居なくなってしまった彼女の物語は、この都市でまだ続いていました。「誰もいなくなった東京」を舞台にしたアドベンチャーゲーム『Tokyo Stories』

株式会社ハピネット

株式会社ハピネット（本社：東京都台東区、代表取締役社長：水谷 敏之、証券コード：7552）は、おもしろいインディーゲームを世界中からセレクトして発売するゲームレーベル「Happinet Indie Collection」のタイトルとして、株式会社ドリコムが企画・開発を行い、株式会社CharacterBankが開発協力する『Tokyo Stories』のパブリッシングを行うことが決定しました。

2022年7月より開発がスタートした本作ですが、パブリッシャー決定と共に本格始動し、公式SNSや各イベント出展などを通じて情報発信を進めていきます。

先んじて、5月22日（金）より開催される「BitSummit PUNCH（ビットサミットパンチ）」では、開発中のゲームがプレイできる試遊コーナーを始め、『Tokyo Stories』を楽しめる各種企画を展開予定です。

詳細については『Tokyo stories』公式SNSなどで後日発信いたします。

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各種ゲーム情報やニュースはこちらから！

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『Tokyo Stories』公式ホームページ：https://tokyo-stories.info/

『Tokyo Stories』公式X：https://x.com/tky_stories

『Tokyo Stories』Steamストアページ：https://store.steampowered.com/app/2251970/Tokyo_Stories/

『Tokyo Stories』トレーラー：https://youtu.be/HCkwaejTfRM

Happinet GAMES / Happinet Indie Collection 公式X：@happinet_game(https://x.com/happinet_game)

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『Tokyo Stories』について

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『Tokyo Stories』は「ピクセルアートと3Dを融合させたビジュアル表現」を特徴とした3Dアドベンチャーゲームです。

「誰もいなくなった東京」を舞台に重なるいくつもの物語。

親友はなぜ主人公の前から消えてしまったのか、この都市は何を伝えようとしているのか、多くの断片が集まり徐々に核心へと迫っていきます。

※ゲーム画面は開発中のものです。

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『Tokyo Stories』ゲーム内容

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主人公スズが親友のユノを探すために、夜の東京にやってくる所から始まります。

誰も居ない東京でユノの手がかりを見つけるために様々な場所を探索していくアドベンチャーパートと、崩壊したような東京で進むパズルパートが交差していくゲームシステムを特徴としています。

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『Tokyo Stories』キャラクター

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○スズ（主人公）

突然消えてしまった友人を連れ帰るために、この町へやってきた。

○ユノ

目的は誰にも伝えず、この町に消えていった少女。

○青年

誰にも言えない秘密を隠しに、この町へやってきた。

彼らが紡ぎあげる物語は、徐々に牙を向き始め

やがて、全てが思わぬ方向へ堕ちていく…

スズユノ青年

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『Tokyo Stories』BitSummit出展決定！試遊コーナーを始め、各種企画を展開！

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BitSummitではハピネットブース内で『Tokyo Stories』に関するエリアを展開。

ゲーム試遊が出来るエリアを始め、『Tokyo Stories』の世界観が楽しめるようなレイアウト・企画内容を準備！

詳細については『Tokyo Stories』公式Xで後日紹介を予定していますので、続報をお待ちください！

■BitSummit PUNCH（ビットサミット パンチ） 概要

開催日：2026年5月22日（金）～24日（日）※22日（金）はビジネスデイになります。

開催場所：〒606-8343 京都市左京区岡崎成勝寺町9-1（二条通東大路東入）

京都市勧業館みやこめっせ

公式HP：https://bitsummit.org/

会場内マップ：https://bitsummit.org/venue/

◎ハピネットブース出展位置：1F A-04

※出展内容は予告なく変更となる可能性がございます。

※イベントへの参加方法については、BitSummit公式HPよりご確認ください。

Happinet Indie Collection（ハピネットインディーコレクション）について

“おもしろいインディーゲームを世界中からセレクトし、ゲームファンへ新しい体験を提供する”をコンセプトに掲げて立ち上げたレーベルです。ジャンルは限定せず、クオリティが高く優良なインディータイトルを展開していきます。

【商品概要】

タイトル：Tokyo Stories

発売日：未定

価格：未定

対応機種：Steam

ジャンル：アクションアドベンチャー

プレイ人数：1人（オンラインプレイ非対応）

言語：日本語/英語/フランス語/イタリア語/ドイツ語/スペイン語/ポルトガル語/中国語（繁体）/中国語（簡体）

ブラジルポルトガル語（予定）

コピーライト：(C) Drecom Co., Ltd. All Rights Reserved. Published by Happinet.

企画・開発：株式会社ドリコム

開発協力：株式会社CharacterBank

『Tokyo Stories』公式ホームページ：https://tokyo-stories.info/

『Tokyo Stories』公式X：https://x.com/tky_stories

『Tokyo Stories』Steamストアページ：https://store.steampowered.com/app/2251970/Tokyo_Stories/

『Tokyo Stories』トレーラー：https://youtu.be/HCkwaejTfRM

Happinet GAMES / Happinet Indie Collection 公式X：@happinet_game(https://x.com/happinet_game)

(C)2026 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国および／またはその他の国のValve Corporationの商標および／または登録商標です。

株式会社ドリコムについて

株式会社ドリコムは、「with entertainment～人々の期待を超える～」というミッションの下、IP×テクノロジーを軸として、エンターテインメント・コンテンツをグローバルに提供する企業です。ゲームをはじめとしたIPコンテンツビジネスに10年以上の実績を持ち、さらには出版、アニメ、MD（マーチャンダイジング）など、IPを作り、育てる事業を展開しています。

大規模なモバイルゲーム開発・運用のノウハウを活かしたBtoB事業、Web3や生成AIなどのテクノロジーの活用によってエンターテインメントの幅を広げ、ユーザーを魅了する新しい価値を提供します。

【会社概要】

名称：株式会社ドリコム

代表：代表取締役社長 内藤裕紀

設立：2001年11月13日

所在地：東京都品川区大崎 2丁目１番１号 ThinkPark Tower 19 階

URL：https://drecom.co.jp/

株式会社CharacterBankについて

「Hack the next experience. ココロ動かす次世代の「体験」を創り続ける」をミッションに掲げ、何事も楽しみ続け、何が面白いかを考え続け、自分たちが思う最高のモノを作り続けます。

【会社概要】

名称：株式会社CharacterBank

代表：代表取締役 三上航人

設立：2019年3月18日

所在地：京都府京都市下京区官社殿町199 パピリオビル

URL：https://character-bank.com/

本リリースの素材に関しましては、下記URLよりダウンロードいただけます。

https://happinet.box.com/s/tbpru6mst0r963qtwyrqekri9sps7jpv