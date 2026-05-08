重要な決断に、感覚も使うとどうなるか―新刊「そのなんとなくは宝箱」発売

Capire合同会社

伊藤亜里沙（Capire合同会社 代表）は、2026年5月16日の正式発売に先駆け、5月8日よりAmazonにて新刊「そのなんとなくは宝箱――感覚を理論でひもといてみた」の先行販売を開始いたします。

本書は、人や物事との向き合い方や距離感を描くシリーズ（1作ずつで内容完結）の5作目となる、詩的思想エッセイ。今作が描いているものは、感覚や違和感との向き合い方です。



データや事実を揃えての判断ができない、未来への意思決定に、感覚をどう生かすのか。

その結果、やってきた未来はどのようなものだったのか。

本書では、感覚の話と絡めて、著者が長年感じてきた、日本の社会課題だと感じる物事のとらえ方についても複合的に触れていきます。

未来に向けた決断に感覚も使うとどうなるか

私たちは日々、正解のない問いに対して決断を迫られます。

でも、データは「過去」を分析するには有効ですが、まだ見ぬ「未来」を予測する力はそれほど強くありません。

著者の伊藤亜里沙は、これまで、人生の岐路において、自身の感覚も大事にした決断を重ねてきました。

そして、それを「なんとなく」で終わらせるのではなく、理論で「答え合わせ」をし、ビジネスの場では、事前に理論でひもとく方法を模索してきました。

そうすることで、数字や現実に縛られた決断とはまったく違った、驚きと深い納得に満ちた未来へたどり着けると実感しています。

本書は、そんな、感覚や違和感との向き合い方を、詩的な言葉で紡いでいます。

そして、これらの感覚の話と絡め、著者が長年感じてきた、日本の社会課題だと感じる物事のとらえ方についても、複合的に触れていきます。

書籍概要

■目次

第1章 直観

仕事ぶりや人柄

違い

つながり

街のエネルギー



第2章 直感

空を読む

母親の勘

生まれてきた意味



第3章 そのなんとなくは宝箱

なんとなくを細かく拾っていった日々

神様のチェス

自分の置き場所を変えた日

宝箱の中身

■著者プロフィール

伊藤亜里沙（いとうありさ）

Capire（カピーレ）合同会社 代表。

会社員時代は、10社以上の異なる組織文化を渡り歩き、上場企業の執行役員CHRO（最高人事責任者）を経験。

組織の力学と人間心理を深く知ることにつながった人事のバックボーンを生かし、現在は、表現者やプロジェクトの活動方針・哲学の言語化およびその後の意思決定支援を行っている。

目指しているのは、それぞれの才能やプロジェクトが、独自の美学を大切にしながら、持続的に唯一無二の輝きを放つことのできる未来。



【その他の著書（既刊）】

人や物事との向き合い方を“席（視点）”から描く、1冊ずつで完結するシリーズ作品

ビジネス書：

・「才能分業」で会社を強くする――本来の力を引き出す 経営のあり方

・人材育成が作用する建設的な境界線――愛情のかたちを変えるという選択肢



詩的思想エッセイ：

・物事を見る席

・隣の席

購入方法

本書は、読む際の呼吸にこだわった紙書籍として、Amazon限定にて販売いたします。

（5月16日の正式発売に先駆け、5月8日より先行販売を開始）

https://amzn.asia/d/00K3AkQw

会社概要

会社名 ：Capire合同会社（カピーレ合同会社）

所在地 ：東京都港区南青山2-2-15

代表者 ：伊藤 亜里沙

事業内容 ：書籍の執筆 | 表現者やプロジェクトの活動方針・哲学の言語化支援、意思決定支援

公式サイト：https://www.capire.jp/

【本件に関する問い合わせ先】

広報窓口 ：https://www.capire.jp/contact