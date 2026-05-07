Dクリニック東京ウェルネス、「ウェルスリープクリニック 東京」へ名称変更。大阪院も5月20日開院。

医療法人社団ウェルエイジング ウェルスリープクリニック東京

医療法人社団ウェルエイジングが運営する「Dクリニック東京ウェルネス」（所在地：東京都千代田区、院長：井坂奈央）は、2026年5月7日、クリニックのリブランディングにともない「ウェルスリープクリニック 東京」へ名称を変更いたしました。あわせて、「ウェルスリープクリニック」ブランドの第二院として、医療法人翠奏会が運営する「ウェルスリープクリニック 大阪」を2026年5月20日（水）に開院いたします。

■名称変更について

このたび、「Dクリニック東京ウェルネス」は「ウェルスリープクリニック 東京（WELL

SLEEP CLINIC TOKYO）」へと名称を変更し、院長に井坂奈央が就任し、新たなブランドのもとで診療を継続してまいります。

WELL SLEEPとは、WELLNESS（ウェルネス）× SLEEP（睡眠）を組み合わせた言葉です。

眠りの質は睡眠そのものだけで決まりません。血圧や血糖値のコントロール、体重管理、日中の活動量、ストレス、栄養状態――生活習慣や体の状態すべてが、夜の眠りに影響しています。良質な睡眠をとるには、健康全体を整えることが重要です。

ウェルスリープクリニックでは、いびき・睡眠時無呼吸症候群（SAS）の悩みにとどまらず、高血圧・脂質異常症・高尿酸血症といった生活習慣病から花粉症・アレルギー、日々の体調管理まで、内科・アレルギー領域を含む包括的な診療を提供しています。睡眠と健康の問題を、一つのクリニックで継続的に診ていく体制を整えています。

「眠りが変わると、毎日が変わる。」

ウェルスリープクリニックは、あなたの健康全体に向き合い、より良い眠りと、より豊かな毎日を、担当医とともに実現します。

■クリニックコンセプト

睡眠と健康から、あなたらしい豊かな人生へ。

睡眠と健康（SLEEP × WELLNESS）を起点に、睡眠医学の知見と専門医による個別の診療、そして多様な分野とのパートナーシップを通じて、お一人おひとりの睡眠と健康をサポートしてまいります。

■大阪院 開院のお知らせ

リブランディングの展開として、このたび大阪に新院を開設いたします。医療法人翠奏会が運営を担い、院長に渡邊康夫が就任。ウェルスリープクリニックブランドの第二院として関西の皆さまの睡眠と健康をサポートしてまいります。

■関西初ラボ型リアルストア「ブレインスリープ 阪神梅田本店」が隣接

[表: https://prtimes.jp/data/corp/143007/table/5_1_6fac6444a18008d4ee624816d9a82e6a.jpg?v=202605070151 ]

大阪院に隣接して、株式会社ブレインスリープが運営する関西初のラボ型リアルストア「ブレインスリープ 阪神梅田本店」が同日オープンいたします。

ブレインスリープの全プロダクトの体験・購入に加え、一人ひとりの睡眠に寄り添う4つの体験型オリジナルサービスを提供。医療と睡眠プロダクトが一体となった、一人ひとりの眠りに向き合うための新しい拠点が梅田に誕生します。

ウェルスリープクリニック 大阪とブレインスリープ 阪神梅田本店は、それぞれウェルスリープクリニック 大阪は医療観点から、ブレインスリープ 阪神梅田本店はウェルネスの観点から、関西の皆さまの睡眠と健康をサポートしてまいります。

【株式会社ブレインスリープ】

企業名：株式会社ブレインスリープ

設立：2019年5月

所在地：東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー26F

代表取締役：廣田 敦

【東京院 クリニック概要】

クリニック名：ウェルスリープクリニック 東京

運営：医療法人社団ウェルエイジング

所在地：東京都千代田区丸の内1-11-1 パシフィックセンチュリープレイス丸の内10階

院長：井坂 奈央

TEL:03-6665-0502

クリニックサイト：https://www.wellsleepclinic.or.jp/tokyo/

【大阪院 クリニック概要】

クリニック名：ウェルスリープクリニック 大阪

運営：医療法人翠奏会

所在地：大阪府大阪市北区梅田1丁目13番13号 阪神梅田本店 8F

院長：渡邊 康夫

開院日：2026年5月20日(水)

クリニックサイト：https://www.wellsleepclinic.or.jp/osaka/

【本件に関するお問い合わせ】

医療法人社団ウェルエイジング ウェルスリープクリニック 東京

担当：深澤

TEL：03-6665-0502

E-mail：rika.fukazawa@wellsleepclinic.or.jp