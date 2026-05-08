9日(土)15時までの注文で母の日に届く、今から選べる母の日ギフトTOP10をランキング形式でご紹介。母の日ギフトのトレンドは「健康・癒し・実用性」。ギフトラッピングが無料「母の日キャンペーン」開催中

まくら株式会社

枕をはじめとする寝具・睡眠グッズの企画開発、及びインターネット販売を行っている、まくら株式会社（千葉県柏市、代表：河元智行）は、直営オンラインショップ「枕と眠りのおやすみショップ！楽天市場店」でお買い物をされた方を対象とした「母の日キャンペーン」を5月10日(日)まで実施しています。

また、キャンペーン対象商品中、即日発送が可能な"まだ間に合う"ギフトをランキング形式でご紹介します。

枕と眠りのおやすみショップ！楽天市場店

母の日キャンペーン特設ページ

https://www.rakuten.ne.jp/gold/oyasumi/html/event/hahanohi/

母の日にまだ間に合う！母の日ギフトランキング TOP10

枕と眠りのおやすみショップ！楽天市場店で開催中の「母の日キャンペーン」へ参加した注文を対象にした、「母の日にまだ間に合う！母の日ギフトランキング TOP10」を発表します。

これまでの母の日ギフトのトレンドはお母さんの体を労る「思いやりギフト」でしたが、母の日ギフト専門メディア「母の日.me」が発表した2026年の母の日ギフトの検索トレンド「健康・癒し・実用性」を反映するように、実用性が高い健康ギフトが多くランクインしました。

母の日にまだ間に合う！母の日ギフトランキング TOP10

１位 王様の足枕(https://item.rakuten.co.jp/oyasumi/500141/)

２位 王様の背中枕(https://item.rakuten.co.jp/oyasumi/104-000170-12/)

３位 はじめてのふくらはぎ枕(https://item.rakuten.co.jp/oyasumi/999-000142-14/)

４位 王様の足枕 レディース(https://item.rakuten.co.jp/oyasumi/104-000132-20/)

５位 MOGU フラワー(https://item.rakuten.co.jp/oyasumi/510965/)

６位 MOGU 気持ちいい足まくら(https://item.rakuten.co.jp/oyasumi/151-020007-18/)

７位 王様の膝下枕(https://item.rakuten.co.jp/oyasumi/104-000061-12/)

８位 Fablic Plus 無添加5重ガーゼキルトケット(https://item.rakuten.co.jp/oyasumi/570603/)

９位 王様の夢枕II(https://item.rakuten.co.jp/oyasumi/s-500410/)

10位 Bodydoctor ザ・シート(https://item.rakuten.co.jp/oyasumi/522913/)

なお、在庫状況、母の日当日お届けの締め切りは状況により変化します。ご注文の際は、各販売ページ内にある最新の納期情報をご確認の上、ご注文ください。

１位 王様の足枕

https://item.rakuten.co.jp/oyasumi/500141/

数年前より母の日ギフトの定番となっている足枕。足枕は、足がスッキリする健康・リラックスグッズです。枕に比べて好みがはっきりと分かれるものではないので贈りやすく、また、お求めやすい価格帯であることも人気の理由です。

王様の足枕は、超極小ビーズによるむにゅむにゅとした心地よい感触が魅力で、母の日ギフトということもありレッドカラーに人気が集まっています。

２位 王様の背中枕

https://item.rakuten.co.jp/oyasumi/104-000170-12/

ゴロンと寝転がるだけで背中をぐーんと伸ばして、リラックス。硬すぎない素材なので、寝転んでも安定感がありお母さんにも安心して使ってもらえるのが人気の秘密です。

３位 はじめてのふくらはぎ枕

https://item.rakuten.co.jp/oyasumi/999-000142-14/

足枕をはじめて使う方でも使いやすいように設計された枕。ふくらはぎからゆったりと脚を包み込み、頑張るお母さんの足をリフレッシュします。

４位 王様の足枕 レディース

https://item.rakuten.co.jp/oyasumi/104-000132-20/

肌に優しいスキンケア加工が施されたカバー付きの足枕です。お母さんに贈りやすい優しいカラーと、お求めやすい価格帯が人気の理由です。

５位 MOGU フラワー

https://item.rakuten.co.jp/oyasumi/510965/

ポップで華やかな見た目と、むにゅむにゅとした気持ちいい感触が人気の花型のビーズクッションです。本物のお花と違い、見た目だけでなく、クッションとしてもお使いいただけます。また、当店限定カラーも販売中です。

６位 MOGU 気持ちいい足まくら

https://item.rakuten.co.jp/oyasumi/151-020007-18/

「気持ちいい」をテーマに作られたビーズ素材の足枕。包み込むようなフィット感とスキンケア加工が施された専用カバーが特徴で、お母さんにぴったりのプレゼントです。

７位 王様の膝下枕

https://item.rakuten.co.jp/oyasumi/104-000061-12/

膝の下に入れて使う「膝下枕」。膝を労わるだけでなく、腰が楽な姿勢を維持できる点で、ギフトに選ぶ方も多いようです。

８位 Fablic Plus 無添加5重ガーゼキルトケット

https://item.rakuten.co.jp/oyasumi/570603/

これから蒸し暑くなる夏にむけて、快適に使ってもらえるガーゼケット。洗えば洗うほどとろりとした感触で手放せない愛着のモノに。品質の良さで選ばれているガーゼケットです。

９位 王様の夢枕II

https://item.rakuten.co.jp/oyasumi/s-500410/

超極小ビーズをたっぷりと使った定番の安眠枕。化粧箱パッケージも選択でき、100万人以上の方が購入した実績があり、ギフトとしても安心して贈ることができるようです。

10位 Bodydoctor ザ・シート

https://item.rakuten.co.jp/oyasumi/522913/

椅子や車の運転席に使用するシートクッション。座布団のように使うこともできます。おかあさんの座っている時間を楽にしてあげたい、という気持ちが伝わるアイテムです。

■調査概要

調査エリア：全国

調査主体：枕と眠りのおやすみショップ！楽天市場店

調査方法：販売数

調査期間：2026年3月1日～5月6日

調査対象：枕と眠りのおやすみショップ！楽天市場店で「母の日キャンペーン」へ参加した注文3,662件

母の日キャンペーン開催中

「枕と眠りのおやすみショップ！楽天市場店」では、2025年5月11日（日）まで、同店でお買い物をされた方を対象とした母の日キャンペーンを実施しています。キャンペーン期間中に同店で商品を購入時「母の日ラッピング」をご希望いただくと、「母の日特別ラッピング」を無料でご利用いただけます。

・母の日特別ラッピング

レッドカラーの不織布とゴールドのリボンでラッピングを行い、メッセージカード付きのカーネーション（造花）を添えてお届けします。

・期間

2026年3月1日（日）から5月10日（日）

・対象

「枕と眠りのおやすみショップ！楽天市場店」で購入時、母の日ラッピングをご選択いただいた方

・母の日キャンペーン特設ページ

https://www.rakuten.ne.jp/gold/oyasumi/html/event/hahanohi/

※メール便での配送商品、メーカー倉庫からの直送商品、一部のセール対象商品についてはキャンペーンの対象外となります。

※在庫状況、母の日当日お届けの締め切りは状況により変化します。ご注文の際は、各販売ページ内にある最新の納期情報をご確認の上、ご注文ください。

母の日キャンペーン特設ページ :https://www.rakuten.ne.jp/gold/oyasumi/html/event/hahanohi/

会社概要

■会社名 まくら株式会社

■代表者 河元 智行

■資本金 1,000万円

■設 立 2004年4月12日

■所在地 〒277-0005 千葉県柏市柏4-8-14 柏染谷ビル4F

■TEL 04-7167-3007（代表）

■FAX 04-7167-3017

■URL https://www.pillow.co.jp/

■Email info@pillow.co.jp

■所属団体 日本寝具寝装品協会 正会員

■事業内容

１．直営のオンラインショップ15店舗を通じた一般小売り販売

２．枕や抱き枕、寝具類の卸売り販売

３．オリジナル商品の企画・製造

４．枕や抱き枕などのOEM製造、製造受託

５．オンラインショップ運営に伴うシステム開発、販売促進業務等

※営業の連絡はご遠慮ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=DlBp8_7Gxp8 ]