からも多くの票を集めました。次回は上位入賞も夢じゃない！？

サーティワン フレーバー総選挙2026 全100種の総合ランキングはこちら

ダブルの組み合わせランキング TOP5

第1位 ポッピングシャワー×ラブポーションサーティワン 35,202票第2位 ポッピングシャワー×コットンキャンディ 12,590票第3位 ポッピングシャワー×キャラメルリボン 8,132票

第4位 ポッピングシャワー×ストロベリーチーズケーキ 7,052票

第5位 ポッピングシャワー×チョコレートミント 5,872票

今回初開催となったダブル総選挙には、総計662,877票が投じられました！気になるランキングには、上位5位すべてにポッピングシャワーがランクインするという結果に！「絶対ひとつはポッピングシャワー！」「ダブルでポッピンは外せない」といった声が多く寄せられ、子どもから大人まで幅広い世代に愛されるパチパチ食感が楽しい殿堂入りフレーバーが、圧巻の支持を獲得しました。

そしてダブルランキングの第1位は、ポッピングシャワー×ラブポーションサーティワンの大人気王道コンビがゴールイン。投票者の年代別にみても、10代～60代以上まで、どの年代においてもこの組み合わせが変わらず1位でした。多くのファンに支持される人気フレーバー同士の組み合わせが、ダブルでもその強さを証明する結果となりました。

サーティワン フレーバー総選挙2026

50位までのダブルの組み合わせランキングはこちら

バスキンロビンスブランドは、世界52カ国・7,700店以上を持つ、世界最大のアイスクリーム専門店チェーンです。

1,400種類以上のオリジナルフレーバーの中から季節にあわせた31種類のアイスクリームを店舗で提供しています。

創業以来“We make people happy.(R)” を理念に掲げ、

アイスクリームを通じてお客様に幸せをお届けする事をモットーとしています。