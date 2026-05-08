クラブツーリズムとテレビ東京との協業番組『ハーフタイムツアーズ』首都圏発「国内フリープラン」の紹介番組として5月9日(土)に放送再開

ＫＮＴ-ＣＴホールディングス株式会社

クラブツーリズム株式会社(本社：東京都江東区、代表取締役社長：酒井博、以下クラブツーリズム)とテレビ東京グループでコマース事業全般を手がける株式会社テレビ東京ダイレクト（本社：東京都港区、代表取締役社長：久保田明、以下テレビ東京ダイレクト）は、2018年10月から2024年12月まで放送した『ハーフタイムツアーズ』を2026年5月より放送再開します。今後、同番組は土曜夕方の枠を中心に不定期の特別番組としてお届けします。再開初回では、タレントの照英さんが宿と列車がセットになったフリープラン商品をご紹介します。

(C) TV TOKYO Direct,Inc

＜番組概要＞

番組名 ： 『ハーフタイムツアーズ』

放送局 ： テレビ東京（関東ローカル放送）

放送日 : 2026年5月9日(土)

放送日時： 午後4時55分～午後5時15分

※番組内容・放送日時などは都合により変更となる場合があります。

本番組の企画プロデュースは放送作家・小山薫堂氏が率いるクリエイターオフィス「Ｎ35インターナショナル株式会社」が担当します。

“忙しい毎日にちょっとひと休み。スポーツにハーフタイムがあるように、人生にもハーフタイムが必要です。”

記念すべき再開初回の放送では、熱海を大特集。旅番組や釣り番組で活躍中のタレントの照英さんが、2026年春にオープンしたばかりのリゾートホテル「ラビスタ熱海テラス」や、今話題の人気スポットを紹介します。

放送終了後には、番組公式YouTubeにて本編動画を配信いたします。放送を見逃した方はもちろん、旅の予習・復習として、いつでもどこでも『ハーフタイムツアーズ』の世界をお楽しみいただけます。

※予告動画 ： http://youtube.com/shorts/ZY82LF-Pp9s

『ハーフタイムツアーズ』公式サイト ：https://www.club-t.com/ct/halftimetours/

（検索 ⇒ ハーフタイムツアーズ）

また、現在放送中の『教えて！ツアーの達人』では、5月11日(月)、12日(火)の2日間にわたり、ウユニ塩湖やジャワ島・バリ島など、貴重な「世界遺産」を満喫するツアーを紹介する特別編を放送します。

(C) TV TOKYO Direct,Inc『教えて！ツアーの達人』番組概要

番組名 ： 『教えて！ツアーの達人』

放送局 ： テレビ東京（関東ローカル放送）

放送日時 ： 毎週月～金 午前8時～午前8時15分

※週末に55分スペシャル番組を放送（不定期）

ナレーター ： 清水ミチコ

※番組内容・放送日時などは都合により変更となる場合があります。

2025年1月放送開始。旅行会社の企画担当者や旅の達人、またはゆかりの方が伝説のツアーガイド・路子（ミチコ）とともに、今おススメのツアーや旅の楽しみ方をご案内する旅の情報番組。

2026年5月11日(月)、12日（火）は特別編を放送。旅行会社の企画担当者が、普段はナレーション担当する清水ミチコさんに、一度は行きたい海外世界遺産ツアーをご紹介します。

『教えて！ツアーの達人』公式サイト ： https://www.club-t.com/ct/oshiete/

（検索 ⇒ 教えてツアー）

クラブツーリズムとテレビ東京ダイレクトは、『ハーフタイムツアーズ』『教えて！ツアーの達人』を通じて、他にはない旅のサービスを引続き展開してまいります。