ITLINE、法人向けAWS生成AIシステム開発・運用サービスを5月14日提供開始

株式会社ITLINE

株式会社ITLINE（本社：東京都港区／代表取締役：小玉知伸）は、法人向け新サービス「AWS生成AIシステム開発・運用」を2026年5月14日（木）より提供開始します。AWS（Amazon Web Services）のクラウド基盤上に企業専用の生成AIシステムを構築し、Amazon Bedrock を経由した Claude を中心に、ChatGPT（OpenAI）・Gemini（Google）など主要LLMとの連携にも対応。企画書・提案書・マーケティング資料・議事録要約など社内業務の自動化を、承認フロー・権限管理・ログ管理を備えた企業管理の仕組みとして設計・開発・運用します。

■ 背景：個人AI利用には、企業利用としてのリスクが残る

会社PCで個人アカウントのAIを業務利用する場合、入力データの管理、生成履歴の確認、情報の外部送信、承認フロー、社内ルールとの整合性など、企業利用として検討すべき課題が残ります。

AIを業務に安全に活用するためには、個人任せではなく、企業として管理できるAI基盤の構築が求められます。

■ こんな法人様におすすめ

- 「AIを使いたいが、個人利用のままでよいか不安」- 「社内業務に合わせたAIシステムを作りたい」- 「AWSを活用して、企業管理のAIを運用したい」- 「Claude／ChatGPT／Gemini など、用途や社内方針に合わせてLLMを使い分けたい」

このような企業様向けに、企画段階からご相談を承ります。

■ サービス概要

■ 主要LLMと連携可能 ─ 用途・社内ポリシーに合わせて柔軟に選択

「AWS生成AIシステム開発・運用」は、AWSのクラウド基盤上に、企業専用の生成AIシステムを設計・開発・運用するサービスです。Amazon Bedrock、AWS Lambda、Amazon EventBridge、Amazon S3 などを組み合わせ、企画書・提案書・マーケティング資料・プレゼン資料・議事録要約・月次レポートなど、社内業務の自動化を支援します。PC起動や個人アカウントに依存せず、スケジュール実行、データ保存、承認、外部サービス連携、ログ管理までを一つの業務フローとして設計します。

本サービスでは、Amazon Bedrock 経由で Anthropic 社の Claude を中心に活用しつつ、業務要件や既存の社内利用環境に応じて以下の主要LLM（大規模言語モデル）との連携にも対応します。

Claude（Anthropic）：Amazon Bedrock からネイティブに利用。長文読解・要約・文書生成に強み。

ChatGPT / GPT 系（OpenAI）：OpenAI API 経由で連携。汎用的な業務文書生成や対話に活用。

Gemini（Google）：Google AI API 経由で連携。Google Workspace との親和性も活用可能。

その他のLLM：社内独自モデルやオープンソースLLMにもご相談に応じて対応。

複数のLLMを業務工程ごとに使い分ける「マルチLLM構成」もご提案可能です。お客様の社内方針・既存契約・データ取り扱いポリシーに合わせ、最適な組み合わせを設計します。

■ 想定される活用例

■ 法人利用に必要な「安定性・ガバナンス・監査性」を重視した設計

■ システム構成例

- 週次、月次レポートの自動生成- 企画書・提案書、プレゼン資料のドラフト作成- 議事録の要約、タスク抽出- 業界ニュース、競合動向の収集と要約- 社内ナレッジを活用した社内Q&A、文書生成- Microsoft 365 / SharePoint 等への自動配信- PCに依存しない安定運用個人PCの起動、Wi-Fi接続、アプリ起動に依存せず、AWS上で自動実行できる構成を設計します。- データガバナンスを意識した設計権限管理、データ保存先、外部送信範囲を整理し、企業利用に適したAI活用環境を構築します。- ログ管理・監査対応Amazon CloudWatch や IAM などを活用し、誰が・いつ・何を生成・実行したかを確認できる設計を行います。[表: https://prtimes.jp/data/corp/180870/table/2_1_fc5ed9c54f0f11a5dc26068972367a1f.jpg?v=202605080351 ]

※構成は一例です。お客様の業務内容、セキュリティ要件、既存システム（Microsoft 365 / Google Workspace / SharePoint / Confluence / Salesforce等）、利用LLMの方針に合わせて最適な構成をご提案します。

■ ITLINEが対応する範囲

■ サービス紹介ページ

- AI活用の企画整理- 業務フロー設計- AWS構成設計- 生成AIプロンプト設計（Claude / ChatGPT / Gemini など各LLM対応）- API連携開発- WordPress連携- 管理画面・承認フロー設計- ログ・権限管理- 運用サポート・改善提案

https://www.itline.co.jp/aws-genai-development/(https://www.itline.co.jp/aws-genai-development/)

■ 提供開始日

2026年5月14日（木）

■ お問い合わせ先（一般のお客様）

お問い合わせフォーム： https://www.itline.co.jp/contact/(https://www.itline.co.jp/contact/)

電話：03-6809-2308（受付：平日 10:00～17:00）

【関連サービス】

Webサイト更新業務に特化した「AIでらくらく更新」も提供中。

特設サイト：https://www.itline.co.jp/lp/rakuraku/(https://www.itline.co.jp/lp/rakuraku/)

■ 株式会社ITLINE 会社概要

会社名

株式会社ITLINE（ITLINE Co., Ltd.）

所在地

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-25-5-1003

代表者

代表取締役 小玉 知伸

事業内容

Webサイト制作／運営サポート／マーケティング支援／AI Web更新サポート／AWS生成AIシステム開発・運用／Cookie同意管理プラットフォーム「ITLINE CMP」

URL

https://www.itline.co.jp/

※AWS、Amazon Bedrock、Amazon S3、AWS Lambda、Amazon EventBridge、Amazon CloudWatch、Amazon Web Services は Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

※Claude は Anthropic, PBC. の商標です。

※ChatGPT、GPT は OpenAI OpCo, LLC の商標です。

※Gemini、Google、Google Workspace は Google LLC の商標です。

※Microsoft 365、SharePoint は Microsoft Corporation の商標です。

※その他、本文中の社名・サービス名は各社の商標または登録商標です。

※本リリースの記載内容、サービス内容・仕様・価格は、予告なく変更となる場合があります。

※構成例は一例であり、実装内容はお客様の業務要件・セキュリティ要件・利用LLMのライセンス条件に応じて設計します。

※Claude、ChatGPT、Gemini 等の各LLMの利用には、各サービス提供事業者との別途契約・API利用料が必要となる場合があります。