母の日に“安心”を贈る--Chatlock、Amazonにて母の日限定15%OFFキャンペーンを開催

チャットロック株式会社

独居高齢者や離れて暮らす親世代への見守り需要を背景に、家庭防犯への関心高まる

母の日を前に、「両親の暮らし」や「実家の防犯」を改めて気にかける人が増えています。

特に近年では、高齢化社会の進行や一人暮らし世帯の増加を背景に、

・一人暮らしの母親

・高齢の親世帯

・日中を一人で過ごす主婦世代

・仕事や進学で実家を離れた子世代

など、“離れているからこそ気になる玄関の安全”への関心が高まっています。

例えば、

・鍵の閉め忘れはないか

・外出時に鍵を持ち忘れていないか

・鍵紛失による防犯リスクはないか

といった、日常の小さな不安が、多くの家庭にとって現実的な課題になりつつあります。

こうした背景を受け、スマートロックブランド「Chatlock」は、母の日期間限定でAmazonにて特別15％offキャンペーンを開始したことを発表しました。

Chatlockのスマートロックは、オートロック機能やキーレス解錠、家族共有機能などを搭載。鍵の閉め忘れや持ち忘れによる不安を軽減し、日常生活の利便性と防犯性向上をサポートします。

また、離れて暮らす子世代にとっても、「直接は会えなくても、少しでも安心できる暮らしを届けたい」というニーズから、“安心を贈る母の日ギフト”としてスマートホーム製品への関心が広がっています。

近年の母の日は、花や食品だけでなく、「暮らしを支える実用的なギフト」を選ぶ傾向も強まっており、家庭防犯や見守りに関する需要も拡大しています。

Chatlockは今回のキャンペーンを通じて、単なるスマート家電ではなく、「家族を想う気持ち」に寄り添う新しい生活提案を目指すとしています。

母の日限定キャンペーン概要

【開催期間】

2026年母の日期間限定

【販売プラットフォーム】

Amazon公式販売ページ

【内容】

対象のChatlockスマートロック製品を期間限定特別価格にて販売

【製品ページ】

Amazon販売ページ:https://www.amazon.co.jp/dp/B0G2R1Y7T2?th=1

さらに、母の日当日には、SNSを活用した参加型キャンペーンの実施も予定しており、「母に伝えたい言葉」や「家族との思い出」をテーマにした企画を通じて、家族のつながりや安心について考える機会を提供するとしています。

今後もChatlockは、スマートホーム技術を通じて、より安心できる暮らしと家庭防犯の新しい形を提案してまいります。

【Chatlockについて】

チャットロック株式会社の電子錠は、面倒だった鍵の管理をなくし、誰でも簡単に使えるスマートロックです。高い耐久性と柔軟な運用性を備え、スマートフォンや既存のシステムとも連携できる次世代のセキュリティを実現します。

【会社概要】

会社名:チャットロック株式会社

所在地:東京都江戸川区春江町5-5-13

事業内容:スマートホームデバイス、セキュリティ機器の企画・開発・販売

公式HP:https://www.chatlock.co.jp/jp

YouTube：https://www.youtube.com/@chatlock-jp

Instagram:https://www.instagram.com/chatlock2018/

X:https://x.com/chatlock2018

Facebook:https://www.facebook.com/profile.php?id=61569798632247