【数量限定！】赤ちゃんのころから親子でも楽しめる大人気しかけ絵本『もっともっと たべるのだあれ？』のサイン本、5月13日（水）「絵本ナビ」サイト内にて発売決定！

東京書店株式会社

東京書店株式会社（東京・虎ノ門／代表取締役：鈴木伸也）は、ページをめくるたびにビックリ！たのしいしかけ絵本『新装版 もっともっと たべるのだあれ？』サイン本を絵本ナビサイト内にて5月13日（水）20：00より発売することをお知らせします。

本を開いたり閉じたりするたびにパクパク食べているように口が動くしかけ絵本の第三弾。ラストのしかけでは、ダイナミックに大迫力の恐竜が登場します！

今回、イラスト入りの直筆サインは、本書に登場するどうぶつが描かれています。

この機会に是非お求めください。

【作家プロフィール】

●すぎはら けいたろう

絵本作家/グラフィックデザイナー。

絵本とデザインの仕事を中心に幅広いジャンルで活動中。

様々な素材を組み合わせた作品は、ガラクタを集めたオーケストラのように、賑やかで楽しいハーモニーを奏でる。イタリア・ボローニャ国際絵本原画展入選。『たべるのだあれ？』がA’Design Award（イタリア）、Indigo Design Award（オランダ）でともに金賞受賞。

Instagram : ＠keitarosugihara

YouTube : www.youtube.com/@KEITAROSUGIHARA

●『新装版 もっともっと たべるのだあれ？』

著：すぎはら けいたろう

定価：1,760円（税込）

発売日：2025年11月17日

判型：182×195mm／20ページ

ISBN：978-4-88574-600-0

以上発行所：東京書店株式会社

東京書店HP：https://www.tokyoshoten.net

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