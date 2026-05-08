『ブラウンダスト2 POP UP SHOP in あみあみ』が開催。新商品の先行販売や装飾展示を実施。

大網株式会社

大網株式会社（本社・東京都文京区）は、自社が運営するホビーショップ「あみあみ秋葉原フィギュアタワー店」にて、『ブラウンダスト2 POP UP SHOP in あみあみ』を、2026年5月9日(土)～5月24日(日)の期間で開催いたします。

■注目ポイント

１.「ブラウンダスト2」新商品を先行販売。

２.店内装飾を等身大パネルの展示を実施。

３.本イベント販売商品を1会計3,000円(税込)お買い上げごとに、「ホログラムフォトカード(全4種)」をランダムで1枚プレゼント！

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

【開催概要】

■ブラウンダスト2 POP UP SHOP in あみあみ

■開催場所：あみあみ秋葉原フィギュアタワー店 8Fイベントスペース

■開催期間：2026年5月9日(土)～5月24日(日)

※特典はなくなり次第終了します。

※後日、他イベントでの商品販売および特典配布の可能性がございます。

※状況に応じて、購入制限・入場制限を設ける場合がございます。

※購入制限数や入場方法などは（@amiami_a_event(https://x.com/amiami_a_event)）をご確認ください。

■商品一覧

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

■購入特典

本イベント販売商品を1会計3,000円(税込)お買い上げごとに、「ホログラムフォトカード(全4種)」をランダムで1枚プレゼント！

※種類は選べませんのでご了承ください。

※枚数に限りがございます。なくなり次第配布終了とさせていただきます。

※画像はイメージです。

(C) NEOWIZ ＆ GAMFS N inc.All rights reserved.

【店舗情報】

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)