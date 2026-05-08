【福岡・天神に初進出】日本最大級のポーカールーム″ROOTS″、2026年秋オープン決定

株式会社POKER ROOM

株式会社POKER ROOM（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：名和 大貴）は、日本最大級ポーカールーム「ROOTS FUKUOKA」を福岡・天神に2026年秋、オープンすることを発表いたします。「ROOTS SHIBUYA（東京・渋谷）」・「ROOTS OSAKA（大阪・なんば）」に続き、全国で3施設目となります。

日本最大級のポーカールーム”ROOTS”が、福岡・天神にオープン！

『ROOTS』は、世界で1億人以上に親しまれ、日本でも爆発的なブームを巻き起こしている頭脳ゲーム「ポーカー（テキサスホールデム）」を楽しめるエンターテイメント施設です。

ROOTS を運営する株式会社POKER ROOMでは、"Established Poker"をミッションに掲げ、「ポーカーが愛され、受け入れられる世界」「ポーカーが皆さまの中に当たり前にある世界」をつくるため、常に最前線で私たちが"Established"だと心から思える最高のポーカーエンターテイメントをつくり続けることに向き合っています。

現在POKER ROOMでは、日本最大級のポーカールーム「ROOTS SHIBUYA（東京・渋谷）」、「ROOTS OSAKA（大阪・なんば）」を運営しておりますが、この度3施設目として「ROOTS FUKUOKA」を2026年秋、福岡・天神にオープンすることを決定いたしました。

初心者も上級者も関係なし。だれでもポーカーを楽しめる”ROOTS”の3つの特徴

ポーカーに初めて触れる方でも安心して楽しめる、非日常なカジノ空間

ROOTS SHIBUYA（東京・渋谷）ROOTS OSAKA（大阪・なんば）

ROOTS は、ポーカーテーブルをはじめ、プレイヤーが座る椅子やバーカウンター、絨毯、チップやトランプなど、場内のあらゆるものがROOTSオリジナル。一歩足を踏み入れると、まるでカジノにいるような非日常空間で思う存分ポーカーを体験できます。

初心者の方向けの「ビギナーズゲーム」では、ポーカーのルールを知らない方でも楽しめるよう、ディーラーがイチから丁寧に説明を行います。おひとりでもグループでも安心してご参加いただけます。

最先端のアプリ機能で新しいポーカー体験を

ポーカーは、その日出会った見ず知らずの人々が同じテーブルに座り同じゲームをプレイするため、必然的にコミュニケーションを生み出し、新しい出会いやつながりを創るゲーム性を持っています。

ROOTS公式アプリは、今までにない機能でこのようなポーカーを通した”つながり”を後押しします。

すべてのポーカープレイヤーがアイデンティティを表現できる”セトラ”という分身を設定できたり、ROOTS で出会う”仲間”を増やしたり、離れていても仲間のプレイを応援できたり。

また、よりポーカーを真剣に楽しみたい方向けに、ポーカーの実力を測るレーティングシステム「TIER（ティア）」も開発。「ランキング上位に挑戦する」「目の前のライバルを倒す」「同じ実力を持ったプレイヤー同士の勝負を楽しむ」などプレイヤーによって楽しみ方はさまざまです。

より競技性特化したポーカー体験ができます。

ROOTSでしか味わえない、こだわりのフードとドリンク

こだわりのフードや期間限定のオリジナルモクテルなどのドリンクも魅力の一つ。

予約困難な都内有名店の味や、ROOTSオリジナルの新作メニューが随時追加されるなど楽しみが満載！

美味しい食事やドリンクを堪能しながらポーカーを楽しめます。

ROOTS FUKUOKA について

住所：福岡県福岡市中央区大名一丁目12-46 エムズクロス福岡大名 6F

最寄駅：天神駅徒歩7分

公式サイト：https://roots-poker.com/

「ROOTS FUKUOKA」に関する最新情報は、ROOTS FUKUOKA公式Twitterにて随時発信をさせていただく予定です。ぜひ楽しみにお待ちください。

X：https://x.com/ROOTS___FUKUOKA

Instagram：https://www.instagram.com/roots_poker_fukuoka/

●「ROOTS FUKUOKA」オープニングキャストの募集開始！

オープニングキャストとして、一緒にROOTS FUKUOKAを作りませんか。

ROOTS FUKUOKAをはじめ、SHIBUYA / OSAKAで、

最高の体験を一緒につくる仲間を募集しています。

=======応募はこちら=======

▼ キャスト（アルバイト）

https://cast.roots-poker.com/

▼ 正社員

https://pokerroom.co.jp/recruit

========================

公式サイト

https://roots-poker.com/

株式会社POKER ROOMで働く仲間も募集しています。

https://pokerroom.co.jp/recruit

株式会社POKER ROOM について

社名：株式会社POKER ROOM

設立日：2021年2月3日

https://pokerroom.co.jp/

事業内容：

●YouTubeチャンネル（世界のヨコサワ）

https://www.youtube.com/@yokosawa

●オフィシャルグッズ（World Wide Yokosawa）

https://yokosawa.shop/

●アパレル（deal me）

https://deal-me.com/

●ポーカールーム（ROOTS）

https://roots-poker.com/

●アプリ（ROOTS 公式アプリ）

OS https://apple.co/3vxaKtt

Android https://bit.ly/3fwAZud