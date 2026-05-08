【10名様に当たる】新作謎解きゲーム『たった今考えたプロポーズの謎解きゲーム』発売記念キャンペーン

株式会社クラグラ

札幌市にあるボードゲーム・謎解きゲームのメーカー・出版社であるClaGla（クラグラ）は、『たった今考えたプロポーズの謎解きゲーム』が2026年5月23日（土）に発売されることを記念して、10名様に当該商品が当たるフォロー＆リポストキャンペーンを開催いたします。

キャンペーン概要

期間中、ナゾグラ公式Xアカウント「@nazogla(https://x.com/nazogla)」をフォローし、対象ポストをリポストするだけで合計10名様に謎解きゲーム『たった今考えたプロポーズの謎解きゲーム』が当たるキャンペーンです。

■応募期間

2026年5月8日（金）10:00～5月10日（日）23:59

■参加方法

１.ナゾグラX公式アカウント「@nazogla(https://x.com/nazogla)」をフォロー

２.対象ポストをリポスト

対象ポストはナゾグラ公式Xアカウントにてご確認ください。

※「引用リポスト」も対象です。

※「公開」設定となっているXアカウントのみご応募可能です。

■プレゼント内容

『たった今考えたプロポーズの謎解きゲーム』10名様

5月末にお届け予定です。

■当選発表

ご当選者の方にはXのダイレクトメッセージにてご連絡させていただきます。

※当選した方でも、ご連絡がつかない場合は再抽選させていただく場合がございます。

フォロー＆リポストで簡単にご参加いただけますので、この機会にぜひご応募ください。

■『たった今考えたプロポーズの謎解きゲーム』とは？

このゲームは、ClaGlaの大人気ボードゲーム『たった今考えたプロポーズの言葉を君に捧ぐよ。』の世界観で遊ぶ謎解きゲームです。謎を解いてこたえを導き出し、単語を並べて愛のメッセージを作りながらゲームを進めていきます。

『たった今考えたプロポーズの言葉を君に捧ぐよ。』を遊んだことがある方も、そうでない方も楽しめる、謎解きとボードゲームが融合した新しい体験です。



※最後のこたえを入力するためにインターネットを使用します。

※謎解きの特性上、一度遊んだ方は再びお楽しみいただけません。

※会員登録等不要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52049/table/156_1_fe44cc83f751da106a67205b2809e6bf.jpg?v=202605081052 ]

■ たった今考えたプロポーズの謎解きゲーム

発売日：2026年5月23日（土）

発売場所：ClaGlaウェブショップ（https://ClaGla.jp(https://www.ClaGla.jp/)）、Amazon、Sapporo Game Space内 ゆこる、全国小売店

発売価格：2,200円（税込）

発売元：ClaGla

ゲームデザイン：センバ ノブユキ（ClaGla）

内容物：謎解きシート 1部 / 単語シート 5枚 / 指輪1個

必要なもの：筆記用具 / スマートフォン

詳細：https://www.clagla.jp/lineup/propose-nazo

詳しく見る :https://www.clagla.jp/lineup/propose-nazo

ClaGla（株式会社クラグラ）

【 Creative & Game life adventures!!! 】

ClaGlaは、北海道札幌市にあるボードゲーム・謎解きゲームのメーカー・出版社です。『ワクワク』を北海道から日本全国、そして世界へと拡げていくことがClaGlaの仕事です。

代表作『たった今考えたプロポーズの言葉を君に捧ぐよ。』は、シリーズ累計35万部を突破しました。



【ご購入特典や限定商品も！】

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