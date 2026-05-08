apres les cours | wiggle wiggle 初コラボが実現

株式会社ビーエムスマイルジャパン

2026年5月吉日

株式会社ビーエムスマイルジャパン

韓国発のライフスタイルブランド「wiggle wiggle（ウィグルウィグル）」の日本展開を行う株式会社ビーエムスマイルジャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：キムスミン、竹吉拓）は、キッズブランド「apres les cours（アプレレクール）」との初のコラボレーションとして、キッズ向けコレクションを発売いたします。本コレクションは、2026年5月8日（金）より、全国のapres les cours対象店舗および公式通販サイト「F.O.Online Store」等オンラインストア各店にて順次販売開始予定です。※オンラインストアでは5月8日（金）お昼12時～販売いたします。

apres les coursのやさしいカラーリングに、wiggle wiggleならではのカラフルで遊び心あふれるデザインを取り入れ、子どもたちの毎日がもっと楽しくなるポップで魅力的なアイテムを展開します。

遊び心あふれるキッズラインアップ

キッズ向けのアパレルを中心に、日常に取り入れやすいアイテムをラインアップ。

やさしいカラーとキャッチーなモチーフを掛け合わせたデザインで、日々のコーディネートに楽しさをプラスします。

デイリーからおでかけまで、さまざまなシーンで活躍するコレクションです。

発売情報- 全国の「apres les cours」店舗- 公式通販サイト「F.O.Online Store」等オンラインストア各店公式通販サイト「F.O.Online Store」はこちらから(https://fo-online.jp/items?dn=apreswigglewiggle)

※商品により取り扱いが異なる場合がございます

ブランド概要

▶ apres les coursについて

「apres les cours」は、全国に約60店舗を展開している子ども服ブランド。

”大切なキオクを彩る、お気に入りの一枚”というコンセプトをもとに、

お母さんの視点・想いに寄り添うことを大切に、日々あたらしいチャレンジを続けています。

・WEBページ https://fo-online.jp/brand/apreslescours

・apres les cours公式Instagram https://www.instagram.com/apres__official/

・apres les cours公式X https://x.com/apreslescours

▶ wiggle wiggle（ウィグルウィグル）とは

「wiggle wiggle（ウィグルウィグル）」は、韓国・ソウル発のライフスタイルブランド。

カラフルで遊び心あふれるデザインがZ世代を中心に支持され、スマホアクセサリーや雑貨、ファッション小物など、日常を楽しく彩るアイテムを幅広く展開しています。韓国で誕生したwiggle wiggleは、中国・タイ・シンガポール・台湾・インドネシアなどアジア各国へ展開を拡大中。2024年末にオープンした東京・原宿の日本初フラッグシップ「WIGGLE WIGGLE.ZIP HARAJUKU」も国内外から多くの注目を集めています。

● 公式LINE：https://page.line.me/673kdcdy

● Instagram：https://www.instagram.com/wigglewiggle_jp/

● TikTok：https://www.tiktok.com/@wigglewiggle_jp

● X：https://x.com/wigglewiggle_jp



▶ BtoB・コラボをご検討の企業様へ

商品の取り扱いやタイアップ、コラボレーションなどをご検討の企業様は、ぜひ下記までお問い合わせください。





▶ 本件に関するお問い合わせ

株式会社ビーエムスマイルジャパン

担当者：黒石 奈那

TEL：090-7393-5776

メール：nana.kuroishi@bmsmile.jp

会社HP：https://bmsmilejapan.com/