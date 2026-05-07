クレッシェンドラボ、Hello Friends! W!th LINEヤフー にシルバースポンサーとして協賛

株式会社クレッシェンド・ラボ

世界800社に導入される「AIコミュニケーション クラウド」を提供するクレッシェンドラボ（本社：台北、代表取締役：薛 覲（シュエ・ジン）| 日本支社：東京都港区虎ノ門、代表：猪股 唯耶）は、LINEヤフー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO：出澤 剛）が主催するビジネスカンファレンス「Hello Friends! W!th LINEヤフー」に、シルバースポンサーとして協賛することをお知らせします。当日はブース出展に加え、スポンサーセッションの実施も予定しています。

「Hello Friends! W!th LINEヤフー」とは？

「Hello Friends! W!th LINEヤフー」は、新宿住友ビル 新宿住友ホール・三角広場で開催される大型ビジネスイベントです。会期中は、各種セッション、展示企画、体験ブースなどを通じて、LINEを起点とした最新のビジネス活用が紹介されます。開催日時は2026年5月12日（火）・13日（水）11:00～17:00、参加費は無料です。

LINEを中心としたビジネスを展開する多様なプレイヤーが一堂に会し、それぞれの知見と実践を持ち寄るこの場を、クレッシェンドラボは単なるカンファレンスではなく、市場全体で次の顧客コミュニケーションを考える“会盟”のような機会だと捉えています。

イベント協賛の背景

クレッシェンドラボは、LINE起点のマーケティング・セールスプラットフォーム「MAAC」「CAAC」を提供し、台湾、日本、タイ、シンガポールで事業を展開。グローバルで800社以上のクライアントに活用され、年間70億通以上のメッセージ送信*を支えています。

*自社による調査

当社は、目立つ施策を単発で打ち出すこと以上に、データ、接客、販促、運用が分断されずにつながる状態をつくることを重視してきました。LINE活用を配信テクニックとして語るのではなく、企業の事業そのものにどう組み込むか、その設計と運用まで含めて支援することが、クレッシェンドラボの基本姿勢です。

市場が成熟し、単なる配信効率や開封率だけでは差がつきにくくなるなかで、今後より重要になるのは、顧客接点・データ・現場運用を横断しながら、継続的に成果を出せる構造をつくることです。今回の協賛、ブース出展、スポンサーセッションは、そうした考え方を具体的に伝える機会として位置づけています。

クレッシェンドラボのスポンサーセッション

セッションタイトル

「LINEを使う企業と、LINEを顧客体験に実装する企業。──多慶屋・ミルボン・アニフェアに学ぶ成長戦略」

セッション概要

多くのLINE施策は、配信チャネルとしてどう最適化するか、AIでそれをどのように効率化するかの議論に留まりがちです。しかしAI時代に真に検討すべきは、個々の企業が目指す顧客体験設計の中に、LINEをどのように組み込むかです。本セッションでは、小売の販促、多慶屋ホールディングス、BtoBtoC ECのミルボン、そしてサービス・カスタマーサポート領域のアニフェアという異なる難題に対し、成果につなげた実例を通じて、これからのLINE活用の基準を問い直します。

登壇予定者- モデレーター：猪股 唯耶（クレッシェンドラボ カントリーマネージャー）- スピーカー：馬 躍原氏（株式会社多慶屋ホールディングス）- スピーカー：宮城 愛実氏（株式会社ミルボン）- スピーカー：横田 惟宇氏（株式会社MILLE／一般社団法人アニマルウェルフェア東京）

クレッシェンドラボは、この3社の実践を単なる「LINE成功事例」としてではなく、それぞれの企業が持つ哲学や判断基準を、異なる構造で顧客接点に実装した設計事例として提示します。ぜひ下記のリンクより、事前のご登録をお願いいたします。

カントリーマネージャー猪股よりコメント

詳細・お申し込みはこちら :https://lin.ee/Q1C0yauH

Hello Friends! W!th LINEヤフーにシルバースポンサーとして協賛できることを大変うれしく思います。LINE活用の現場では、どうしても目立つ施策や、一度の大きな成果に注目が集まりがちです。しかし実際には、その前にデータをつなぎ、運用を整え、現場が動ける状態をつくることのほうが、ずっと重要です。今回の協賛も、ただ賑やかに名乗りを上げるというより、私たちが考える顧客コミュニケーションのあり方を、きちんと布陣して示しにいく機会だと考えています。

競合各社も多く参加されると思いますが、こういう日は細かい勝ち負けより、まず場が盛り上がることのほうが大事だとも思っています。会盟の日にまで矛を構えていても仕方がないので、まずはそれぞれが良い旗を掲げる。そのうえで、中身で勝負できれば理想です。少し古風な言い方かもしれませんが、そんな気持ちで臨みます。

クレッシェンド・ラボについて

クレッシェンドラボは、台湾発のAIコミュニケーションクラウド企業として、AI×コミュニケーション技術を基盤に、企業の業務効率向上と顧客体験向上を支援しています。アジア市場で蓄積してきた膨大なインタラクションデータを“行動可能なインサイト”に変換し、マーケティング、セールス、カスタマーサービスの価値最大化を実現しています。MAAC（AIマーケティング自動化）、CAAC（AI対話エージェント）、DAAC（AIデータ洞察）を通じ、企業の自動化、データ統合、オムニチャネル施策を後押ししています。

台湾、日本、タイ、シンガポールを中心に 800以上のブランドを支援し、国際投資機関および多くの業界パートナーから高い評価を得ています。また、長年の技術力とローカライズ対応が評価され、台湾では5年連続でLINE Technology Partner - Gold、タイではLINE Developer Partner Expert（最上位）認定、そして2025年に日本でLINE Technology Partner認定を取得し、アジアで唯一、3市場すべてのLINEの技術認定を保有する企業となりました。

【日本法人】

【台湾本社】

- 会社名 株式会社クレッシェンド・ラボ- 代表者 猪股 唯耶（いのまた・ゆいま）- 所在地 〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1-10-5 KDX 虎ノ門一丁目ビル 11F- 設立 2022年1月- ウェブサイト(https://www.cresclab.com/jp)- プレスリリース一覧(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/106190)- 会社名 漸強実験室 (Crescendo Lab)- 代表者 CEO 薛覲 (シュエ・ジン | Jin Hsueh)- 所在地 台湾 / 台北市松山區健康路156號5樓- 設立 2017年6月- ウェブサイト(https://www.cresclab.com/)