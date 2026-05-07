奥行き15cmで設置できるコンパクト手洗器《ルメロ》新発売

株式会社ミラタップ

住宅設備機器のインターネット販売を行う株式会社ミラタップ（所在地：大阪市）は、奥行き15cmのコンパクト設計で、玄関や廊下などの限られたスペースにも設置できる手洗器《ルメロ》を、2026年５月7日（木）に発売します。狭小住宅の増加を背景に、"ミニマムラグジュアリー”をコンセプトにセカンド洗面としての需要に対応した新商品です。

《ルメロ》施工イメージ

近年、建築資材価格の上昇や職人不足の影響により住宅価格が高騰し、都市部を中心に狭小住宅が増加しています。このような状況の中、限られた空間でも妥協しない、上質な住まいづくりへの関心が高まっています。こうした空間への意識の高まりは、水回り設備にも変化をもたらしています。「ミラノサローネ国際家具見本市」をはじめ、海外のインテリアトレンドにおいては、一般的なトイレ用手洗器とは一線を画す、ラグジュアリーなコンパクト手洗い器への注目が高まるなど、単なる水回り設備ではなく、空間を構成するインテリアの一部としての価値が求められるようになっています。

この度、こうしたトレンドを反映し、”ミニマムラグジュアリー”をコンセプトとした壁付けコンパクト手洗器《ルメロ》を発売いたします。奥行きはわずか15cmで、玄関や廊下、寝室などのセカンド洗面としてもご利用いただけます。艶を抑えたマットな質感が特長で、周囲の家具や内装と調和し、自然に空間に馴染むデザインです。また、程よく丸みを帯びたモダンテイストを取り入れたアール形状が、空間に柔らかさを演出します。コンパクトながら日常使いを想定した設計により、デザイン性と実用性を両立させています。

当社は今後も変化する住環境に柔軟に対応し、「くらしを楽しく、美しく。」を実現する商品を開発してまいります。

■デザインの特長

１.モダンテイストを取り入れたアール形状

近年の海外トレンドでも見られるモダンで有機的フォルム。直線だけで構成せず、程よいアール形状が、空間に柔らかな印象を与えます。

２.艶を抑えたマットな質感

表面は艶を抑えたマットな質感で周囲の家具や内装と調和し、設備感を抑えた上質な印象を演出します。

■商品概要

商品名：ルメロ

カテゴリ：洗面ボウル

販売価格：34,800／台～（税込）

サイズ：W450/600×D150×H80mm

カラー：ホワイト・グレー

商品ページ：https://www.miratap.co.jp/shop/series/S1346/(https://www.miratap.co.jp/shop/series/S1346/)