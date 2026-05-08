『クロノ・トリガー』より、「クロノ」「マール」がフィギュアで登場。あみあみにて、それぞれ予約受付中。

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大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「スクウェア・エニックス」より、『FORM-ISM クロノ・トリガー 完成品フィギュア』の「クロノ」「マール」を、現在それぞれご案内中です。



製品ページはこちら：


●FORM-ISM クロノ・トリガー クロノ 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-201438&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


●FORM-ISM クロノ・トリガー マール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-201439&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


■FORM-ISM クロノ・トリガー 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：各8,800円(税込)


□発売日：2026年9月予定


□ブランド：スクウェア・エニックス


【サイズ】約170mm(頭頂高)


【素材】PVC、ABS



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●FORM-ISM クロノ・トリガー クロノ 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-201438&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)












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●FORM-ISM クロノ・トリガー マール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-201439&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)












『クロノ・トリガー』より「クロノ」「マール」がFORM-ISMに登場！


パッケージでも印象深い、キービジュアルの立ち姿を立体化しました。



※画像は開発中のものです。実際の商品とは異なる場合があります。


※各製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。



(C) SQUARE ENIX


Illustration: (C) BIRD STUDIO/SHUEISHA


Story and Screenplay: (C) ARMOR PROJECT/SQUARE ENIX



【店舗情報】


■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


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https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)