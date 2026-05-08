ハンコの常識を覆し、猫が名前の邪魔をする姿を再現した「もっとネコハラ印鑑」5/15より応援購入サービス「Makuake」で先行割引発売

株式会社 城山博文堂

株式会社 城山博文堂では、「もっとネコハラ印鑑」を5月15日より応援購入サービス「Makuake」にて、先行割引販売プロジェクトを開始いたします。

ハンコの常識を覆し、猫が名前の一部を隠すネコハラを再現した、斬新なアイディアのデザイン印鑑です。

メインビジュアル

■開発経緯：既存商品では満足できなかった「ネコハラ」の再現度を追求

ネコハラ（猫ハラスメント）とは、例えば読書中の本の上やパソコン作業中のキーボードなどに猫が座り込み、それを怒ることが出来ない飼い主の心情を表した言葉です。

一般的なハラスメントという言葉には悪いイメージしかありませんが、このネコハラには飼い主さんの愛情が感じられる言葉です。

当社ではすでに「ネコハラ印鑑」の名称で、名前に手をのばす猫の姿をデザインしたハンコを発売しておりましたが、いささかインパクトに欠けると感じておりました。

そこで今回、名前（文字）を欠けることなく捺印するというハンコの常識からあえて外れ、名前の一部を隠すように箱座りした猫の姿をデザイン。

これによりネコハラの言葉を忠実に再現することにいたしました。

猫の品種一覧

■商品内容

〇名称：もっとネコハラ印鑑

・箱座りした猫のデザインを名前の上に配置

・入る猫の品種は全12種類

・名前が隠れてはいても絶妙な判読性を維持できるよう、猫の入る位置を選択可能

・その他、書体やハンコ本体の種類等を選択

・フルオーダーメイドで製作

書体一覧猫の入る場所

■使用例

〇認印・銀行印として：日常での使用や銀行印（※１）として、防犯対策や個性を演出

〇ギフトとして：猫好きの方へ、誕生日や結婚祝いなどのプレゼント用

〇コミュニケ―ションツールとして：猫好きさん同士だけでなく、使うことで話題となるためビジネスシーンでも

（※１）銀行印としての登録は基本的に可能と思われますが、例外もあるため、対象窓口で確認することをお勧めいたします。

なお実印としての印鑑証明取得確率は低いと考えられます。

印面見本

■価格・仕様など

○価格（「Makuake」プロジェクトでの超早割価格）

・浸透印タイプ（シヤチハタ社製・9.5ミリ丸、補充インク付き）：3,600円～

・印鑑タイプ（本柘製・13.5ミリ丸～、ケース付き）：5,839円～

（共に消費税・送料込み）

〇割引率

正式発売時の予定販売価格から、ハンコのタイプ別に15％ＯＦＦから（各本数制限あり）

〇販売期間

2026年5月15日（PM 14時）～2026年6月29日（PM 22時）（早期終了の可能性あり）

○納期

プロジェクト終了後、2週間から2か月

○販売方法

詳細はアタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」プロジェクトページをご覧ください。

https://www.makuake.com/project/m-nekohara/

※上記リンク先にて受注・製作販売を実施します。

〇プロジェクト終了後、当社直販サイト「おもしろMY印鑑」にて販売予定。

■商品見本に関して

実際の商品見本につきましては、数点ご用意がございます。新規制作に関しても対応可能ですが、数日のお時間をいただきます。

制作現場の撮影（デザイン・加工作業など）も当社内にて可能です。

【会社概要】

会社名：株式会社 城山博文堂（シロヤマハクブンドウ）

住所：〒554-0013 大阪市此花区梅香3-27-9 （定休日：第2・4土＆日・祝 営業時間：9:15～18:00）

TEL：06-6463-3331 FAX：06-6463-3332

E-mail：admin@inkan.name

URL：https://www.inkan.name/(おもしろMY印鑑)