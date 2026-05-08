『ブラウンダスト2 POP UP SHOP in あみあみ』が開催。新商品の先行販売や装飾展示を実施。

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大網株式会社


大網株式会社（本社・東京都文京区）は、自社が運営するホビーショップ「あみあみ秋葉原フィギュアタワー店」にて、『ブラウンダスト2 POP UP SHOP in あみあみ』を、2026年5月9日(土)～5月24日(日)の期間で開催いたします。


■注目ポイント


１.「ブラウンダスト2」新商品を先行販売。


２.店内装飾を等身大パネルの展示を実施。


３.本イベント販売商品を1会計3,000円(税込)お買い上げごとに、「ホログラムフォトカード(全4種)」をランダムで1枚プレゼント！



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


【開催概要】


■ブラウンダスト2 POP UP SHOP in あみあみ




■開催場所：あみあみ秋葉原フィギュアタワー店　8Fイベントスペース


■開催期間：2026年5月9日(土)～5月24日(日)



※特典はなくなり次第終了します。


※後日、他イベントでの商品販売および特典配布の可能性がございます。


※状況に応じて、購入制限・入場制限を設ける場合がございます。


※購入制限数や入場方法などは（@amiami_a_event(https://x.com/amiami_a_event)）をご確認ください。


■商品一覧






※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。


■購入特典




本イベント販売商品を1会計3,000円(税込)お買い上げごとに、「ホログラムフォトカード(全4種)」をランダムで1枚プレゼント！



※種類は選べませんのでご了承ください。


※枚数に限りがございます。なくなり次第配布終了とさせていただきます。


※画像はイメージです。



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【店舗情報】


■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)