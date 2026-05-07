DIVX、2026年5月に博多で開催される「第4回 地域×Tech 九州」に出展。「地元採用×AI人材育成」で地域DXを実現する「霧島モデル」と、生成AIを活用した自治体業務効率化の実証事例を展示。

株式会社divx

AIを活用したDX支援を行う株式会社divx（本社：東京都港区、代表取締役社長：物部 英嗣、以下「当社」）は、2026年5月14日（木）・15日（金）の2日間、博多国際展示場&カンファレンスセンターで開催される「第4回 地域×Tech 九州」に出展します。

「地域×Tech 九州」は、全国の地域が抱える課題を解決するためのサービス・テクノロジーを“見て、ふれて、体感”し、導入に結びつけることを目的とした展示会です。この度の出展で当社は、AIを活用した地域課題の解決・業務効率化に向けた当社の具体的な取り組みのなかから、2つのテーマをご紹介します。1つ目は、鹿児島県霧島市において、地元で採用した未経験人材を生成AIを活用して短期間でエンジニアとして育成し、開発の全工程を地域内で完結させた地方創生モデル「霧島モデル」です。2つ目は、愛知県知立市と共同で取り組んだ生成AIを活用した自治体業務効率化の実証事例です。

ご予約なしでご覧いただけますので、ぜひ当社ブース（番号：7-8）へお立ち寄りください。

出展内容

当社は、AIを活用したDX支援に強みを持ち、地方自治体および全国の企業の課題解決を支援してきました。本展示会では、当社が実践してきた2つの取り組みをご紹介します。

1. 霧島モデル ― 地元採用×AI人材育成

「霧島モデル」は、当社が鹿児島県霧島市で実証した地方創生モデルです（※1）。

多くの地方自治体が直面する「若者・IT人材の流出」「地元でのDX推進の担い手不足」という課題に対し、当社は「地域で採用し、地域で育てる」というアプローチで答えを出しました。

当社が2023年6月に開設したサテライトオフィス「霧島ラボ」では、全員エンジニア未経験の地元採用メンバー6名が、生成AIの活用を前提とした当社独自の育成環境により短期間で実務レベルに到達。要件整理から実装・アプリ申請まで、開発の全工程を地域内だけで完結させることに成功しました（※1）。

▼ （※1）霧島モデルについてはこちら

出典：霧島モデル プレスリリース（2025年12月25日発表）

霧島市でAIエンジニアを地元育成、開発まで完結 DIVXが地方創生モデル「霧島モデル」発表

https://www.divx.co.jp/4832550

2. 生成AIを活用した自治体業務効率化の取り組み

2025年12月に愛知県知立市と共同で開始した、契約事務に関する庁内問い合わせ対応の効率化を目的とした生成AI実証実験（※2）です。

当社は2024年10月に愛知県知立市と「地域活性化起業人制度」に基づく協定を締結し、庁内DXの推進を支援してきました。知立市に限らず地方自治体や公共団体などでは、参照すべき規定・要綱・マニュアルが膨大で、職員が必要な情報に素早くアクセスしにくいことや、3～5年ごとの配属転換が一般的であるため、新しい部署に着任直後の職員が会計課や契約検査係などの専門部署へ問い合わせを集中させてしまい担当部署の負担が大きいことが課題となっています。

こうした課題に対し、当社は生成AIを活用した実証実験を実施（※2）。 庁内の規定・マニュアル等の文書をAIに学習させることで、職員が正確で必要な情報に迅速にアクセスできる環境の構築を目指しました。

▼ （※2）知立市との実証実験についてはこちら

出典：知立市実証実験 プレスリリース（2025年12月17日発表）

株式会社divx、愛知県知立市と共同で契約事務のAI実証実験を開始

https://www.divx.co.jp/4779626

PDF招待券

地域×Tech：https://localtech.jp/kyushu/invi_1/

※ リンク先のボタンをクリックするとPDF招待券（無料）をDLできます。それを本展受付で提示いただくことでご入場が可能です。

「地域×Tech 九州」開催概要

名称：第4回 地域×Tech 九州

公式サイト：https://localtech.jp/kyushu/

会期：2026年5月14日（木）・15日（金）10:00～17:00

会場：博多国際展示場&カンファレンスセンター

主催/協力：主催：株式会社あわえ / 協力：福岡銀行

出展ブース：小間番号：7-8

入場料：無料

株式会社divxについて

株式会社divxは、AI技術を活用したソフトウェア開発およびソリューション提供を行うテクノロジーカンパニーです。アプリケーションエンジニアを中心とした体制で、設計から実装、運用までを一貫して支援しています。

会社概要

本社所在地：東京都港区赤坂8-4-14 青山タワープレイス6階

代表者 ： 代表取締役社長 物部英嗣

事業内容 ： AI技術を活用したソフトウェア開発およびソリューション提供

オフィシャルサイト： https://www.divx.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

企業名 ：株式会社divx

E-mail ：info@divx.co.jp