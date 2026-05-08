アグリツーリズモ農体験コースプラン　5月29日(金)~8月30日(日)　(8/14、15、16は除きます。)

アグリツーリズモ ヴィバ ラ ヴィータ夕景のアグリツーリズモ ヴィバ ラ ヴィータ 朝は鳥のさえずり 夕刻は蛙の鳴き声が心地いい たまにキジも見かける

アグリツーリズモ ヴィバ ラ ヴィータは金沢市から車で４０分、富山市から１時間。富山県の西の玄関口、小矢部市にある北イタリア郷土料理レストラン（３組様限定）と農村宿（宿泊は１組様限定）です。のどかな里山風景が広がるロケーションで周辺には宮島峡、稲葉山牧場の景勝地、俱利伽羅不動寺や旧北陸道沿線の歴史資産が存在します。古い建造物を活かし土地の産物でお客様をもてなし、農村の時間を満喫するイタリアのアグリツーリズモに魅かれたシェフが空き家となっていた古民家をリノべーション、近くの畑でまだあまり目にしないイタリア野菜を栽培し田舎ならではの高付加価値体験を提供しています。

■農体験とFARM TO TABLE

夏野菜の収穫シーズンに合わせまして収穫体験と収穫した野菜を、ディナー、朝食で楽しむ”FARM TO TABLE”を備えました１泊２食の農体験コースプランを始めます。（予約は公式ホームページ、公式インスタグラムより５月１日開始）また近隣天然温泉の入浴券をセットにしており、農体験の後の温浴、周辺の回遊をディナー前にお楽しみいただけます。

初夏の訪れのアーティチョークと花ズッキーニハーブの香りのアプローチ食前酒や読書のひと時を宮島峡、一の滝稲葉山牧場■プリミティブな薪焼きをシンプルに

ディナーのメイン料理は体験で収穫した夏野菜と近くの稲葉山牧場の稲葉メルヘン牛の薪熾火焼きをご用意。ほのかな燻香と薪ならではの表面の香ばしい豪快な焼き上がりを塩とオリーブオイルで素材の魅力をお楽しみください。前菜、パスタ、リゾット全て収穫していただいたお野菜の料理でご用意しております。

■アグリツーリズモへのこだわり ～継ぎ、繋ぎ、愛しむ～

トスカーナの豪快なビステッカをイメージダイニングスペース1組様限定のお部屋メルヘン牛の薪焼き菜園トマトのカッペリーニ花ズッキーニオーブン焼き自家栽培米リゾット

食と自然の近さ＝アグリツーリズモはシェフが修行時代に体験したイタリアの魅力の一番の切り口です。自然の恵みである食材に手間をかけ愛しみ、またその大地は何代にも渡り耕し続け、継がれた土地。日本の農業の担い手は圧倒的に足りず後継者不足、耕作放棄地の拡大が深刻です。アグリツーリズモが農村の魅力を体現することで関心が高まる機会になります。シンプルに農村時間を楽しむ旅行スタイル、収穫を楽しみ、食す旅行スタイル、お客様の自由で農村時間を楽しめ、新しい旅のスタイルとしてアグリツーリズモが定着すれば、新しい農村の展望も広がると、アグリツーリズモ ヴィバ ラ ヴィータのコンセプトにしています。

アグリツーリズモ農体験プラン概要

5/29(金)~8/30(日) （8/14、15、16は除く）

月・火・水 1泊2食\25,200／1名様

税・サ込／天然温泉施設ご入浴券付き



金・土・日 1泊2食\26,700／1名様

税・サ込／天然温泉施設ご入浴券付き

・朝食なしの場合-2,750円/1名（ご宿泊様皆様になります）

・近隣天然温泉施設ご入浴券なしの場合-750円/1名様

・長靴、帽子等はお客様でご用意願います。

・7歳未満のお子様はお食事の有無、メニュー等で価格が異なります。お電話にてご確認ください。

７歳以上のお子様は大人の方と同等のお食事、ご宿泊メニューとなります。

・食前酒、お食事中のドリンクは別途お会計となります。

・最寄駅（石動駅）からのタクシーのご手配予約を承っております。当店送迎は行っておりません。

・ご利用にはクレジットカード情報が必要となりますため、ご予約はWEBサイトよりお願いします。（お問い合わせはお電話にて承ります。お気軽にお問い合わせください）。

・悪天候時はパン作り体験に変更となります。

■アグリツーリズモ ヴィバ ラ ヴィータ

所在地 ：〒932-0024 富山県小矢部市屋波牧11番地

電話 ：050-1807-4435

料金 ：1泊24,750円～（2名1室利用時1名あたり、税込、朝食付）

アクセス：【車】能越道福岡I.C.より車で約10分

【電車】あいの風とやま鉄道石動駅からタクシーで約10分

URL ：https://viva-la-vita.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/agriturismo_viva_la_vita