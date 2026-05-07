物流・ロジスティクスの先進技術、情報が収集できる国内最大級の専門展示会「中部 国際物流総合展 INNOVATION EXPO 2027」を名古屋開催

一般社団法人日本能率協会

公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会（会長：大橋徹二）と一般社団法人日本能率協会（会長：中村正己、JMA）、他関連5団体は、2027年4月22日（木）～23日（金）の2日間、ポートメッセなごや第1展示館 A～Cホールで、「中部 国際物流総合展 INNOVATION EXPO 2027」を開催します。

国内最大級の物流専門展示会として高い認知度と実績を誇る「国際物流総合展」が、製造・物流の両機能が集約された中部エリアで物流・ロジスティクス分野の最新技術・サービスを紹介し、日本の物流課題の解決と産業競争力強化に貢献します。

開催概要

・名称：中部 国際物流総合展 INNOVATION EXPO 2027

・会期：2027年4月22日（木）～4月23日（金）10：00～17：00

・会場：ポートメッセなごや 第1展示館 A～Cホール

・主催：一般社団法人日本産業機械工業会、一般社団法人日本産業車両協会、一般社団法人日本パレッ

ト協会、一般社団法人日本運搬車両機器協会、一般社団法人日本物流システム機器協会、公益

社団法人日本ロジスティクスシステム協会、一般社団法人日本能率協会

・展示規模：240社・団体／650ブース（同時開催展含む）

・来場予定者数：13,000名（同時開催展含む）

・入場料：\1,000 ※招待状・事前登録証持参者は無料

・公式サイト：https://www.logis-tech-tokyo.gr.jp/lttnagoya/

・同時開催展：猛暑対策展、労働安全衛生展

【本展のポイント】

・物流・ロジスティクス分野で圧倒的な知名度を誇る物流の総合展

・中部・周辺地域の製造業・荷主企業・物流事業者との商談機会を創出

・自動化・省人化・DX・安全対策など現場課題に直結する最新ソリューションを網羅

・猛暑対策展、労働安全衛生展と同時開催により、現場作業改善へのヒントが多数出展

出展者募集のご案内

現在、本展では出展企業の募集を行っています（2026年4月 出展募集開始）。

東京開催の国際物流総合展は、来場者数8万人を超え、物流・ロジスティクス分野において圧倒的なブランド力を有しています。

本展では、中部エリア特有の課題解決を目的に、荷主（製造業・卸・小売）、物流事業者、自治体・団体関係者など、幅広い意思決定層の来場を予定しています。

新規顧客の獲得、製品・サービスの認知拡大、地域密着型のビジネス展開を検討されている企業様にとって、極めて有効なプロモーションの場となります。

※同時期開催展のご案内 (相互入場を実施)

・名称：第1回中部猛暑対策展・第1回中部労働安全衛生展

・会期：2027年4月22日（木）～4月23日（金）10：00～17：00

・会場：ポートメッセなごや 第1展示館 A～Cホール

・主催：一般社団法人日本能率協会

・公式サイト：https://hs-osh.jma.or.jp/content/moushotaisaku/

【 本件に関するお問い合わせ先 】

▼一般社団法人日本能率協会 産業振興センター 担当：山岸

TEL：03-3434-3453 ／ E-mail：logis-tech@jma.or.jp

▼公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会 JILS総合研究所 担当：大西、星野

TEL：03-3436-3191 ／ E-mail：logis-tech@logistics.or.jp