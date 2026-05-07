【回し寿司 活】GW明け5月8日（金）開始！今月もまだまだ「高知うまいもんフェア」、初夏を感じる5月限定メニューを提供開始

株式会社 活美登利

５月８日（金）より、「回し寿司 活」「寿司活」全店にて、季節のおすすめメニューがスタート！



今月もまだまだ【高知うまいもんフェア】！香ばしさが際立つ「荒木さん家の藁焼きブリ」や上品な旨味の「真鯛未来 からすみ塩」など、こだわりの握りが登場。

一品料理では、「よさこい尾鶏スペアリブ」や「青のり茶碗蒸し」など、高知の魅力を感じられる味わいを取り揃えました。



高知の“うまいもん”をさらに楽しめる充実のラインナップ。

この時期だけの特別な味覚を、ぜひご堪能ください。

５月８日（金）スタート まだまだ！高知 うまいもんフェア 寿司

荒木さんが丹精込めて育てたブリを、藁焼きで贅沢に！

荒木さん家の藁焼きブリ 418円



活人気！“かつおの藁焼き”に「ニンニク塩」登場！

高知 龍馬の藁焼きかつお ニンニク塩 286円





塩味と苦味がベストマッチ

高知 真鯛未来 からすみ塩 319円

抜群の鮮度、ふんわりしっとり食感

高知 ふんわり釜揚げしらす 418円



土佐のブランド牛の肉みそが決め手

土佐揚げなす あかうし肉みそのせ 187円



豊かな味わいと環境に配慮し育てたサステナブルな真鯛

高知 真鯛未来 286円



高知県ご当地グルメを柚子胡椒マヨで！

高知シイラフライ握り 319円

一品

希少地鶏をスパイシーに味わう

高知 よさこい尾鶏スペアリブ 319円





青のり香る なめらかな味わい

高知 青のり茶碗蒸し 286円





四万十の風味豊かな「青のり」の醍醐味

四万十青のり入り味噌汁 154円



中華麺と和の風味がベストマッチ

中日そば 352円



瀬戸内「怪獣レモン」を使用 さわやかな味わい

怪獣レモンミンチカツ 253円



高知の地鶏、土佐ジローの卵使用 バニラビーンズ香る濃厚な卵黄の味

土佐ジローのタマゴを使った濃厚なバニラ 385円



マイルドな塩味、クセになる甘さ

天日塩ジェラート 385円



高知特産の小夏を使用した、爽やかな酸味とやさしい甘みが広がる一杯

高知 小夏サワー 484円

こだわりシリーズ

新しいおいしさ うなぎ×白醤油

鹿児島産 うなぎ白醤油焼き 814円





ハーブで育てた天然を超える極上の鮎

ハーブ鮎の唐揚げ 484円



旨味が凝縮 プレミアムなブラックタイガー

マダガスカルの極み 286円



天然とは一味違う、濃厚な脂のり

大分とよの生さば 517円



珍しい霜降り和牛の生ハム こだわりの雪室熟成

雪室和牛の生ハム 352円



旨味の翼が広がる 至福の食感

天使の翼（フカヒレ） 517円



鮮度が命 贅沢すぎる生の味わい

生タラバガニ 517円



磯の香り 極上の食感 あわび軍艦・肝

活あわび踊り食い軍艦 319円

※ 価格は税込みです。

※ 仕入れ状況により、予告なく販売を終了する場合がございます。

これらの限定メニューは、５月８日（金）より期間限定で販売いたします。



今月も引き続き「高知 うまいもんフェア」として、荒木さん家の藁焼きブリや真鯛未来のからすみ塩、よさこい尾鶏スペアリブなど、高知の“うまいもん”をさらに充実させました。

握りはもちろん、一品料理やドリンクまで、幅広いラインナップでお楽しみいただけます。



ご注文は店内タッチパネルの「今月のおすすめ」メニューからどうぞ。

一部メニューはテイクアウトにも対応しており、ご家庭でも「活」の味をお楽しみいただけます。



香ばしさやコク、そして爽やかな余韻まで――

高知の魅力をぎゅっと詰め込んだ味わいを、この機会にぜひお楽しみください。

皆さまのご来店を心よりお待ちしております！

詳細については、以下をご参照ください。

公式ウェブサイト▶︎https://katumidori.co.jp/

公式インスタグラム▶︎https://www.instagram.com/katsumidori_sushi/

公式アプリ▶︎https://katumidori.co.jp/appintroduction/

【店舗一覧】

〈回し寿司活〉

目黒 / グランデュオ蒲田 / 横浜スカイビル/ 西武渋谷 / エミオ石神井公園 / グランツリー武蔵小杉 / シャポー船橋

〈寿司活〉

ジョイナス横浜

【会社概要】

社名：株式会社活美登利

代表取締役社長：土屋秀仁

所在地：東京都品川区

事業内容：寿司レストランの経営

【報道に関するお問い合わせ先】

株式会社活美登利 広報担当：花村 健

E-mail：hanamura@katumidori.co.jp

TEL：03-6417-9550