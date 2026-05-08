【GALA】2026ウィンターシーズンが終了しました

2026ウィンターシーズン

株式会社ガーラ湯沢下山コースより湯沢町温泉街を望む

2026ウインターシーズンは2025年12月13日から2026年5月6日まで営業を行いました。

小雪の影響によりゲレンデ営業日数が短縮される一方で観光営業やスノーアクティビティ等ゲレンデ滑走以外のメニューも充実させ、シーズン通して約30万人のお客さまにご来場いただきました。

今シーズンは開業35周年のメモリアルイヤーとして35個のイベントを企画しました。特に注目のイベントとしては、30年ぶりに復活した「35周年復活ナイター」を4日間限定で営業したことです。

夜のゲレンデは日常とは少し違った特別な雰囲気で、ナイトゴンドラから見る夜景の美しさや打ち上げ花火、ランタンの打上げなどゲレンデ滑走以外でも魅力的なイベントとなり、多くのお客さまにお楽しみいただきました。

また、今シーズンはレストラン2店舗が新規OPENし海外のお客さまに向けたメニューを充実させ、さらなるサービスアップを図りました。

観光営業

35周年復活ナイターの様子

今シーズンは12月13日～19日の7日間、4月18日～5月6日の19日間の全26日間にわたり観光営業を行いました。

観光リフトの運行や積雪のある期間は雪遊び、そり遊び、スノーアクティビティ「スノーカート」「ムーンバイク」「スノーモービルそりツアー」「スノーバギーツアー」を展開し特に海外からのお客さまを中心にご利用いただきました。

4月は残雪をお楽しみいただきつつ、4月29日以降はマウンテンカートやお祭り縁日など雪遊び以外のアクティビティもお楽しみいただきました。

特にゴールデンウィーク後半に行った2日間限定新潟県民割引は多くの新潟県民にご利用いただきました。

ガーラップ

YouTubeチャンネル「GALATV」では、営業終了日にお客様への感謝を込めて毎年社員とスタッフがラップを歌う「ガーラップ」を配信しています。今年で5年目を迎えたガーラップは今シーズンが最終章となりました。是非ご覧ください。

グリーンシーズン「2026GALAサマーパーク」の営業

GALA TV ガーラップ2026 :https://youtu.be/t6RT9VQwuM0?si=nYw2pW4tZd6Y2uSD2026GALAサマーパーク

2026年7月18日～9月23日まで「GALAサマーパーク」の営業を行います。今シーズンは新たなアトラクションも追加され変革の夏!!

GALAの夏山を思いっきりお楽しみください！