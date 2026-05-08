「ＪリーグオールスターDAZNカップ ファン・サポーター投票結果＆ユニフォーム発表会」を無料ライブ配信
スポーツナビ株式会社
- 配信名
【生配信】ＪリーグオールスターDAZNカップ ファン・サポーター投票結果＆ユニフォーム発表会
- 配信日時
2026年5月12日（火）16:20（予定）～
※発表会は16:30開始予定です。
※配信開始時間は変更となる場合があります。
- 視聴方法：
PC版・スマートフォンブラウザ版「スポーツナビ」、「スポーツナビ」アプリ（iOS版、Android版）
スポーツナビ ライブ配信
URL：https://sports.yahoo.co.jp/livestream
- 出演者
配信MC：JOYさん、安田 理大さん
発表会登壇者：「ＪリーグオールスターDAZNカップ」に出場する選手8名
：ゲスト 永島 昭浩さん、中山 雅史さん
：MC 中川絵美里さん
※登壇者は変更となる場合があります
- 配信内容
ファン・サポーター投票結果発表
ユニフォームデザイン発表
選手、ゲストによるトークセッション
大会開催概要、チケット情報等
＜参考：リーグオールスターDAZNカップ 開催概要＞
スポーツナビは、Jリーグより提供を受け5月12日（火）16:20より、「ＪリーグオールスターDAZNカップ ファン・サポーター投票結果＆ユニフォーム発表会」を無料でライブ配信いたします。
本配信では、発表会の模様に加え、JOYさん、安田理大さんが配信MCとして出演し、発表内容の見どころや注目ポイントをトーク形式で紹介します。ファン・サポーター投票結果や大会ユニフォームの発表、出席選手のコメント、過去大会映像などを通じて、6月13日（土）開催の「ＪリーグオールスターDAZNカップ」の魅力をお届けします。
■配信概要
- 配信名
【生配信】ＪリーグオールスターDAZNカップ ファン・サポーター投票結果＆ユニフォーム発表会
- 配信日時
2026年5月12日（火）16:20（予定）～
※発表会は16:30開始予定です。
※配信開始時間は変更となる場合があります。
- 視聴方法：
PC版・スマートフォンブラウザ版「スポーツナビ」、「スポーツナビ」アプリ（iOS版、Android版）
スポーツナビ ライブ配信
URL：https://sports.yahoo.co.jp/livestream
- 出演者
配信MC：JOYさん、安田 理大さん
発表会登壇者：「ＪリーグオールスターDAZNカップ」に出場する選手8名
：ゲスト 永島 昭浩さん、中山 雅史さん
：MC 中川絵美里さん
※登壇者は変更となる場合があります
- 配信内容
ファン・サポーター投票結果発表
ユニフォームデザイン発表
選手、ゲストによるトークセッション
大会開催概要、チケット情報等
＜参考：リーグオールスターDAZNカップ 開催概要＞
開催日：2026年6月13日（土）
会場：MUFGスタジアム（国立競技場）
大会特設サイト：https://www.jleague.jp/jleagueallstar/dazncup/