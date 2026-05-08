『クロノ・トリガー』より、「クロノ」「マール」がフィギュアで登場。あみあみにて、それぞれ予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「スクウェア・エニックス」より、『FORM-ISM クロノ・トリガー 完成品フィギュア』の「クロノ」「マール」を、現在それぞれご案内中です。
製品ページはこちら：
●FORM-ISM クロノ・トリガー クロノ 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-201438&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
●FORM-ISM クロノ・トリガー マール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-201439&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■FORM-ISM クロノ・トリガー 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：各8,800円(税込)
□発売日：2026年9月予定
□ブランド：スクウェア・エニックス
【サイズ】約170mm(頭頂高)
【素材】PVC、ABS
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●FORM-ISM クロノ・トリガー クロノ 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-201438&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
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●FORM-ISM クロノ・トリガー マール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-201439&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
『クロノ・トリガー』より「クロノ」「マール」がFORM-ISMに登場！
パッケージでも印象深い、キービジュアルの立ち姿を立体化しました。
※画像は開発中のものです。実際の商品とは異なる場合があります。
※各製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。
(C) SQUARE ENIX
Illustration: (C) BIRD STUDIO/SHUEISHA
Story and Screenplay: (C) ARMOR PROJECT/SQUARE ENIX
【店舗情報】
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)