【ルイ・ヴィトン】トランク製造の伝統を讃えるLV スタンプで彩られた新作ウィメンズバッグを発売

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンは、「LV リゾート」コレクションより、ミニサイズのモノグラム・モチーフをあしらったキャンバスに、しなやかなレザーのトリミングを施し、メゾンのトランク製造の伝統を讃えるLV スタンプで彩られた新作ウィメンズバッグを発売しました。

シグネチャーのLV スタンプで、メゾンのアーカイヴに残るラゲージとサヴォアフェール(匠の技)を讃える「ナノ・ノエ」。取外し可能なショルダーレザーストラップや、洗練された魅力を添えるゴールドカラーのチェーンをあしらいました。デイリーアイテムが収まるサイズで、ビューティーアイテムも収納可能。

製品名：ナノ・ノエ

価格：342,100円

素材：コーティッド・キャンバス

サイズ：W 13 x H 16 x D 10 cm

今シーズンならではの再解釈を加えた「ナノ・スピーディ」。メゾンのサヴォアフェール(匠の技)とトランク製造の伝統を讃えたバナナカラーのバッグに、ゴールドカラーの装飾チェーンが洗練された魅力を放ちます。内側には、コンパクト財布を含む日常の必需品を収納するのに充分なスペースを備えています。

製品名：ナノ・スピーディ

価格：332,200円

素材：コーティッド・キャンバス

サイズ：W 16 x H 10 x D 7.5 cm

これからのシーズンにぴったりのシックな「オール・イン BB」。キャンバスに施したレザーのトリミングやシグネチャーのネームタグ、洗練されたゴールドカラーのパドロック(錠前)が、LV サークル付きのチェーンと美しく調和し、メゾンのトランク製造の伝統を讃えます。内装には、エクスクルーシブなフローラルのライニングをあしらい、単体のアクセサリーとしても使える取外し可能なファスナー付きポーチが付属。

製品名：オール・イン BB

価格：443,300円

素材：コーティッド・キャンバス

サイズ：W 16 x H 18 x D 12 cm

トランク製造の伝統を讃えるLV スタンプで彩られた「ポシェット・フェリシー」。バナナカラーのキャンバスを使用し、着脱可能なチェーンをはじめ、ゴールドカラーの金具が洗練された魅力を放ちます。

取外し可能な2つの内ポケットを備えた機能的なデザインで、1つはファスナー付き、もう1つは8つのカードスロットを完備。斜め掛けや肩掛けはもちろん、手持ちでも楽しめます。

製品名：ポシェット・フェリシー

価格：272,800円

素材：コーティッド・キャンバス

サイズ：W 21 x H 12 x D 3 cm

「モノグラム」をミニサイズであしらったストライプ・パターンのデザインが魅力な「スピーディ・バンドリエール 20」。キャンバスにレザーのトリミングを施し、シグネチャーのパドロックとLV サークルを組み合わせ、ゴールドカラーのチェーンでアクセントをプラス。内装には、今シーズンならではのフローラルのライニングを配しました

製品名：スピーディ・バンドリエール 20

価格：398,200円

素材：コーティッド・キャンバス

サイズ：W 20.5 x H 13.5 x D 12 cm

ストライプ・パターンが特徴的な、今シーズンならではの「アルマ BB」。フロントに配した「LOUIS VUITTON TRUNKS & BAGS」のスタンプが、メゾンのトランク製造の伝統へのオマージュを捧げるデザイン。バッグの内装に施されたエクスクルーシブなフローラルのライニングや、LV サークルで彩られたゴールドカラーのチェーンがさりげないながらこだわりのディテールとして魅力を放ちます。

製品名：アルマ BB

価格：368,500円

素材：コーティッド・キャンバス

サイズ：W 23.5 x H 17.5 x D 11.5 cm

デイタイムにぴったりの爽やかなデザインの「オンザゴー PM」。 「モノグラム」をミニサイズであしらったキャンバスに、しなやかなレザーのトリミングを施しました。内装には今シーズンならではフローラルのライニングを採用し、多彩なスタイリングが楽しめる取外し可能なレザーストラップが付属しています。LV サークルで彩られたゴールドカラーのチェーンがメゾンのサヴォアフェール(匠の技)にオマージュを捧げます。

製品名：オンザゴー PM

価格：533,500円

素材：コーティッド・キャンバス

サイズ：W 25 x H 19 x D 11.5 cm

LV スタンプとバナナカラーが目を引く「キャリーオール EW」。これからのシーズンにぴったりのパステルカラーで仕上げたアイテムです。キャンバスに、しなやかなレザートリミングと取外し可能なネームタグを組み合わせました。内装は、エクスクルーシブなフローラルのライニングで彩られ、小物類の収納に便利なフラットポケットを完備。ゴールドカラーのチェーンにはLV サークルを配し、エレガントな印象を添えました。

製品名：キャリーオール EW

価格：532,400円

素材：コーティッド・キャンバス

サイズ：W 36 x H 19 x D 10 cm

今シーズンならではの新たな解釈として、キャンバスに「モノグラム」をミニサイズであしらった「ネヴァーフル MM」。ノートパソコンをはじめとする必需品を収納できるサイズで、内側には取外し可能なファスナー付きポーチが付属。ゴールドカラーのチェーンにあしらったLV サークルが、エレガントなアクセントを添える一品です。

製品名：ネヴァーフル MM

価格：375,100円

素材：コーティッド・キャンバス

サイズ：W 47 x H 28 x D 14 cm

*税込価格表記

PHOTO CREDIT : LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、ビューティー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に 製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。