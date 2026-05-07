韓国NO.1*ダーマコスメブランド「AESTURA」 PLAZA限定「アトバリア365 クリーム チャームセット」を5月14日より数量限定で順次発売

アモーレパシフィックジャパン株式会社

アモーレパシフィックジャパン株式会社（所在地：東京都渋谷区）が展開する韓国No.1*ダーマコスメブランド「AESTURA」は、人気保湿クリーム「アトバリア365 クリーム」のPLAZA限定セットを発売いたします。

本セットは、「アトバリア365 クリーム」本品に加え、持ち運びに便利なミニサイズ（10mL）とフェイクレザーチャームを組み合わせた、PLAZA※でしか手に入らない特別な商品です。

◇ 商品概要

●「アトバリア365 クリーム チャームセット」

7秒に1個売れている*¹高保湿クリーム「アトバリア365 クリーム」は、うるおいバリアをサポートし、乾燥や外的刺激によりゆらぎやすい肌をすこやかな状態へ導く人気アイテムです。

今回発売するPLAZA限定セットでは、日常使いに最適な本品に加え、外出先や旅行時にも便利なミニサイズ（10mL）をセット。さらに、オリジナルのフェイクレザーチャームを付属し、持ち歩きたくなる特別仕様に仕上げました。

・価格 ：3,300円(税込)

・内容 ：アトバリア365 クリーム 80ｍL

アトバリア365 クリーム(ミニサイズ) 10ｍL

フェイクレザーチャーム

・発売日 ：2026年5月14日(木)

・発売場所：全国のPLAZAにて順次販売予定

※一部取り扱いのない店舗もございます。在庫状況は店舗により異なる場合がございます。

◇ セット商品特長

■「アトバリア365 クリーム」

・ 独自の「高密度セラミドカプセル*2」を１本に約100万個配合

・ 保湿が長時間持続

・ 無香料、無着色、パラベン無添加、敏感肌テスト済み*3

・ 韓国リピート率No.１*、7秒に1個売れている*¹話題のクリーム

使用方法：スキンケアの最後に適量(パール粒大)を取り、顔全体にやさしくなじませます

■「フェイクレザーチャーム」

・ 「アトバリア365 クリーム(ミニサイズ) 10ｍL」がぴったり収まるAESTURAオリジナルケース

・ バッグやポーチに取り付けやすいチャーム仕様で、

外出先でも手軽にうるおいケアが可能

◇ 韓国NO.1*ダーマコスメブランド『AESTURA』について

『AESTURA』は、製薬会社のDNAに韓国最大手化粧品メーカー、アモーレパシフィック社の最先端美容研究と皮膚科学が組み合わさったダーマコスメブランド。美容に関する多くのことを皮膚科医に相談するほどユーザーとの絆の強い韓国において、“韓国No.1*ダーマコスメブランド”として多くのユーザーから愛されてきました。

2023年9月の日本本格上陸では、様々な肌タイプに合わせたシリーズをもつ本ブランドの中から、「ゆらぎ肌や肌荒れ防止のケアができる」ゆらぎ肌・混合肌タイプに向けたエイシカ365シリーズや、「保湿・うるおいバリアをサポートする」敏感肌・乾燥肌タイプ向けのアトバリア365シリーズがローンチ。日本本格上陸から約3か月で、日本の2023年ベストコスメアワードにて10冠を獲得いたしました。

◇ アモーレパシフィック社について

アモーレパシフィックは、創業77年の歴史を持つ韓国化粧品業界のリーディングカンパニーです。

1930年代に手作りの椿油を創業者の母が台所で作り販売していたことから始まり、1945年に創業。現在ではK―Beautyを牽引する会社として韓国初の化粧品研究所を設立、済州島で緑茶栽培を行うなど、創業のきっかけとなった椿油を作るという“職人技“と“自然からのインスピレーション“を創業当初から変わらず重視し、自然と人間に対する深い理解や、内面と外面の美しさの調和を追求し続けることで、常に最高品質を目指して革新的な成分・商品を開発しています。

* 韓国OliveYoung/ダーマコスメカテゴリー2023年上半期累積販売額基準

*¹ 2024年1月販売量基準

*² セラミドNP、スフィンゴ脂質、ヒドロキシプロピルビスパルミタミドMEA、コレステロール、ステアリン酸、アラキン酸、オレイン酸、

パルミチン酸(すべて保湿成分)

*³ すべての方に刺激、肌トラブル、アレルギーがおきないわけではありません。