サイバー・バズ、HJと共同で大学生が憧れるキャンパスライフを発信する新メディア「Campus Clip」を始動

株式会社サイバー・バズ

ソーシャルメディアマーケティング事業を展開する株式会社サイバー・バズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高村 彰典）は、若年層向けメディア・IPの企画運営やタレント・クリエイターマネジメント事業を展開する株式会社HJ（本社：東京都渋谷区、以下「HJ」）と共同で、大学生のリアルなキャンパスカルチャーを発信するSNSメディア「Campus Clip（キャンパスクリップ）」を始動したことをお知らせいたします。InstagramおよびTikTokを 主軸に、大学生が憧れるキャンパスライフや最新トレンドを等身大の視点で届けるメディアとして運営し、新たな大学生トレンドの創出を目指します。

■「Campus Clip」について

日本の大学生人口は約290万人、そのSNS利用率は98%を超えます。特にInstagramとTikTok は、大学生にとって検索・情報収集のメインツールであり、ライフスタイルの意思決定に大きな影響を与えています。しかしながら、大学生のリアルな日常やカルチャーを横断的に発信する質の高いSNSメディアは、これまで不在でした。こうした背景を踏まえ、「Campus Clip」は大学生インサイトに根ざした発信を通じて、企業と大学生をつなぐ新たなコミュニケーション接点として誕生しました。

大学生を主なターゲットとし、キャンパスライフ、ファッション、コスメ、ライフスタイルなど大学生カルチャー全般をコンテンツとして発信していきます。さらに、学生知名度の高い人気の恋愛リアリティ番組「今日、好きになりました。」出演者や、ミスコンで注目を集めた人材もモデルとして登場予定。

同世代から支持を集める出演者は、大学生にとって“自分たちに近い憧れ”として受け取られやすく、ファッションや美容、ライフスタイル、価値観まで自然な共感を生み出しやすい存在です。「Campus Clip」では、こうした共感性の高い出演者の起用を通じて、単なる情報発信にとどまらない、大学生に支持されるメディアづくりを進めてまいります。

Instagram：https://www.instagram.com/campus_clip_/

TikTok：https://www.tiktok.com/@campusclip0

▼特長

1. 大学生の「リアル」を届ける等身大のコンテンツ

広告やPR感のある情報ではなく、現役大学生の実体験や生の声を軸に発信。キャンパスライフのリアルな魅力を「クリップ（切り抜き）」し、大学生が憧れるライフスタイルを可視化します。

2. SNS × ラジオ × イベントの立体的メディア展開

Instagram・TikTokによるオンライン発信に加え、ラジオ番組や大学生向けイベントなどオフラインのチャネルも組み合わせた立体的なメディア展開を予定。オンラインとオフラインを融合させた「Campus Clip経済圏」の構築を目指します。

▼主なコンテンツシリーズ（予定）

・【What's in my bag?】：学部別・年次別のバッグの中身を公開。PCやガジェットからコスメまで、リアルな持ち物を可視化

・【現役大学生に聞いた！】シリーズ：大学生が本気で使っているアプリやサービスの実体験レビュー

・【ライフサイクル連動コンテンツ】：入学準備、サークル選び、インターン、キャンパスコーデなど、大学生活の季節ごとのトレンドを発信

・【大学生のリアル】シリーズ：節約術、バイト事情、一人暮らしグッズなど、大学生の日常にまつわる本音ベースの発信

▼初代イメージモデル

Campus Clipの世界観を体現する初代イメージモデルとして、以下の3名が就任いたします。

武田晴安

2008年生まれ、岡山県出身。応募約4.2万人から「女子高生ミスコン2024」グランプリに選出。2026年1月に音楽デビューし、TikTok歌唱動画は平均約60万再生を記録するなどマルチに活躍中。

〈SNSアカウント〉

Instagram：https://www.instagram.com/____harua_/

TikTok：https://www.tiktok.com/@____harua_

X：https://x.com/____HARUA_

清水あす香

2006年生まれ、宮崎県出身。JCミスコン2021グランプリ。ABEMA「今日、好きになりました。」に3シーズン出演し、身長171cmのスタイルと親しみやすさで同世代から支持を集める。

〈SNSアカウント〉

Instagram：https://www.instagram.com/asu_asu_51000/

TikTok：https://www.tiktok.com/@asu_asu_510

X： https://x.com/asu_asu_510

成瀬空

2007年生まれ、東京都出身。「女子高生ラボ」専属モデルとして活動し、SNSドラマや広告コンテンツに多数出演。WEGO school第8期生。等身大の発信力で大学生世代のリアルなライフスタイルを体現する。

〈SNSアカウント〉

Instagram：https://www.instagram.com/naru_s0la/

TikTok：https://www.tiktok.com/@pi_chi._.chi







■「Campus Clip」の強み

本メディアは、HJが培ってきた若年層との接点やIP・メディア開発力と、サイバー・バズが有するSNSマーケティングの知見を掛け合わせることで立ち上がりました。

サイバー・バズは、累計10億再生規模のSNSメディア運営力、累計1,000件超の進行実績、各プラットフォームや広告主からの信頼を強みに、SNS領域において企画から実行までナレッジを豊富に蓄積し、高い再現性を持つ体制を構築してきました。

一方、HJは、egg、nuts、KOGYARU、女子高生向けInstagramメディア「女子高生ラボ」などのメディア・IPを展開し、独自メディアの運営を通じて若年層との接点を築いてきたほか、ティーンインサイトを活用した企画力を有しています。

「Campus Clip」においても、両社のこうした知見と実績を活かし、大学生インサイトを捉えた企画設計、コンテンツ制作、発信、拡散までを一貫して推進してまいります。

■広告主向けメニューについて

「Campus Clip」では、広告主向けに、企画立案、構成案作成、撮影、SNS投稿、広告配信、レポーティングまでを一気通貫で支援するタイアップメニューを提供予定です。TikTokでは、オーガニック投稿と広告配信を組み合わせた再生回数保証型メニューを用意しており、コメント返信対応を含めた双方向コミュニケーション設計も可能です。

さらに、Z世代に絶大に人気の恋愛リアリティ番組「今日、好きになりました。」出演者やミスコンで注目を集めた人材の起用も可能で、大学生メディアならではの共感性を活かしながら、企業の商品・サービスと大学生のリアルな接点づくりを支援してまいります。

以下よりお気軽にお問い合わせください。

https://www.cyberbuzz.co.jp/contact/

■株式会社HJ会社概要

社名：株式会社HJ

代表：代表取締役社長 池田 隼人（イケダ ハヤト）

本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-22-1 CHビル2F.3F.4F

URL：https://hj-s.co.jp

設立年：2006年2月

資本金：523,924,000円

従業員数：100人

事業内容：メディア事業、プロダクション事業、広告代理事業、イベント事業

■株式会社サイバー・バズ 会社概要

2006年に創業、2019年にマザーズ上場（現グロース市場）。現在「コミュニケーションを価値に変え、世の中を変える。」というミッションのもと、インフルエンサーを主軸としたソーシャルメディアマーケティング事業を展開。「インフルエンサーサービス」「SNSアカウント運用」「インターネット広告販売」などSNS周辺領域のソリューションを一気通貫で提供。

・事業内容：ソーシャルメディアマーケティング事業、ライブ配信プラットフォーム事業、HR事業、投資事業

・所在地：150-0031 東京都渋谷区桜丘町12－10 住友不動産渋谷インフォスアネックス4,5,6F

・東京証券取引所グロース市場 証券コード 7069

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