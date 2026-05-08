【イオンリテール】なんと、海老の身の中にうに・いくら！母の日おすすめの“ご馳走海老にぎり鮨”を発売！

イオン株式会社

イオンリテールは５月９日（土）、１０日（日）の２日間、「イオン」「イオンスタイル」の約３００店舗※１）で、海老の身の中にうにやいくらをトッピングした「魚屋のご馳走海老にぎり鮨」を販売します。

今年の母の日は、物価高での節約志向により、内食需要が増えることが想定されます。こうした中、イオンリテールの水産売場では、お祝いの食卓を彩る見た目も味も豪華なお鮨を展開します。

この度、新たな母の日のお祝い商材として、女性に人気の海老を使用した “魚屋のご馳走海老にぎり鮨”を発売します。ネタは、淡水と海水が混在した塩分の低い汽水が、一切混ざらない海水養殖で育ったインドネシア産のバナメイえびで、旨みが強い味わいが特長です。背ワタを処理して開いた身の上にうにやいくらをトッピングした、母の日のお祝いにぴったりな華やかな見た目の一品です。

イオンリテールは、これからもお客さまの豊かな食卓を応援する商品の企画・提案を続けてまいります。

【販売概要】

※画像は５貫の商品

商品名：魚屋のご馳走海老にぎり鮨（うに・いくら入）

販売日：２０２６年５月９日（土）、１０日（日）

販売店舗：「イオン」「イオンスタイル」約３００店舗※１）

規格／価格：３貫／本体４５８円（税込４９４.６４円※２）

５貫／本体６９８円（税込７５３.８４円※２）

【ご参考】

＜５月９日（土）、１０日（日）限定価格で展開！＞

魚屋の鮪尽くしにぎり鮨（まぐろたたき入）

中とろ、赤身、本鮪入りのたたき３種入った鮪尽くし

のにぎり鮨

販売店舗：「イオン」「イオンスタイル」約３００店舗※１）

規格／価格：１０貫／本体１,３８０円（税込１,４９０.４０円※２）

※１：関東・北陸信越・東海・近畿・中四国の店舗です。店舗によって品揃えが異なる場合、一部取り扱いのない店舗がございます。

※２：単品での購入の場合、税込価格は小数点以下が切り捨てになります。

以上