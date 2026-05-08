ヘンテコ博物館経営シミュレーション『ツーポイントミュージアム』芸術がテーマのDLC第3弾「アーティーファクト」配信開始！

株式会社セガ

株式会社セガは、Two Point Studiosが手がけるヘンテコ博物館経営シミュレーション『ツーポイントミュージアム』について、芸術をテーマにしたダウンロードコンテンツ（DLC）「アーティーファクト」を、2026年5月7日（木）よりPlayStation(R)5、Xbox Series X|S、PC（Steam）向けに配信開始しました。

『ツーポイントミュージアム：アーティーファクト』 | 5月7日配信開始！

https://www.youtube.com/watch?v=P7pYGCSVqgU(https://www.youtube.com/watch?v=P7pYGCSVqgU)

本DLCは、2026年5月15日（金）まで、10％オフ（通常価格1,180円（税込）→1,062円（税込））でご購入いただけます。また、SteamおよびMicrosoft Storeでは本編『ツーポイントミュージアム』も同日まで、25％オフ（通常価格3,888円（税込）→2,916円（税込））でご購入いただけます。

※Nintendo Switch(TM) 2版向けDLC「アーティーファクト」は後日配信予定です。

※PS5(R)版の割引は、PlayStation(R)Plus加入者のみに適用されます。

■DLC「アーティーファクト」でアート特化型ミュージアム経営へ！

DLC「アーティーファクト」では、新たにアート展示品の収集・制作が可能になります。「ツーポイント・ゴシック」や「トリュフ豚の版画」など、実在のアート作品からインスピレーションを受けたユニークな作品が登場します。

さらに、絵画や彫刻に加え、パフォーマンスアートや1980年代のミュージックビデオを想起させる「寸劇ショー」といった体験型コンテンツも展示品として追加され、これまで以上にバリエーション豊かな展示構成が可能になります。

また、「スタジオルーム」ではアート専門家にオリジナル作品の制作を依頼できます。制作時には複数の表現手法が選択でき、専門家それぞれの特性によって仕上がりや来館者の感情に与える影響が変化します。新遠征マップ「ザラ・フィツポケットのスケッチブック」では「探求学習」を通じて、専門家が新たな感情表現を習得できます。

【DLC「アーティーファクト」に含まれるコンテンツ】

・ 新たな博物館ステージ「アンディー・ドックス」

・ 新専門家タイプ：アート専門家

・ 完全新規の遠征マップ「ザラ・フィツポケットのスケッチブック」

・ アート展示品27点

・ 新たなお土産アイテム

・ 新テーマのカフェ・アイテム

・ 新たな体験型アート展示5種

・ アートがテーマのアイテムと装飾品

・ オリジナルのアート作品が制作できる部屋「アートスタジオ」

ミュージアム兼アートギャラリーへと進化した博物館経営で、あなただけの表現を形にしましょう。

■『ツーポイントミュージアム』について

『ツーポイント』シリーズの完全新作となる『ツーポイントミュージアム』は、博物館を舞台とした経営シミュレーションゲームです。プレイヤーは博物館の運営を任された駆け出しの学芸員として、展示品の収集や館内ツアーの企画などを行い、オリジナリティ溢れる博物館を運営することができます。誰もが認める最高の博物館を作り上げましょう！

■Two Point Studiosについて

セガのグループ会社であるTwo Point Studiosは、Lionheadスタジオ出身のGary Carr、Mark WebleyそしてBen Hymersによって2016年に設立された開発スタジオです。小規模ながらも受賞実績もある複数の高評価タイトルに携わっていた経験豊富なメンバーを擁しており、独創的な世界観と遊びやすさを備えたシミュレーションゲームの開発を強みとしています。2018年8月に全世界向けに発売された病院経営を題材としたシミュレーションゲーム『ツーポイントホスピタル』は、各所で高い評価を受け、全世界で400万人を超えるユーザーにお楽しみいただいています。

【製品概要】

商品名：ツーポイントミュージアム

対応機種：PlayStation(R)5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch(TM) 2／PC(Steam、Epic Games Store)

発売日：

Xbox Series X|S／Steam デジタル版 発売中（2025年3月5日（水）発売）

PlayStation(R)5 パッケージ・デジタル版 発売中（2025年4月17日（木）発売）

※PlayStation(R)5版のパッケージ版は、エクスプローラーエディションのみの販売となります。

Epic Games Store デジタル版 発売中（2025年6月27日（金）発売）

Nintendo Switch(TM) 2 デジタル版 発売中（2025年10月29日（水）発売）

Nintendo Switch(TM) 2 パッケージ版 発売中（2025年12月4日（木）発売）

※Nintendo Switch(TM) 2版のパッケージ版は、通常版のみの販売となります。

希望小売価格：

パッケージ版・デジタル版 3,535円（税込3,888円）

エクスプローラーエディション 4,444円（税込4,888円）

ジャンル：ヘンテコ博物館経営シミュレーション

プレイ人数：1人

発売・販売：株式会社セガ

CERO：B区分（12歳以上対象）

著作権表記：(C)SEGA

公式サイト：https://two-point-museum.sega.jp/index.html

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。