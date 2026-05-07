赤羽イノベーションサイト（赤羽1-67-62）＊1は、創業支援プログラム「赤羽イノベーション大学」の令和8年度前期受講生の募集を開始した。 これは、「社会に価値を届けるビジネスリーダーの育成」を目標に、受講者の習熟度や目的に応じた「3つの階層別コース」により、起業に必要な専門スキルを段階的に修得するもの。また、新たに今年度から講座受講後に「個別相談会」や「受講生交流会」を実施する。 区の先輩起業家や金融機関、地域メディア、士業など区内の多様なステークホルダーと連携し、受講生を支援する。

前期プログラム概要

入校相談会（費用：無料）

区内の起業家や事業者らの実例を聞きながら、自分に最適な講座を相談できる。

基礎科目（費用：無料）

自己分析から創業前に知っておくべき法的知識など、起業して経営していくための基礎となる内容を学ぶ。

専門科目（費用：各講座 1,000円）

事業計画書の作り方やマーケティング、プレゼンテーション、生成AIの活用など、事業レベルを引き上げていくために必要な知識やスキルを学ぶ。

ゼミ（費用：各テーマ2,000円）

区内の商店街と連携したテストマーケティングや区内のコミュニティ拠点づくり、地域メディアなどをテーマに現場の事例をもとに少人数で学ぶ。

アフターフォロー（費用：講座により異なる）

講師や同施設のコミュニティマネージャーらが無料相談会をする「起業なんでも相談会」や「受講生交流会」を実施。

入校説明会「受講生の声と北区の創業支援」

日時

5月15日（金曜日）18時00分～20時00分

対象

赤羽イノベーション大学の講座の受講を検討されている方、創業・起業を考えている方・創業して間もない方、ビジネスに関する実践的な学びを深めたい方 など

会場

赤羽イノベーションサイト（AIS）2F

内容

赤羽イノベーション大学を受講された受講生をお招きしてリアルな体験談を届ける。また、運営事務局より、赤羽イノベーション大学のプログラムの紹介や質疑応答に加え、個別での入校相談や参加者同士の交流も実施。

登壇

これまでの赤羽イノベーション大学受講生

費用

無料

定員

各回30名

申込方法

5月14日（木曜日）18時00分までに専用フォームから申込 https://pro.form-mailer.jp/fms/668f320f348655

入校説明会「女性経営者と事業承継」

日時

5月23日（土）10:00～12:30

対象

赤羽イノベーション大学の講座の受講を検討されている方、創業・起業を考えている方・創業して間もない方、ビジネスに関する実践的な学びを深めたい方 など

会場

赤羽イノベーションサイト（AIS）2F

内容

区内の女性経営者として、家業を事業承継した経験と区内でのネットワークづくり、区内の支援機関活用などの取り組みを伝える。また、運営事務局より、赤羽イノベーション大学のプログラムの紹介や質疑応答に加え、個別での入校相談を実施。

登壇

株式会社三益（三益酒店）代表取締役 小池美保 氏 赤羽で地酒専門店を営み、日本酒の魅力や文化を日々発信。SSI公認 日本酒学講師として講座やセミナーを行うほか、SNSやYouTubeなどを通して日本酒の魅力を広く伝える。【ワクワクを創出する酒屋】を合言葉に地域に根ざした酒屋として、新しい価値づくりにも挑戦する。

費用

無料

定員

各回30名

申込方法

5月22日（金曜日）18時00分までに専用フォームから申込 https://pro.form-mailer.jp/fms/668f320f348655

各種講座「基礎科目、専門科目、ゼミ、アフターフォロー」

各講座の詳細は、赤羽イノベーションサイト ウェブサイト内のシラバスを参照。また、各種講座はウェブサイト内専用フォームより申込可能。

＊1 赤羽イノベーションサイト（AIS）

https://akabaneinnovation.com/aiu/

JR赤羽駅高架下に令和7年1月にオープンし、起業を目指す方や新規事業の参入を検討している方向けにイベントスペースやプログラムを提供している。新たな産業の担い手の育成、創業及び新規事業への参入支援並びに北区観光の魅力の発信を推進する北区の拠点。

お問い合わせ

産業経済文化部 産業振興課 経営支援係 〒114-8503 東京都北区王子1-11-1（北とぴあ11階） 電話：03-5390-1237