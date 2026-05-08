【京都】憧れの「マイセン」約250点が集結。暮らしを彩る“使う芸術品”に触れる12日間。テーブルウェア専門店「ル・ノーブル 京都四条本店」にて特別展示販売会を開催

ノーブルトレーダース株式会社

1710年の誕生以来、ヨーロッパ磁器の頂点として世界中の人々を魅了し続ける「マイセン」。

貿易商社ノーブルトレーダース株式会社（本社：京都市下京区、代表取締役：辻典之）が運営するテーブルウェア専門店「ル・ノーブル 京都四条本店」では、2026年5月8日（金）より、「マイセン特別展示販売会」を開催いたします。

本フェアでは、伝統的な「宮廷の小花」や「ブルーオニオン」といった名作から、目にする機会の少ない希少な陶板画、さらに生活を彩るアイテムまで約250点が集結。単なる展示に留まらず、日常の食卓を格上げする「一生もの」との出会いをご提案します。

■ 毎日を特別にする「マグカップコレクション」や、色鮮やかな「宮廷の小花」

伝統的な格式を保ちつつ、今のライフスタイルにフィットするアイテムを厳選。アーカイブデザインを復刻したマグカップや、現代アーティストとのコラボレーション作品など、自分へのご褒美やギフトに最適なラインナップをご用意しました。また、豪華装飾で描かれた「宮廷の小花」の数種類のカラーバリエーション豊富な品揃えは、通常では見ることのできない、本イベントの目玉の１つです。

＊「マグカップコレクション」

＊「ブルーオニオン」

＊「宮廷の小花」本イベントでは５色ご用意しております（数に限りがございます）

巨匠の筆致を感じる陶板画と、アール・デコの傑作「豹のランプ」

コレクター必見の希少アイテムも特別展示いたします。マイセンの現代磁器を確立したハインツ・ヴエルナーとペーター・シュトラングによる、ユーモアと芸術性が融合した陶板「サンチョパンサ」や、豹のランプ：アール・デコ様式の巨匠エーリッヒ・エーメが手掛けた、磁器ならではの艶やかな質感が美しい照明など、いずれも普段は店頭に並ばない、本フェア限りの貴重なアイテムです。

京都で２５０点ものマイセンに出会い、その芸術性の高さを体感できるまたとない機会となっております。皆さまのお越しをお待ちしております。

■ マイセンフェア 京都四条本店 開催概要

会期：2026年5月8日（金）～5月19日（火）

会場：ブランド洋食器専門店 ル・ノーブル京都四条本店 4階

住所：京都市下京区四条通柳馬場西入立売中之町102-2

電話番号：075-222-0887

アクセス：阪急烏丸駅14番出口すぐ

営業時間：11:00～19:00

フェアURL: https://www.le-noble.com/blog/archives/35692

■オンラインショップにて同時開催：

オンラインショップでも、京都四条本店での特別販売会とタイアップし、展示商品をご覧いただけます。

宮廷文化から現代へ ― マイセンが描く美のかたち

https://www.le-noble.com/c/event/260508meissen_event

■会社概要

会社名： ノーブルトレーダース株式会社

事業内容：ヨーロッパを中心としたテーブルウェア・ライフスタイル商品の輸入・販売

所在地： 京都市下京区四条通新町東入月鉾町39-1 501号

電話番号：075-754-8577

オンラインショップ：

https://www.le-noble.com/

企業情報：

https://nobletraders.jp/

Instagram：

https://www.instagram.com/le_noble/

【本件に関するお問い合わせ先】

ノーブルトレーダース株式会社

担当：米山/坪庭

E-mail：sales_order@le-noble.com