【10名様に当たる】新作謎解きゲーム『たった今考えたプロポーズの謎解きゲーム』発売記念キャンペーン
札幌市にあるボードゲーム・謎解きゲームのメーカー・出版社であるClaGla（クラグラ）は、『たった今考えたプロポーズの謎解きゲーム』が2026年5月23日（土）に発売されることを記念して、10名様に当該商品が当たるフォロー＆リポストキャンペーンを開催いたします。
キャンペーン概要
期間中、ナゾグラ公式Xアカウント「@nazogla(https://x.com/nazogla)」をフォローし、対象ポストをリポストするだけで合計10名様に謎解きゲーム『たった今考えたプロポーズの謎解きゲーム』が当たるキャンペーンです。
■応募期間
2026年5月8日（金）10:00～5月10日（日）23:59
■参加方法
１.ナゾグラX公式アカウント「@nazogla(https://x.com/nazogla)」をフォロー
２.対象ポストをリポスト
対象ポストはナゾグラ公式Xアカウントにてご確認ください。
※「引用リポスト」も対象です。
※「公開」設定となっているXアカウントのみご応募可能です。
■プレゼント内容
『たった今考えたプロポーズの謎解きゲーム』10名様
5月末にお届け予定です。
■当選発表
ご当選者の方にはXのダイレクトメッセージにてご連絡させていただきます。
※当選した方でも、ご連絡がつかない場合は再抽選させていただく場合がございます。
フォロー＆リポストで簡単にご参加いただけますので、この機会にぜひご応募ください。
■『たった今考えたプロポーズの謎解きゲーム』とは？
このゲームは、ClaGlaの大人気ボードゲーム『たった今考えたプロポーズの言葉を君に捧ぐよ。』の世界観で遊ぶ謎解きゲームです。謎を解いてこたえを導き出し、単語を並べて愛のメッセージを作りながらゲームを進めていきます。
『たった今考えたプロポーズの言葉を君に捧ぐよ。』を遊んだことがある方も、そうでない方も楽しめる、謎解きとボードゲームが融合した新しい体験です。
※最後のこたえを入力するためにインターネットを使用します。
※謎解きの特性上、一度遊んだ方は再びお楽しみいただけません。
※会員登録等不要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/52049/table/156_1_fe44cc83f751da106a67205b2809e6bf.jpg?v=202605081052 ]
■ たった今考えたプロポーズの謎解きゲーム
発売日：2026年5月23日（土）
発売場所：ClaGlaウェブショップ（https://ClaGla.jp(https://www.ClaGla.jp/)）、Amazon、Sapporo Game Space内 ゆこる、全国小売店
発売価格：2,200円（税込）
発売元：ClaGla
ゲームデザイン：センバ ノブユキ（ClaGla）
内容物：謎解きシート 1部 / 単語シート 5枚 / 指輪1個
必要なもの：筆記用具 / スマートフォン
詳細：https://www.clagla.jp/lineup/propose-nazo
詳しく見る :
https://www.clagla.jp/lineup/propose-nazo
ClaGla（株式会社クラグラ）
【 Creative & Game life adventures!!! 】
ClaGlaは、北海道札幌市にあるボードゲーム・謎解きゲームのメーカー・出版社です。『ワクワク』を北海道から日本全国、そして世界へと拡げていくことがClaGlaの仕事です。
代表作『たった今考えたプロポーズの言葉を君に捧ぐよ。』は、シリーズ累計35万部を突破しました。
【ご購入特典や限定商品も！】
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