累計55万回の人気サービス「酒ガチャ」から「お茶・紅茶ガチャ」を販売開始

KURAND株式会社

KURAND株式会社（本社：東京都足立区、代表取締役：荻原恭朗）は、弊社が運営するオンライン酒屋「クランド」にて、人気サービス「酒ガチャ」のお茶・紅茶版となる「お茶・紅茶ガチャ」を2026年5月8日（金）より販売開始します。(https://kurand.jp/pages/teagacha)

人気サービス「酒ガチャ」から、「お茶・紅茶ガチャ」が登場

オンライン酒屋「クランド」では、「お酒を飲む方も飲まない方も、等しく楽しい時間を過ごしてほしい」という想いから、2025年9月より新ジャンル「お茶・紅茶」の販売を開始しました。家族や友人と集まるシーンや、お酒を飲んだ後のリラックスタイム、午後のティータイムなど、日常の幅広い場面でご好評いただいています。

この度、累計利用回数55万回（2026年4月時点）を突破したクランドの人気サービス「酒ガチャ」のコンセプトである「何が当たるかわからない、新しい出会い」を、お茶・紅茶でも体験していただきたいという想いから「お茶・紅茶ガチャ」を企画しました。個性豊かなラインナップ約50種類の中から、ランダムでお届けします。

「お茶・紅茶ガチャ」の魅力

お茶・紅茶の一例【紅茶】APPO PIE TEA【お茶】さくらもち煎茶【紅茶】金木犀に誘われて【紅茶】陽だまりのクラフトシトラスティー１.新しいお茶・紅茶と出会える

本格的な緑茶や和紅茶、フレーバーティーまで約50種類の中からランダムでお届けします。まるでアップルパイのような香味を楽しめる紅茶や、シャインマスカットの紅茶、栗の香りに包まれるほうじ茶など、自分では選ばなかったかもしれない“未知の美味しさ”に巡り会えます。

２.レアな茶葉に出会えるかも

届くお茶・紅茶にはランクがあり、ちょっと嬉しいハッピー級の「R（レア）」、1,100円以上の贅沢級の「SR（スーパーレア）」、1,990円以上の超贅沢級の「SSR（スペシャルスーパーレア）」、3,000円以上の伝説級な「LR（レジェンドレア）」の4ランクに分かれます。届くお茶・紅茶は単品で買うよりもお得に、「普段は買わないお茶や紅茶」との出会いを楽しめます。

３.好みに合うお茶・紅茶が届く

苦手な原料などを設定することができます。好みや苦手な傾向に配慮しながらセレクトします。購入履歴も参考にするので、過去に購入した商品との重複を避けやすくなっています。

「お茶・紅茶ガチャ」の概要

お茶・紅茶ガチャの基本プラン[表: https://prtimes.jp/data/corp/6894/table/701_1_d6e20c5efb4ab499959e39930131e8ed.jpg?v=202605080551 ]

◯企画名：お茶・紅茶ガチャ

◯販売開始：2026年5月8日（金）

◯発送開始：5月11日（月）より順次発送

◯特設ページURL：https://kurand.jp/pages/teagacha

「クランド」について

クランド（KURAND）は、クラフト酒（しゅ）の世界をひらくオンライン酒屋です。500種類を超えるこだわりのクラフト酒のすべてが、ここクランドだけで買えるオリジナル商品です。日本酒・梅酒・果実酒・焼酎・クラフトビール・ワインなど、あらゆるジャンルのクラフト酒との新たな出会いが生まれるお店です。



公式HP： https://kurand.jp