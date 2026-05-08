クラスポ蒲郡にて大規模な太陽光発電を導入。屋上を活用し、一般家庭約80世帯分のCO2削減へ

山八商事株式会社

山八商事株式会社（本社：愛知県蒲郡市、以下「山八商事」）は、運営するショッピングセンター「クラスポ蒲郡」（愛知県蒲郡市鹿島町）において、環境負荷低減と持続可能な事業運営を目的とした大規模な自家消費型太陽光発電設備をサーラエナジー株式会社（本社：愛知県豊橋市）の施工により導入致しました。

■高効率パネルによる屋上スペースの有効活用と、持続可能な施設運営の実現

今回の取り組みでは、クラスポ蒲郡の広大な屋上スペースを活用し、合計966枚の太陽光パネルを設置致しました。最新テクノロジーを凝縮したエクソル社製の高効率パネル「N型単結晶太陽光モジュール」を使用し、効率よくエネルギーを創り出します。従来のパネルに比べて経年劣化が少なく、30年間にわたる長期出力保証が付与されており、将来にわたって安定したクリーンエネルギーを供給し続け、次世代を見据えた持続可能な施設運営を実現してまいります。

・システム容量： 444.4kW（460W × 966枚）

・パワーコンディショナ―出力： 333.3kW（HUAWEI製 SUN2000-111KTL-NHMO × 3台）

クラスポ蒲郡屋上に設置された合計966枚の太陽光パネル

■環境へのインパクト：年間218トンのCO2削減と「地産地消」

今回の設備導入により、クラスポ蒲郡は再生可能エネルギーを基盤とした、より環境負荷の低い施設となります。シミュレーションによれば、年間で約525,116kWhの電力を創出する見込みです。この取り組みの大きな特徴は、発電した電力の約98.7%を自家消費し、218.23トンのCO2排出量削減（一般家庭、約80世帯分の年間CO2排出量に相当）に寄与する見通しです。地域社会の脱炭素化に向けた実効性の高い取り組みとして、持続可能な店舗運営を推進してまいります。

一般家庭約80世帯分の年間排出量に相当するCO2削減に寄与する見通し

■ 安全性と建物への配慮：穴を開けない「置き基礎工法」

多くのお客さまをお迎えするショッピングセンターとして、設置にあたっては安全性の確保と建物の長期的な維持管理を最優先事項としました。検討の結果、ユニバーサル・エコロジー株式会社が提供する、屋根に穴を開けることなく設置可能な「X-3（陸屋根用置き基礎架台）」を採用しました。

・高い耐風性能： 最大瞬間風速96m/sに耐えうる設計

・建物の負担軽減： シンプルな設計により建物への重量負担を抑え、雨漏りリスクを低減しています。

■ 背景と今後の展望

クラスポ蒲郡屋上の太陽光パネル設置写真（ドローン写真）

山八商事は、地域に根差した企業として環境経営を重要な柱と捉えています。

今回のクラスポ蒲郡における大規模な屋上有効活用プロジェクトの成果を踏まえ、今後も同様に環境負荷低減と省エネが可能な手法の検討を行ってまいります。