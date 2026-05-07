【こどもの休日の過ごし方】6/6出発 　かけっこ合宿〈お子様5名につきコーチ1名の少人数制合宿〉

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社プラスワン教育（本社：東京都豊島区、代表取締役：若目田壮志）は栃木県那須塩原市にて、2026年6月6日（土）から１泊２日の「かけっこ合宿〈お子様5名につきコーチ1名の少人数制合宿〉(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1819)」を開催します。

本ツアーは専門コーチによる超少人数制指導のため、子どもたち一人ひとりに合わせた丁寧なレクチャーが受けられます。様々なトレーニングメニューを通じて、走力アップとフォームの改善を目指します。ぜひご参加ください。

■6/6出発 かけっこ合宿〈お子様5名につきコーチ1名の少人数制合宿〉 概要

・旅行契約形態：募集型企画旅行

・日程：2026/6/6 (土) ～ 2026/6/7 (日) 1泊2日

（申込締切日：2026/6/3(水)）

・対象：小１～小６（男女）※ツアー出発日の学年です

・開催地：栃木県那須塩原市

・食事：朝１回、昼２回、夕１回

・交通手段：新幹線利用（東京発）

・旅行代金：【小学生】74,800円

・旅行代金に含まれるもの：交通費・宿泊費・食事代・イベント体験料・旅行傷害保険料

・定員：10名（最少催行人員：8名）

※最少催行人員に満たないときは、催行を中止することがあります。

※添乗員が全行程同行（引率スタッフは生徒５～８名につき１名同行）

・詳細URL：https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1819

■おすすめポイント

１．様々なトレーニングメニューで走力アップ＆フォーム改善

ラダーやミニハードルを使った多様なトレーニングを集中的に行い、走力アップとフォームの改善を目指します。専門的な指導により走り方が整い、ツアーの初回計測時と比べて最終日には50mのタイムが伸びるお子様がほとんどです。※足が速くなることを保証するプログラムではありません

２．専門コーチによる「楽しい指導」と、向上心を育む独自の「認定級」制度

体育指導の専門コーチが楽しく指導するので、運動が苦手なお子様でも安心して参加できます。運動会前の練習として参加したり、リレーの選手を目指して参加されるお子様も増えています。50m走のタイムを計測し、その記録に応じてSTS独自の「認定級」を付与。級のステップアップを目指して頑張るお子様も多く、自然と向上心が育まれる合宿です。

３．5人にコーチ1人の「超少人数制」！一人ひとりの特性にあわせた丁寧な指導

こちらの合宿はお子様5名につき陸上講師1名が付きます。超 少人数制のため、それぞれのお子様の特性に合わせて丁寧に指導できる環境を整えました。さらなるレベルアップを目指す方も、苦手を克服したい方も、ぜひご参加ください！

■スケジュール

■STS（スクールツアーシップ）とは

[表: https://prtimes.jp/data/corp/77507/table/746_1_429334c0da33e2b8c2b3c04977ef7900.jpg?v=202605080951 ]

体験型教育プログラムを通じて、子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする専門塾です。「子ども達が生きる上で本当に大切な音楽でも、スポーツでも、遊びでも、なんでもいい。何か好きなことをひとつ見つけ『夢中になれる力』を身につけてほしい」教科書では学べない一人ひとりの『プラスワン』をみつけるプログラムがここにあります。

只今、ツアーの申込受付中です。すぐにキャンセル待ちとなるツアーもございますので、お早めにお申し込みください！（URL：STS ツアー申込(https://sts.riso-plus1.co.jp/)）

■会社概要

株式会社プラスワン教育

所在地：東京都豊島区高田３丁目32番１号 大東ビル５F

代表者：代表取締役 若目田壮志

企業URL：https://riso-plus1.co.jp/

事業内容：子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする体験型教育プログラムの提供。各種習い事スクールの運営、および学校向け教育旅行業

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、８つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

【この記事に関するお問合せ】

株式会社リソー教育グループ

広告・マーケティング部 長野

Email ：riso-pr@tomas.jp