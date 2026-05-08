【第17回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会出展】事前申込限定で「無料診療圏調査レポート」を当日ブースにて進呈

メディカルインフォマティクス株式会社メディカルインフォマティクス株式会社、第17回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会出展

在宅医療DXを推進する関連サービスを幅広く展開するメディカルインフォマティクス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：佐々木美樹、以下mics）は、第17回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会への出展を記念し、訪問診療の新規開業・経営拡大を検討中の医師・医療機関を対象とした「診療圏調査レポート」無料プレゼントキャンペーンを実施いたします。

事前に特設フォームよりお申し込みいただくことで、学会当日にブースにて、指定いただいたエリアの訪問診療の「潜在需要」と「競合/連携機関状況」を分析した特別レポートを解説付きで直接お渡しいたします。

なお、学会へのご来場が難しい方にはオンラインでのご提供も承っております。

本キャンペーンの実施背景

いますぐ申し込む :https://mics.zaitakuiryo-c.com/l/1075112/2025-09-15/lts6bf?utm_source=press&utm_medium=press&utm_campaign=prtimes_260508

訪問診療において、拠点を構える「場所」の選定は、その後の集患スピードや収益性を左右する極めて重要な要因です。しかし、多くの医師が訪問診療に特化した客観的なマーケットデータにアクセスしづらく、確実な根拠を持てないままエリア選定に苦戦している現状があります。

当社は、「適切なデータに基づいた戦略的な開業・分院展開を強力にサポートしたい」という想いから、通常は有料のコンサルティングメニューで提供している詳細な調査データを、特別に事前申込者限定で無料提供いたします。

お申込みの流れ

１. 事前オンライン申し込み（最短1分で完了）【2026年5月27日18時締切】

こちら(https://mics.zaitakuiryo-c.com/l/1075112/2025-09-15/lts6bf?utm_source=press&utm_medium=press&utm_campaign=prtimes_260508)の専用フォームからお申込みください。

２. 学会当日にブースへ来場

第17回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会の当社展示ブース（小間番号：[XXX]）へお越しください。

３. レポートを解説付きでお渡し

診療圏レポートをお渡し。専門コンサルタントがその場でエリアの特性やデータの活用方法を10分程度で解説いたします。

※学会へのご来場が難しい方へ

当日お越しいただけない方には、後日オンラインにてレポートの解説およびデータ送付を承ります。お申込みフォームに「オンライン希望」とご記入ください。

いますぐ申し込む :https://mics.zaitakuiryo-c.com/l/1075112/2025-09-15/lts6bf?utm_source=press&utm_medium=press&utm_campaign=prtimes_260508

展示ブースでは「個別経営相談会」を実施

当日の展示ブースでは、数多くのクリニックを支援してきた専門コンサルタントによる個別の経営相談会を実施いたします。

開業準備、収益改善、集患、採用難、組織マネジメントなど、訪問診療特有の「壁」をどう乗り越えるのか、直接お答えいたします。

AI搭載の訪問診療向けクラウド型電子カルテ「homis」の体験会も行っております。

今まで当社へご相談いただいたクリニック様の中には、

【レセプト】請求漏れが防げ、 月間100万円以上の増収

【採用】当社採用支援により 1年間で医師応募0名 → 7名

【業務】電話対応業務が約50％削減

など、大幅な増収や業務改善につながったケースが多数ございます。

地域特性に合った開業・集患方法なども、個別の状況に応じて丁寧にアドバイスいたします。

個別経営相談会は事前予約不要ですのでお気軽にお立ち寄りください。

第17回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会について

・公式サイト：https://jpca2026.jp/

・会期 ：2026年5月29日（金） ～ 31日（日）

・会場 ：国立京都国際会館（〒606-0001 京都府京都市左京区岩倉大鷺町４２２）

※当社出展は5月30日（土）～31日（日）に行います。

※詳細は公式サイトをご覧ください。

メディカルインフォマティクス株式会社について

当社は、「医療・ヘルスケア分野の社会課題を解決し豊かで持続可能な未来を共創すること」をミッションに掲げ、デジタル技術の活用により医療専門職が自分の職務のみに専心できる環境構築を推進しています。

在宅医療専門クリニックのために開発された在宅医監修の電子カルテ「homis(https://homis-mics.jp/)」をはじめ、在宅医療クリニックの開業・経営を支援する「micsコンサルティング(https://mics-consulting.jp/index.html)」、在宅医療専門レセプト代行サービス「レセサポ(https://recesuppo.jp/)」、在宅医療の求人サービス「在宅専科(https://zaitakusenka.com/register)」など、在宅医療クリニックの課題に応じ総合的にサービスを提供しています。

在宅医療機関の経営をトータルでサポート

会社名：メディカルインフォマティクス株式会社

代表取締役：佐々木美樹

所在地：〒100-0005 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 明治生命館4階

HP：https://mics.tokyo/

事業内容：

在宅医療クリニック向けコンサルティング「mics コンサルティング」

（https://mics-consulting.jp/）

在宅医療用クラウド型電子カルテ「homis」（https://homis-mics.jp/）

訪問看護用電子カルテ「homis Nursee」（https://homisnursee-mics.jp/）

在宅医療専門コールセンター「Okitell365」（https://www.okitell365.jp/）

在宅医療専門レセプト代行「レセサポ」（https://recesuppo.jp/）

在宅医療専門医師紹介業「在宅専科」（https://zaitakusenka.com）

在宅医療専門人材採用支援「mics採用支援」（https://mics-rpo.jp/）

在宅医療のメディアサイト「在宅医療カレッジ」（https://zaitakuiryo-c.com/）

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