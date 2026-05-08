Shopify向けLINE連携アプリ「LINE連携クーポンくん」を提供開始。友だち追加クーポン、再入荷通知の自動化
Shopifyアプリ開発を行う、もると株式会社（本社：神奈川県横須賀市、代表取締役：湖尻 純）は、Shopify向けLINEマーケティングアプリ「LINE連携クーポンくん」の提供を開始したことをお知らせします。
「LINE連携クーポンくん」は、ShopifyストアとLINE公式アカウントを連携し、LINE友だち追加クーポン、取得型クーポン、再入荷通知、配送通知、誕生日クーポン配信(開発中)などを一元管理できるShopifyアプリです。
近年、EC事業者では広告費の高騰やメール開封率低下により、LINEを活用したCRM施策やリピート施策への注目が高まっています。一方で、LINE通知・クーポン配布・顧客連携・再入荷通知などを個別に構築するには、多くの開発コストや運用負荷が発生していました。
「LINE連携クーポンくん」では、ShopifyストアとLINEを連携することで、以下のような機能を簡単に導入できます。
■ 主な機能
【LINE友だち追加クーポン】
・LINE友だち追加時の自動クーポン発行
・割引率／固定金額クーポン対応
・有効期限設定
・画像付きメッセージ配信
・Shopify Discount Code自動生成
【取得型クーポン機能】
・複数クーポン作成
・先着配布設定
・特定コレクション限定クーポン
・取得後◯日有効設定
・LINE LIFF経由のクーポン取得
【再入荷通知】
・商品ページからLINEで再入荷通知登録
・在庫復活時の自動LINE通知
・購読者管理
・商品別登録状況確認
【配送通知】※開発中
・配送追跡番号通知
・発送完了通知
・LINE Push通知対応
【誕生日施策】※開発中
・誕生日メッセージ配信
・誕生日クーポン自動配布
・LINEユーザーとの顧客連携
【分析・管理機能】
・月別LINE友だち数
・クーポン発行数
・送信成功／失敗／スキップ管理
・送信ログ確認
・LINEフォロワー数取得
【自動クーポン配布について】
LINE友だち追加時の自動クーポン配布、取得型クーポンの自動クーポン配布をすることが可能です。
ユーザーがLINE公式アカウントを友だち追加したタイミングや、取得型クーポンとしてクーポンコード取得ボタンを押した際に自動的にクーポンを発行・送信ができます。
同時にShopify側へ割引コードを自動作成。固定金額割引・割引率割引の両方に対応しています。
【LINE友だち追加クーポン発行】
LINE公式アカウントの新規友だち追加時に、クーポンを自動発行・自動送信。
友だち獲得と同時に購買導線を作ることで、初回購入率アップやリピート施策を効率化します。
割引率・固定金額・有効期限・対象商品なども柔軟に設定可能。
LINEマーケティングを自動化し、売上向上をサポートします。
【取得型クーポンでコンバージョン促進】
LIFF連携を利用して、LINEログインからクーポン取得までをスムーズに実現。
商品ページ上にクーポン取得ボタンを表示し、ユーザーはワンタップでクーポンを受け取り可能。
取得後はそのまま購入へ誘導できるため、CVR向上・離脱防止・リピート促進につながります。
■ アプリ概要
アプリ名：LINE連携クーポンくん
アプリインストール先：https://apps.shopify.com/line-coupon-app
対応：Shopify
料金：月額5ドル～
提供会社：もると株式会社
■ 会社概要
会社名：もると株式会社
所在地：神奈川県横須賀市
事業内容：EC支援事業、Shopifyアプリ開発、LINEマーケティング支援