Shopify向けLINE連携アプリ「LINE連携クーポンくん」を提供開始。友だち追加クーポン、再入荷通知の自動化

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もると株式会社


Shopifyアプリ開発を行う、もると株式会社（本社：神奈川県横須賀市、代表取締役：湖尻 純）は、Shopify向けLINEマーケティングアプリ「LINE連携クーポンくん」の提供を開始したことをお知らせします。


「LINE連携クーポンくん」は、ShopifyストアとLINE公式アカウントを連携し、LINE友だち追加クーポン、取得型クーポン、再入荷通知、配送通知、誕生日クーポン配信(開発中)などを一元管理できるShopifyアプリです。


近年、EC事業者では広告費の高騰やメール開封率低下により、LINEを活用したCRM施策やリピート施策への注目が高まっています。一方で、LINE通知・クーポン配布・顧客連携・再入荷通知などを個別に構築するには、多くの開発コストや運用負荷が発生していました。


「LINE連携クーポンくん」では、ShopifyストアとLINEを連携することで、以下のような機能を簡単に導入できます。


■ 主な機能


【LINE友だち追加クーポン】


・LINE友だち追加時の自動クーポン発行


・割引率／固定金額クーポン対応


・有効期限設定


・画像付きメッセージ配信


・Shopify Discount Code自動生成


【取得型クーポン機能】


・複数クーポン作成


・先着配布設定


・特定コレクション限定クーポン


・取得後◯日有効設定


・LINE LIFF経由のクーポン取得


【再入荷通知】


・商品ページからLINEで再入荷通知登録


・在庫復活時の自動LINE通知


・購読者管理


・商品別登録状況確認


【配送通知】※開発中


・配送追跡番号通知


・発送完了通知


・LINE Push通知対応


【誕生日施策】※開発中


・誕生日メッセージ配信


・誕生日クーポン自動配布


・LINEユーザーとの顧客連携


【分析・管理機能】


・月別LINE友だち数


・クーポン発行数


・送信成功／失敗／スキップ管理


・送信ログ確認


・LINEフォロワー数取得


【自動クーポン配布について】


LINE友だち追加時の自動クーポン配布、取得型クーポンの自動クーポン配布をすることが可能です。


ユーザーがLINE公式アカウントを友だち追加したタイミングや、取得型クーポンとしてクーポンコード取得ボタンを押した際に自動的にクーポンを発行・送信ができます。



同時にShopify側へ割引コードを自動作成。固定金額割引・割引率割引の両方に対応しています。





【LINE友だち追加クーポン発行】


LINE公式アカウントの新規友だち追加時に、クーポンを自動発行・自動送信。


友だち獲得と同時に購買導線を作ることで、初回購入率アップやリピート施策を効率化します。


割引率・固定金額・有効期限・対象商品なども柔軟に設定可能。


LINEマーケティングを自動化し、売上向上をサポートします。




【取得型クーポンでコンバージョン促進】


LIFF連携を利用して、LINEログインからクーポン取得までをスムーズに実現。


商品ページ上にクーポン取得ボタンを表示し、ユーザーはワンタップでクーポンを受け取り可能。


取得後はそのまま購入へ誘導できるため、CVR向上・離脱防止・リピート促進につながります。




■ アプリ概要


アプリ名：LINE連携クーポンくん


アプリインストール先：https://apps.shopify.com/line-coupon-app


対応：Shopify


料金：月額5ドル～


提供会社：もると株式会社


■ 会社概要


会社名：もると株式会社


所在地：神奈川県横須賀市


事業内容：EC支援事業、Shopifyアプリ開発、LINEマーケティング支援